公務員全面具結！「有黨證」免安全測試　國安不過是鬥爭的工具

▲民進黨政府不斷鼓吹抗中保台，賴清德上任之後更是一再強調全民韌性、指對岸包藏禍心，甚至還要宮廟反統戰、反滲透。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

●單厚之／資深媒體人

過去幾年，民進黨政府不斷鼓吹抗中保台，賴清德上任之後更是一再強調全民韌性、指對岸包藏禍心，甚至還要宮廟反統戰、反滲透。不料，近日卻接連傳出共諜就在民進黨內，還十分接近核心，而民進黨內卻一反堅決反共的姿態，回應異常的低調。

這一波最先傳出的共諜是曾擔任前立法院長游錫堃及多名立委助理的盛礎纓，由於盛礎纓自稱「汐止山田孝之」，又積極參與罷免藍委廖先翔，遭在野黨反諷「敵人就在本能寺」。

不料，接著又傳出國安會秘書長吳釗燮在外交部長時期的助理何仁傑、賴清德擔任副總統時的機要吳尚雨也遭吸收，交付資料給對岸。

共諜埋在政府高層 台灣外交戰打得贏才怪



立法院的公費助理破千人，若加上各種掛名或非公費助理則還要更多，一般而言，除非是比較大咖立委的核心助理，一般的助理很難接觸到真正的國家機密，傷害也相對有限。像盛礎纓這種經歷過多名綠委，每份工作任期都不算太長的助理，理論上很難成為核心，能碰到的大概都是一般的資料。

但何仁傑從2016年吳釗燮初任國安會秘書長就跟隨左右，又經歷總統府秘書長、外交部長等職務，能碰到的機密就多了；而吳尚雨交付賴清德出訪友邦的資訊，也毫無疑問是真正的外交機密。這樣的人埋在政府高層，國安、外交全部暴露在對岸的眼中，台灣的外交戰能打得贏才怪。

按理講，出現這麼大的重大紕漏，除了司法檢調的調查之外，政府內部也應該做一次徹底的清查，並且告訴國人造成了多大的傷害，有什麼補救的措施，但民進黨卻三緘其口，彷彿連國家機密被竊取多少、傷害多大都是國家機密的一部分，外界連問都不問。

甚至連近日檢調「大砲打小鳥」偵辦雙北連署的動作，也都被外界懷疑是要遮掩民進黨內的共諜案，以便民進黨能繼續炒作國民黨賣台的主軸，延續大罷免的能量。

對岸對台的滲透無所不在，若在資源充足的情況下，自然是不分高低、不分藍綠、不厭涓滴，儘可能把情報網撒得越廣越好，誰知道哪天某條小魚會撞上什麼有價值的情報。

所以我們才會看到什麼一些官兵自拍五星旗投降影片，讓人啞然失笑的新聞，情節非常誇張，但對國安的影響，比不上何仁傑等人的萬分之一。

既然是吸收共諜，要政府的機密情報，理所當然應該把執政黨的人放在主要目標，在野黨立委連超思、疫苗的資料都拿不到，還能碰到什麼真正的國家機密？所以民進黨人被鎖定、被收買滲透是理所當然，何仁傑、吳尚雨等人只是冰山的一角，背後必然還有更多沒有被揪出的案例。

▼銓敘部日前要求公務員具結「未領有中國大陸身分證」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

民進黨反共只為政治利益 只是要打壓國民黨而已

民進黨口口聲聲喊反共、保密防諜，實際上只是為了政治利益，只想要深化兩岸的敵意、強化國民黨賣台的形象，把「親中賣台」當成提款機，而不是真正的想要防止對岸的滲透。

直到何仁傑案爆發之後，才赫然發現何仁傑過去8年來依法只執行過一次安全查核，若真是一個把保防當一回事的政府，怎麼可能出這樣的紕漏。

民進黨為了政治利益，一貫以血緣、關係區分敵我，要求陸配補「除籍證明」、要所有公務員具結沒有領對岸的居住證，把台商、陸配、國民黨都當成準匪諜；但對於有黨證的自己人卻毫不設防，連安全查核都可以省略，事發之後國安單位、國防部還主動粉飾太平，如此明顯的差別待遇，也難怪民進黨內會出共諜。

直到各界究責的聲浪越來越大，賴清德才在民進黨中常會下令黨公職到陸港澳需要報備。這樣的作法看似是回應了外界的質疑，實際上完全是虛應故事，匪諜交付機密，哪裡還需要挑地方，陳水扁執政時期的羅賢哲，交付軍事機密的地點就是泰國；以這次涉案情節最嚴重的何仁傑、吳尚雨來說，也根本就沒有去過港澳台，賴清德的新規對他們完全沒有任何影響。

民進黨自己出了這麼大的問題，沒有在第一時間清查自己人，反而又重申要推動國安十法的老調，要擴大民代赴陸的管制，並再次指責國民黨擋法案。

但綠委所提的相關草案，本質上仍是扣紅帽子的傳統伎倆，把陸配、台商、退伍軍人、藍營當成政治提款機，根本不是真的要強化國安，也對何仁傑等人完全無用。

如果真的有心強化國安，民進黨不該縱容沈伯洋等人繼續叫囂，而是好好落實安全查核等機制，認真檢視為何會有何仁傑等人情況出現，好好清查還有多少可能的黑數，再由相關機關認真提出行政院版來補破網，避免類似情況重演。

但民進黨的本意原本就只是要打壓國民黨而已，而不是真的要抓匪諜，辦藍不辦綠、防藍不防綠才是核心。

在民進黨的眼中，政治利益遠遠高於國家安全，國安只不過是鬥爭在野黨的工具，藍綠對立的越凶，民進黨內的匪諜就越好偽裝、越安全；國安法修得越嚴，民進黨內的匪諜就會越多。

▼在民進黨的眼中，政治利益遠遠高於國家安全，國安只不過是鬥爭在野黨的工具。（圖／翻攝邱志偉臉書）

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