善用雙城論壇　為兩岸營造交流互動氛圍

▲上海雙城論壇。（圖／蔣萬安臉書）

● 陳淞山／專欄作家

近年來兩岸關係發展進入嚴峻險惡局面，雙方執政當局都只能隔海喊話互嗆對方破壞兩岸交流的政治氛圍，甚至還各自運用各種偶發事件，來搞雙方民粹對撞的激情演出，相互扭曲並醜化對方，結果，兩岸關係的敵意螺旋不斷攀升，兩岸互動交流幾乎陷入完全停擺的困境。

說穿了，都只是為了各自內部政治正確的官本位立場在做政治門爭，並非真心想要兩岸關係發展往善意和解的方向去開創新局，也沒有真正在為兩岸人民的生存福祉與財產安全在做打算。

眼睜睜看兩岸走向死胡同？ 陸委會畫蛇添足的政治操作

難道大家都只能眼睜睜看著兩岸關係的發展走進暗無天日的死胡同嗎？難道這麽多年好不容易一步一步所促成的兩岸和平發展與交流互動的政治關係，就只能在「道不同不相為謀」的漢賊不兩立心態做祟下，演變成火車對撞的兵戎相見局面嗎？這應該是兩岸領導當局都不願意看到的政治悲劇與宿命，那麼為什麼雙方所有的政治操作結果就好像要非走到如此的地步不可呢？

多年來，台北上海雙城論壇的舉辦，歷經了兩岸關係發展沈沈浮浮的各種時空背景環境，這是兩岸互動交流的政治窗口與橋樑，尤其是在兩岸關係發展陷入僵局或困境時的一道政治曙光，怎麽可以輕言偏廢或「遇狀況延辦或停辦」呢？除非兩岸真的發生無法挽回的兵凶戰危或兵臨城下的緊張局面！

因此，此次陸委會針對即將舉行的雙城論壇所設下的「條件說」，根本就是畫蛇添足的政治操作，基本上還是屬於對付政敵蔣萬安市長的惡意鬥爭與預藏政治甩鍋的策略運用，而非真的認為「雙城論壇有舉辦的必要，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大的善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇」，其目的根本不是針對近日對岸軍機軍艦頻頻繞台的緣故，當然，也不會是為了中共對台施壓是否情勢惡化的問題！

所以，似乎可以預期的是，執政的民進黨政府未必會有展現善意的「待客之道」，也可能會利用各種機會給雙城論壇「穿小鞋」，甚至還可能會有某些側翼政治團體或個人為求表現的「搏眼球」或「灑狗血」演出，來炒熱媒體報導氛團與風向，試圖讓雙城論壇的舉辦結果往負面的政治效應發展，讓台北市長蔣萬安成為眾矢之的，變成真正裡外不是人的「替罪羊」！

▼陸委會針對即將舉行的雙城論壇所設下的「條件說」，根本就是畫蛇添足的政治操作，基本上是屬於對付政敵蔣萬安市長的惡意門爭。（圖／記者蔡紹堅攝）

錯誤的心態 破壞兩岸關係發展

然而，從兩岸關系和平發展大局的角度來看，這種可能的政治圖謀或惡意操作，其實是嚴重破壞兩岸關係發展的錯誤作法與心態。

因為，倘若真的發生一些不好的意外事故，就很容易被解讀成是賴清德總統及民進黨政府的故意挑釁行為，縱使真的沒有背後操控也會被看成就是有意為之的政治陰謀，就是衝著對中共當局的惡意刺激行為，其可能引發的政治連帶效應，恐怕就不會只是兩岸「鬥而不破」的現状關係了，甚至還會可能引發即將就任美國總統川普的對台「不友善」言論或行為，其政治代價恐會是不好收拾的一場政治災難！

是以，在兩岸雙方各有政治算計與操作的情況下，如何讓在台北市舉行的雙城論壇交流活動順利完成？才是民進黨政府該有的正確心態與作為，尤其是在如何維護上海來訪賓客安全與尊嚴的因應作為上，做更加審慎的規劃及布局，才是真正的營造兩岸善意和解氛圍的重點所在！例如，在會場周圍規劃設民眾陳情抗議區，與來訪參會的大陸賓客保持適當的安全距離等等。

▼在兩岸雙方各有政治算計與操作的情況下，如何讓在台北市舉行的雙城論壇交流活動順利完成？才是民進黨政府該有的正確心態與作為。(圖／記者趙禕攝)

賴政府把握機會 真正創造和解與交流

更進一步來看，賴清德政府甚至可以指派海基會董事長及秘書長等人到雙城論壇會場向到訪來賓致意或致詞歡迎，讓兩岸關係發展的交流互動有新的突破，以營造兩岸関係的和解氛圍，而不是冷處理雙城論壇的政治價值與功能。

這不僅可以緩和兩岸的政治緊張對立關係，也能消除外界對民進黨政府「抗中」或「逢中必反」的政治印象，我們相信這才是有自信、有能力、有政治格局的賴清德政府該有的政治作為，不是嗎？

總之，兩岸闖係發展是雙方可以相向而行的政治問題，為了消弭隔閡、化解散意並突破兩岸緊張對立的政治僵局與困局，在台北市舉行雙城論壇的活動場合，似乎應該有更加積極創造的機會，可以好好地加以把握，這不是給蔣萬安作政績，也不是為了選舉利益拿來做政治消費的場合，而是可以真正創造兩岸和解與交流互動善意氛圍的政治作為，英明的賴清德政府又如何能不善加利用呢？

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

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