從李四川新北市民調　看地方選舉連動效應

▲鄭麗文的親中牌政治路線與鄭習會政治效應，確實無法拉抬國民黨地方縣市長選舉的選情，甚至是具政治殺傷力的負面效果，鄭麗文應該自我節制調整，否則國民黨內部必會自亂陣腳。（圖／記者鄭佩玟攝）

●陳淞山／專欄作家

從美麗島電子報最新的2026新北市長選舉可能人選支持度民調（3月9日至11日調查）結果顯示，縱使藍白合成功共推李四川參選新北市長，也只是以39.1％支持度領先民進黨的蘇巧慧1.1個百分點的情形，比上次1月19日到21日美麗島電子報的民調結果，李四川大贏蘇巧慧9.8個百分點的情況下滑了7.7個百分點的情形。

到底為什麼會有如此的劇烈變化？外界普遍認為大多是因為國民黨黨主席鄭麗文過度親中的政治立場與行為所造成，明顯與鄭麗文所說的只要「鄭習會」成功舉行，就會對國民黨年底的地方選舉有大利多的政治效應，產生南轅北轍的政治誤判。

面對如此微妙的民調結果觀察效應，鄭麗文與國民黨各大政治領袖與地方諸侯又將如何看待與因應呢？影響所及，賴清德總統兼黨主席的民進黨究竟會如何考量評估「抗中保台」的選戰操作策略與布局？來打贏九合一地方選舉呢？

地方選舉著重候選人個人政治形象 「矯枉過正」的混戰反而讓選舉失焦

首先，鄭麗文的親中牌政治路線與鄭習會政治效應，確實無法拉抬國民黨地方縣市長選舉的選情，甚至是具政治殺傷力的負面效果，鄭麗文應該自我節制調整，否則國民黨內部必會自亂陣腳，黨中央與地方諸侯將會各自為政、漸行漸遠，甚至引起不必要的政治內訌與內鬥。

其次，民調中侯友宜市長67.8％的高施政滿意度及蔣萬安61.5％的好感度並沒有轉移到李四川的民調聲勢拉抬上，縣市長候選人的個人政治形象、人格特質與政治魅力才是能否當選市長的關鍵所在，李四川是個實事求是的好副市長，但缺乏選戰的民意洗禮歷練，政治官僚味道太過濃厚，較無可以吸引選票的政治魅力！

對上溫和理性且務實專業的蘇巧慧立委，李四川的政治優點容易被加以掩蓋掉，又加上長期以來能言善道的老縣長蘇貞昌對愛女的加持輔選效果，李四川在選戰過程難有「亮點」表現，再加上國民黨在新北市已長期執政近21年，求新求變的換黨執政需求時機已經來到，此從上述民調結果顯示出換成民進黨做做看的比例與給國民黨繼續做市長，已經有6.3％的領先情況，顯然，藍白合的新北市長選情也只能有五五波的不分軒輊戰局而已！

再其次，藍白合共推縣市長候選人有利有弊，但選戰過程的政治整合操作與母雞小雞互利合作的相互輔選加乘作用必須處理得當，否則容易產生上合下不合的內訌互鬥局面。

政治始終來自於人性，藍白合的縣市長選舉，可以讓部分的年輕票與中間選票產生位移的合作結盟效果，但也因為如此，共推的縣市長候選人與不同黨但結盟合作的縣市議員候選人的輔選造勢活動，非常容易產生政治排擠效應而引發不同黨議員候選人的相互拉扯與互批互鬥內傷，雙方必須有共同整合操作的政治機制來加以因應處理，否則容易造成對共推的縣市長候選人扯後腿的負面影響。

最後，中共當局的「反獨促統」與賴清德總統的「抗中保台」政治抗衡對地方選舉的可能影響效應？這也是最麻煩且複雜的政治衝擊關鍵點，從2018、2022地方選舉民進黨只拿下6、5席的縣市長席次，都是政治上的大挫敗，基本上都是民進黨想要打抗中保台選戰操作，但卻因其他問題波及而造成選舉慘敗的結果。

換句話說，民進黨並沒有因為都是中央執政而打贏地方選舉，很多人大多認為這是抗中保台的選戰操作沒有發揮效果，而是因為中央執政包袱、貪腐問題、城市治理與論文抄襲風暴等等造成選戰失利的結果。

其實，這個兩岸關係問題如刀之雙刃，在總統大選時有相當大的政治作用與連動效應，在地方選舉中影響效果較小，但對此次地方選舉則影響難料！

畢竟，在美、中對抗且合作又競爭的國際政經局勢發展下，在川普與習近平兩大政治領導人今年因為互訪與國際組織上領導人的高峰會，可能至少有4次的會談，何時何地會觸及台灣議題？會談到什麼樣的程度與內容？變數很多也很大，台灣在兩強之間該如何自處？會不會成為被政治交易的棋子或成為美國人對抗中國的政治工具或籌碼？其實相當難以預料！

是以，正因為11月底台灣的地方選舉就在此美、中關係可能大變化的期間當中，因此，賴清德政府與民進黨應該會審慎面對及因應可能的兩岸關係與國際政治變動的問題，未必會草率且魯莽地恣意打「抗中保台」議題來操作選戰策略，除非國民黨黨主席鄭麗文刻意挑起或製造此敏感話題，否則在目前選戰情勢正對民進黨有利的情況下，又何必橫生枝節惹麻煩呢？

其實，台灣的地方縣市長選舉真正著重的是候選人個人的政治形象與地方魅力，是相對比較上的「選人不選黨」，倘若在選戰過程當中把兩岸關係或國家的大政方針問題拿來炒作或成為選戰攻防主軸，就容易變成「矯枉過正」的政治大戰與混戰，反而讓縣市長選舉失焦，讓地方選舉喪失掉該有的政治意義與價值，對台灣的未來發展絕對是更加不利的影響了。

▼倘若在選戰過程當中把兩岸關係或國家的大政方針問題拿來炒作或成為選戰攻防主軸，就容易變成「矯枉過正」的政治大戰與混戰，反而讓縣市長選舉失焦，讓地方選舉喪失掉該有的政治意義與價值。（合成圖／記者李毓康攝）

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