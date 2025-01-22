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蓄意破壞海纜絕非杞人憂天　政府應建立防護預警系統

我們想讓你知道…國人該認清，戰時若台灣聯外海纜全遭切斷，其實對國軍的通訊與聯合作戰戰力僅會造成微小的影響，受創嚴重的主要是其他政府部門與民間的通訊。

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

▲中華電信證實海底電纜遭拖斷。（圖／海巡署提供）

● 揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

2025年1月3日上午，我國連接美、日之國際海纜「橫太平洋快速海纜」(TPE)，在台灣基隆野柳東北方向、距離淡水約68.17公里（約39海里）的海域，疑似遭懸掛喀麥隆旗幟、搭載大陸籍船員之「順興39號」貨輪勾損。

雖然此一事件對台灣的聯外通訊與經濟活動並未造成嚴重的損失，但由於「順興39號」在事發當下的航跡十分詭異，讓人懷疑整起事件或許並非單純的意外，可能是蓄意為之；再加上近三年，我國每年平均發生7至8次海纜斷纜事件，引發各界對台灣聯外海纜在安全防護上的關切。

不排除是中共計畫性行動

平心而論，外界對中共利用民間船舶蓄意破壞我聯外海纜的擔憂，絕非杞人憂天。因為藉這種可用「意外事件」來遮掩的手段，中共就可以掌握台灣聯外海纜在海底的精確位置與深度；並根據這些資訊，規劃日後對我聯外海纜實施破壞的地點與方式。

如此一來，中共就有可能在武力犯台前夕，於同一時間破壞台灣對外14條國際海纜，和10條國內海纜的大多數、甚至全部，一舉癱瘓台灣的通訊，以便在破壞行動的當下，對台灣民眾造成極強烈的心理震撼，重創國人的民心士氣。

為回應外界強化海纜防護的要求，國安單位在事發後不久，就提出「加強海纜周邊海域重點巡檢」、「強化多元異質通訊備援能量」、「完備海纜設施防護演練」、「推動國際交流提升合作聯防」與「加強權宜輪登檢管制通報」等五大應處措施；國防部也在例行記者會中表示，日後將依據海底電纜的位置，於宜蘭頭城、淡水、八里、澎湖、屏東枋山等鋪設海底電纜海域，劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等，加強區域監控和水面目標掌握，並強化與海巡署間的情資交換與通報機制。

不過這些措施雖然看起來頭頭是道，但除了增加備援能量等事發後如何減少損害的措施外，對如何及早發現並制止類似的破壞行為，卻還是存在許多盲點。

海纜防護　關鍵首重預警系統

以「加強海纜周邊海域重點巡檢」為例，在海巡署迄今仍未配備可在我24海里鄰接區外之「專屬經濟海域」，長時間執行海洋巡邏任務的中、大型無人機，國防部目前也只有少許中型無人機的情況下，所謂的「加強重點巡檢」，到頭來還是只能長時間、不間斷地派船艦，在新設立的重點監視區海域附近巡邏。

但這種做法，不僅會大幅增加船艦與人員的消耗，在防範與反制效果上，也未必有想像中的高，因為缺乏關鍵的預警系統支援。

雖然國防部與海巡署都表示會「針對各海纜線路登陸點外海周邊海域及（電子）海圖所標示之海纜區域，列為重點監控海域，並要求各單位運用雷情、海情及AIS船舶自動識別系統加強海域監控」；但不論是陸地或船艦上的平面搜索雷達，同時間出現在雷達幕之大小船舶的訊號非常多，光憑操作人員的雙眼，恐怕很難在這麼多的動態訊息中，及時發現可疑的現象。

因此，若國安單位想大幅強化非戰爭時期對海纜的保護，恐怕還是有必要運用現有技術，開發出一套海纜防護預警系統。除了將雷情、海情及AIS船舶自動識別系統的訊號，與重點監視區的電子海圖整合，形成共同圖像外；還要設法援引電腦輔助決策與人工智慧的協助，做到當有船隻在重點監視區內或外圍一定距離內，出現異常行為時，系統能自動發出警告，提醒值勤人員採取應變措施。這樣才能事半功倍，不能只靠岸上與艦上戰情中心人員的雙眼。

戰時備援設施　僅能支援政府運作

不過國人也該認清，戰時若台灣聯外海纜全遭切斷，其實對國軍的通訊與聯合作戰戰力僅會造成微小的影響，受創嚴重的主要是其他政府部門與民間的通訊。

雖然理論上，可透過低軌衛星與中軌衛星等手段，於短時間內恢復對外通訊；但因為政府未來所持有的低軌與中軌衛星接收終端的數量有限，屆時恐怕只能維持若干重要政府功能的運作，不太可能有餘力應付民間龐大的通訊需求，國人要有一定的心理準備。

▼戰時若台灣聯外海纜全遭切斷，受創最重的不是國軍，而是其他政府部門與民間的通訊。（圖／台電提供）

▲台澎海纜工程十年磨一劍，過程經歷海象不佳施作困難，需抓緊時間趕工施作。圖為海上施作場景。（圖／台電提供）

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揭仲專欄 揭仲

揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，現任中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員。研究領域包括中華民國國防政策、中華民國南海政策、中共軍事改革與中共強制外交專題等。

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