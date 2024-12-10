當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

● 蔡哲明／專欄採訪作家暨學會副研究員

前總統馬英九邀請陸生訪臺掀起「中國台北隊」之爭，就連馬英九基金會執行長蕭旭岑也遭受波及，他帶領陸生前往清華大學參訪時，政治性社團學生強送青天白日滿地紅國旗被他拒絕，蕭旭岑回應「這就是一種專制，你不能要求我做什麼動作」。此舉卻惹惱民進黨人士痛批矮化，甚至認為中國學生在場因而忌諱，一場兩岸交流演變至此，已讓國旗淪為鬧場道具。

國旗作為一個國家象徵，有其尊嚴和意義，不應成為政治鬥爭的廉價道具，蕭旭岑拒拿事件，再次揭示國旗在政治操作中的不堪地位。

民進黨把國旗當作閙場道具，可說是慣用手法。2008年海協會會長陳雲林來臺引發大亂鬥，正是國旗道具化的濫觴。當時特定人士拿國旗桿和國旗雨傘到圓山飯店「歡迎」（圍堵）陳雲林，進而引爆一連串衝突事件。

事實上，今年1月13日賴清德總統勝選之夜，儘管現場萬頭攢動，人潮爆滿，卻未見一面國旗。至於在臉書回憶陳雲林事件，批評蕭旭岑不拿國旗來做對比的立委林俊憲，在自己歷次競選總部成立時從沒掛過國旗。再次印證綠營人士平時不崇敬神聖國旗，一旦涉及兩岸事務才會高調捍衛，將其道具化來操作政治仇恨，背後用意已是司馬昭之心。

國旗之亂 雙標橫行

此次蕭旭岑拒收強送國旗，民進黨批評為「不尊重中華民國」，回顧民進黨執政的歷史，極少看到主動以國旗作為國族象徵的政治推廣。一方面，要求別人在兩岸活動中揮舞國旗，以符合「捍衛中華民國主權」口號；另一方面，卻對自己長期忽略國旗視而不見。這種做法不僅削弱國旗的象徵意義，也讓人質疑真正的政治動機，凸顯民進黨的雙標橫行。

蕭旭岑拒拿國旗隨之起舞，因而捲入出賣國格的意識形態，作為一場非政治性的青年學術交流活動，有心人士只想利用國旗操作仇恨，為了避免對立，帶隊者本應斷然拒絕。民進黨試圖塑造馬英九基金會的「賣臺」形象，將蕭旭岑拒拿國旗視為「促統」標籤，顯然刻意渲染並且惡意延伸「中國台北隊」事件，企圖透過個人言論與單一事件形塑對立。也暴露出臺灣號稱民主國家背後的不自由與強制性，並將國旗問題簡化為一場表演政治。

到底是誰 傷害中山女中？

親綠作家還以大陸奧運桌球金牌選手馬龍來訪受到熱烈歡迎，抹黑大陸媒體戲稱馬龍訪問女校就像「唐僧進盤絲洞」而大動肝火，欲逼使中山女中和臺北市長蔣萬安出面道歉，並譴責其物化女性。但回溯真相，其實此言論僅見於大陸網路社群的一篇留言和兩篇轉發，反倒是臺灣媒體大做文章，有近九十篇報導，說到底，是誰在傷害中山女中？

從民進黨「選擇性」捍衛國旗的雙重標準，到蕭旭岑拒拿國旗嫁接的賣臺爭議，並非展現民進黨的愛國主義，而是意識形態的全面鬥爭，才把國旗當成廉價的「鬧場道具」。這不僅揭露民進黨在政治光譜的矛盾情節，也顯示僅剩的政黨人設全面崩壞，只為政治利益展現高明騙術，早已失去民主進步的根本價值。

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