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川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

我們想讓你知道…川普宣布課關稅後，股市、美元、美債殖利率、黃金與比特幣之間呈現出明顯聯動關係。川普以關稅作為手段，尚未得到滿意結果前仍恐再次使出關稅壓制，短期內不確定性仍偏高。

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲回顧川普在第一任期內有如川普投顧，往往一句話就能令市場瞬間翻盤。（圖／路透）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

美國前總統川普（Donald Trump）在上任後，旋即於2月1日宣布對墨西哥、加拿大及中國大陸課徵關稅，此舉引發了全球市場的恐慌震盪。川普的關稅政策旨在保護美國製造業與減少貿易赤字，讓美國再度偉大(MAGA)。然而，這舉措卻導致了貿易夥伴國的報復性措施，加劇了全球供應鏈的不確定性與成本上升。此外，課關稅的保護主義也引發了國際經濟放緩的擔憂。

回顧川普在第一任期內有如川普投顧，往往一句話就能令市場瞬間翻盤。今年，市場對「川普投顧」回鍋雖己有經驗，但川普不按理牌出手，習慣性地髮夾彎，朝三暮四，常令金融市場捉摸不定，聞聲起舞。究竟，川普關稅政策對股市、美元、債券殖利率、黃金及比特幣的影響及其聯動關係為何?投資人該如何因應？

股市易受關稅等消息面影響

股市易受消息面影響，美國股市在川普關稅政策宣布後出現了大幅波動，特別是與國際供應鏈高度相關的製造業與科技股所受衝擊最大。美股四大指數(標普500指數、道瓊工業指數、那斯達克與費半指數)均一度出現顯著下跌。

不過，在川普暫緩墨、加關稅30天後，又連日出現反彈。台灣加權指數台股在蛇年開市首日（2月3日）重挫，加權指數一度下跌逾千點，收盤下跌830點，為四年來首度開紅盤收黑，也創下史上第四大跌點，日韓等股市也難逃重挫。

然而，隨後兩交易日（4及5日）市場情緒漸回穩，台灣加權股價指數由22694.71反彈至23161.58點。位處地緣政治風口的權王台積電在3日重挫65元（5.72%）後連二日反彈，2月5日已回至1,100元。

而聚焦在墨西哥有生產基地的AI伺服器供應鏈ODM與零組件廠，包括：鴻海、廣達、緯創、緯穎等，也是反映利空大消息大跌，再隨大盤反彈。川普的善變，未來寬限期過，還是可能再恢復課徵，也因而，未來股市的劇烈波動將成為常態，絕不容小覷。

▼未來股市的劇烈波動將成為常態，絕不容小覷。（圖／李沃牆教授提供）

▼。（圖／李沃牆教授提供）

▼。（圖／李沃牆教授提供）

強勢美元機率高　亞幣恐走貶

美元的走勢受到美聯準會升降息政策，經濟基本面與避險需求的影響較大，川普的關稅政策引發了市場對美國經濟成長放緩的擔憂，但由於市場將美元視為全球主要避險貨幣之一，其需求仍有所提升。

美元指數在2月3日升至108.99，而台北外匯市場新台幣兌美元則收在32.968元，重貶2.86角。2月4日美元指數回落至107.96，然台幣卻貶值1.7分，以32.985元作收。聯準會一如外界預測，於1月29日宣布維持利率不變，主席鮑爾（Jerome Powell）對於美國總統川普要求降息的壓力，冷靜表示在通膨與就業數據尚未顯示合適時機前，不會急於降息。若未來因川普關稅戰而讓通膨再起，降息機率將大為降低，美元也可能獲得支撐，亞幣則維持貶勢。

債券殖利率　反映對未來隱憂

債券殖利率易受政策左右，因投資人評估美國總統川普的 30 天關稅暫停政策並等待更多經濟數據。美國公債殖利率於2月4日 漲跌互現，10 年期美國公債殖利率上漲 3.4 個基點至 4.577%，而 2 年期美國公債殖利率下跌 0.6 個基點至 4.259%。

值得注意的是，美國2年期公債殖利率在關稅戰開打後走跌，與價格反向的殖利率一度逼近4.3%，代表市場預期通膨再升溫恐讓Fed延後降息，甚至有升息壓力，而美國30年期公債殖利率差點跌破4.7%，這現象反映市場對經濟長期成長的擔憂，美債殖利率曲線愈來愈平緩，被稱為熊市趨平現象，通常被視為股市利空。未來應密切觀察不同期限的殖利率走勢，據以研判市場動態。

黃金走勢　隨避險情緒升溫

黃金自古以來皆是避險資產首選，在市場不確定性增加時需求上升，價格也水漲船高。川普宣布課徵關稅後，市場對全球經濟風險的憂慮加劇，促使投資者湧入黃金市場。

黃金現貨價格於2月3日報每盎司 2,858.1 美元高點，之後仍持續上漲。在關稅不確定，以及近年各國央行持入買入黃金下，世界黃金協會（World Gold Council）表示，2024年實物黃金總需求升至4,974噸，創歷史新高。有專家認為，金價今年有機會漲至 3,000 美元。

▼有專家認為，金價今年有機會漲至 3,000 美元。（圖／李沃牆教授提供）

▼。（圖／李沃牆教授提供）

比特幣高檔震動盪　尤為劇烈

比特幣作為新興的避險資產，川普在美國總統競選期間，允諾當選後將力推加密貨幣友善政策，並打算以政府扣押資產後的20萬枚比特幣所有權為基礎，讓比特幣成為美國戰略儲備資產。除此，還擬設「比特幣與加密貨幣顧問委員會」及確保美國人擁有自由保管數位資產的權利，甚至提出打造成全球加密貨幣中心的願景。

因加密貨幣投資人押注川普將對加密貨幣採取寬鬆態度，比特幣價格遂從7萬一路飆漲至去(2024)年12月17日的10.649萬美元，創下歷史新高紀錄。之後則維持震盪走勢。

川普上任後，有「加密貨幣沙皇」之稱的白宮加密貨幣主管David Sacks表示，政府官員仍在研究川普創建比特幣國家儲備的可行性，市場再度獲得激勵。

但2月3日，川普宣布課關稅後，比特幣卻迎來史詩級大暴跌，最低下探91,290美元。加密貨幣全網70萬人爆倉，規模超越2020年3月12日。隔日比特幣價格經歷了罕見劇烈波動，盤中一度跌至約 91,000 美元低點，隨後快速反彈至 102,000 美元以上，最終收於 101,778 美元，但2月6日早上又回至96,938美元。

若通膨持續走高，降息步伐可能放緩，這對包括比特幣在內風險資產來說是重大利空。反之，若關稅戰硝煙四起，或聯準會再次升息，則比特幣有可能續創新高價。

▼關稅戰硝煙四起，或聯準會再次升息，則比特幣有可能續創新高價。（圖／李沃牆教授提供）

▼。（圖／李沃牆教授提供）

不確定成常態　投資人宜審慎因應

川普宣布課關稅後，股市、美元、美債殖利率、黃金與比特幣之間呈現出明顯的聯動關係。川普以關稅作為逼上談判桌的手段，尚未得到滿意結果前仍恐再次使出關稅壓制，短期內不確定性仍然偏高。

吾人以為，投資人面對川普課關稅政策引發的市場波動，應採取以下策略，一、多元化資產配置：在亂世中除多保留一定比例現金外，積極性投資人，應將投資資金分散投資於股票、黃金、債券，甚至比特幣等不同資產，以降低風險。二、採取防禦性投資策略：若是比較保守投資人，則可選擇具備穩健現金流與較低波動性的股票，市值型ETF，以應對市場動盪。三、密切追蹤政策與市場動態：關稅政策的變動與貿易談判進展變化莫測，可能快速影響市場走勢，投資人需保持高度敏銳，隨時關注市場動態，適時調整投資策略。

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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