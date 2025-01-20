川普2.0需要靈活與機運　以重塑美國交通旅遊政策新藍圖

▲美國總統川普第二次任期將展開，對於交通旅遊政策，亟需靈活政策與機運。美國自由女神像是美國指標性觀光景點。（圖／記者蔡玟君攝）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

川普（Donald Trump）即將在2025年1月20日重新入主白宮，引發全球關注。從其首屆總統任期的經驗來看，川普在基礎設施建設、航空業改革和旅遊政策方面展現出明確的政策取向。然而，隨著時代發展和全球格局變化，新一屆川普政府必須面對更多挑戰與機遇。本篇將探討川普2.0時期在交通與旅遊政策上的可能方向，並結合相關數據與分析，描繪出這些政策可能對美國乃至全球的影響。

基礎設施建設：推進現代化的關鍵步驟

在川普的首屆任期中，他曾強調美國基礎設施的老化問題，推出了數萬億美元的基建計劃。儘管部分計劃受限於資金與政黨對立未能全面實現，但這些措施已引起廣泛關注，尤其是改善公路與橋樑等基礎設施。

根據日本運輸政策研究所的報告，全球主要國家在基建投資中愈發聚焦於數位化與環境友好型設施，這為美國提供了參考方向。在川普2.0時期，他或將以更加靈活的方式來推動基建，包括吸引私人資本參與、優化公私合作模式等。根據預估，美國若能成功實現每年約5,000億美元的基建投資，GDP成長率可增加0.5%至1%。然而，實現這一目標並不容易。

除了資金問題，州與聯邦政府之間的協調同樣是一大挑戰。舉例來說，加州的高速鐵路項目由於聯邦資金的縮減而受阻，成為政策推動緩慢的典型案例。因此，如何在基建計劃中平衡州際利益，並充分考慮環境影響評估，將成為新一屆政府面臨的核心問題。

▲川普曾投入公路橋樑等老化基礎設施改善，這是推進現代化的關鍵步驟。圖為紐約布魯克林大橋。（圖／達志影像／美聯社）

航空業改革：抓住技術創新帶來的契機

在航空業領域，川普政府曾提出現代化空中交通管制系統的改革方案，並致力於加快新型航空技術的落地。例如，電動垂直起降飛行器（eVTOL）被視為未來航空業的重要發展方向。

根據報導，2024年，聯邦航空管理局（FAA）正式批准了Joby Aviation與Archer Aviation兩家公司的eVTOL機型，並頒布了相關適航性標準文件。這標誌著美國在航空創新領域已走在世界前列。

然而，新技術的應用也帶來監管難題。例如，eVTOL需要在城市空域中運行，如何解決噪音、運營安全及與現有航空業務的兼容性等問題，都是未來政策需要考慮的重點。

此外，國際航空運輸協會（IATA）曾指出，全球航空業的碳排放量占總量的2%，未來電動航空器的普及或將成為減排的突破口。川普政府是否會進一步推動清潔能源航空政策，也是外界關注的焦點之一。

▲美國航空業可能迎來先進改革，目標鎖定電動航空器（eVTOL）的發展。（示意圖／路透）

旅遊政策：從限制到促進的兩難平衡

川普首屆任期內，曾實施多項嚴格的旅遊限制措施，例如針對部分國家的入境禁令，這些措施一度引發爭議，並對國際旅遊業產生負面影響。然而，疫情後的旅遊市場正在復甦，如何把握這一機遇，對新一屆政府至關重要。

根據《澳洲人報》（The Australian）的分析，儘管川普再次當選引發部分國際旅遊從業者的擔憂，但他們認為這並不會顯著影響旅客對美國的興趣。然而，旅遊成本增加與匯率波動，可能讓部分國際遊客望而卻步。

另一方面，旅遊業者也期待新政府能放寬某些旅遊限制，以吸引更多國際遊客。例如，美國是否會推動更多與歐洲、亞太地區的旅遊合作協定，成為政策觀察的重點。根據國際旅遊協會的數據，2023年全球旅遊市場復甦率已達疫情前的80%，美國的旅遊收入也因此同比成長約15%。如何進一步促進旅遊業發展，將成為川普政府的重要課題。

▲紐約帝國大廈是旅遊業必到景點。（圖／路透社）

政策挑戰與未來展望

川普2.0政府在交通與旅遊政策上，面臨著多重挑戰與抉擇。基礎設施建設需要平衡資金來源與環境影響；航空業改革則需在技術創新與監管之間找到平衡點；而旅遊政策則要在保障國家安全與促進經濟成長間取得共識。

未來四年，新一屆川普政府若能在政策制定上更加靈活，並積極吸取國際經驗，則美國有望在交通與旅遊領域取得更大突破。同時，這些政策的成效也將直接影響川普的政治遺產，以及美國在全球競爭中的地位。

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