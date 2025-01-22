川普2.0終於來了 ！　做好「台灣優先」才能展現美國優先

▲川普原本是商人，經過川普1.0的磨練，短短幾年之內轉型為政治家，要為美國打造「黃金年代」。（圖／達志影像／newscom）

● 吳嘉隆／總體經濟學家

川普原本是商人，經過川普1.0的磨練，短短幾年之內轉型為政治家，在他的就職演說裡已經充分看到，他完全以政治家的格局，要為美國打造「黃金年代」。

在他半小時的就職演說當中，並沒有大張旗鼓地談關稅，結果造成人民幣大幅升值，中方感覺鬆了一口氣，美元指數也有所拉回。如果川普是希望美元不要那麼強勢，那他的目的達到了。

川普2.0 施政的三層對抗

川普2.0的施政邏輯，包含三層對抗：第一層與中國的對抗，是民主與專制的對決，算是制度之爭；第二層是民主陣營內部的左派與右派的對決，要對付極端左派路線，算是價值觀與意識形態之爭；第三層是右派內部的川普派與建制派/深層政府之爭。

川普1.0的時候，被深層政府或資深官僚扯後腿，甚至出賣，才會有那麼多的彈劾與起訴，所以川普回歸之後，真正的優先任務，肯定是先對付深層政府與建制派，攘外必先安內。有了川普自己的組織架構，才能展開他的政策架構。

所以，在他的就職演說當中，對付極端左派路線與建制派，才是他優先處理的對象，動用關稅可放在後面來處理。關稅的問題在於，什麼時候加，怎麼加，是漸進的還是快速到位，對誰加，對什麼產業加。所以，在關稅問題上產生了一個額外的問題，就是不確定性。

川普不但是「關稅人」，也是「談判人」，在他看來，不確定性才是談判的最佳工具，讓談判對手提心吊膽。為了避免夜長夢多，談判對手可能會覺得主動讓步，反而比較有利，同時也算是對川普主動示好。

川普已經宣布要成立「對外稅務局」，來對外國人徵稅，同時也傳出內部團隊考慮用漸進的方式來加關稅，因為要避免對美國的通膨的壓力。

同時，要預防中國透過第三方來間接出出口，以閃避關稅，所以要對加拿大，墨西哥與越南加關稅。另外，也要預防中國用人民幣貶值來緩衝關稅，所以已經有把中國列入「匯率操縱國」的準備，到時會額外增加懲罰性關稅。透過這些措施可以看出來，川普加關稅完全是認真的。

如果川普在關稅上游移不定，還是雷聲大雨點小，那他的可信度就會崩潰，之後他的所有主張都會被不斷地檢驗與測試，那他會寸步難行，別人再也不認為他是一個說話算數的人。所以川普完全不必在加關稅這件事上有所妥協，何況就算加關稅是錯的，他也寧可先犯錯，再來修正。

川普給習近平出難題 與過往先禮後兵相似

川普說他希望在上任100天內去中國訪問，這其實是在給習近平出難題，因為習近平將很難對俄國的普京解釋，普京會高度懷疑習近平準備出賣俄國，私下與美國妥協。所以川普的訪問中國這一說法，習近平應該不樂見，於是川普就不必真的去中國訪問了。

另外一種情況就是川普真的去中國訪問，那麼回來之後他可以加關稅，可以宣稱不公平貿易問題得不到解決，所以展開貿易戰2.0 。

這種「先禮後兵」的情況跟2017年12月川普去北京訪問，然後2018年3月就貿易戰開打，很類似。這樣子習近平會對內難以交代，為什麼川普來訪之後，美中之間反而出現貿易緊張關係？所以，對川普來講，放話要去中國訪問，完全是妙招。

▼對川普來講，放話要去中國訪問，完全是妙招。（圖／達志影像／美聯社）

台灣不必緊張 美國顯然必須做好台灣優先

對台灣來講，川普2.0基本上是好消息，台灣不必緊張，因為邏輯上很簡單。就經濟層面來講，川普講「美國優先」，核心內容是「製造業優先」，川普要提振製造業，創造就業機會，改善社會下層的經濟困境，緩和社會撕裂問題。接下來，核心的核心是「半導體製造優先」，到了這個地步，核心的核心的核心就是「台積電優先」，就是要讓台積電在美國擴大投資，在美國境內打造半導體製造體系。

簡單講，川普的美國優先，到最後會讓你看出來，是「台灣優先」，美國顯然必須全方位照顧台灣，交換台灣全方位支持美國的製造業與半導體業。

川普提到要取得巴拿馬運河與格陵蘭島的控制權，因為這兩個地方有三個特點，分別是：國際重要航道，對抗中共，與地緣政治要衝。

如果川普重視這三個特點，那麼同樣的邏輯，正好完全適用在台灣海峽。事實上，台灣是國際重要航道，對抗中共，與地緣政治要衝三大特點最重要的地方！對川普2.0來講，只有先做好台灣優先，才能展現美國優先！

▼川普的美國優先，到最後會讓你看出來，是「台灣優先」，交換台灣全方位支持美國的製造業與半導體業。（圖／路透）

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