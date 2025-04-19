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東方崛起！看「東升西降」　掌握關鍵因素不迷失

我們想讓你知道…人類歷史長河，現在來到了東方崛起西方衰退的趨勢。二戰後，西方國家過度依賴福利與監管，經濟力減弱，東方國家則在「雁行理論」下逐漸掌握世界話語權。唯有抓住歷史轉變的關鍵因素，才有機會在歷史洪流中保持領先不迷失。

▲▼ 美中關係,美中,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲人類歷史長河中，從過去西升東降，到現在東升西降，都有其重要的關鍵變因，看懂關鍵因素才看得到發展趨勢。（圖／達志影像／美聯社）


●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

在人類的歷史長河中，過去的西升東降，到現在的東升西降，都有其重要關鍵。本文就是探討在過去六百年，關鍵因素轉變導致歷史的必然性，而不是偶然性。抓住關鍵因素，才看得到歷史發展的趨勢，才不至於在滔滔的歷史洪流中迷失。

西方的啟蒙運動與工業崛起

自1400年以來，西方世界經歷了一系列深刻的思想與技術變革，這些變革促成了西方的快速崛起。啟蒙運動（Enlightenment）催生了理性主義（Rationalism），鼓勵人類以理性與科學探索世界，擺脫了傳統宗教與君主專制的桎梏。隨之而來的科學革命（Scientific Revolution）讓歐洲湧現出一大批偉大的科學家，如牛頓、伽利略、笛卡兒等，他們的研究為工業革命（Industrial Revolution）奠定了基礎。

工業革命自18世紀中葉起在英國率先展開，蒸汽機的發明、機械化生產的應用，使得西方經濟生產力大幅提升，並開啟了全球性的航海與殖民運動。西方列強如英國、法國、西班牙、葡萄牙等，利用船堅炮利四處擴張，掠奪資源，建立殖民地，使歐洲經濟迅速擴張。

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

▲ 西方國家崛起於工業革命。（示意圖／路透社）

這一連串的發展，使歐洲在17至19世紀達到了前所未有的繁榮，成為全球經濟的領導者。之後兩次世界大戰，戰場都在歐洲，削弱歐洲各國的經濟實力，然而美國不但避過兩次大戰的蹂躪，反而藉此大力發展經濟，成為全球經濟的領導者。

東方的農業社會與封閉結構

與此同時，東方世界仍然停留在傳統農業社會的運行模式之中。因農業高度依賴天候，形成「看天吃飯」的生產模式。但東方文化，尤其儒家思想，講究「仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌」，注重反求諸己的「修身、齊家、治國、平天下」的漸進模式，加上「天人合一」的人與自然和諧共生發展，使東方國家人民顯現溫良恭儉的特性，社會則是「超穩定結構」的向前邁進。

明清兩代雖然擁有龐大的人口和精細的社會結構，但整體仍舊處於自給自足的農業經濟體系中。到了明朝的海禁與清朝的「閉關鎖國」政策，拒絕與西方接觸，使得科技與經濟發展逐漸落後於西方。在全球競爭的格局下，逐漸處於被動挨打的困境，最終無法對抗西方列強的侵略。

東方經濟的崛起

戰後東方國家開始採取現代化的經濟政策，逐步擺脫傳統農業社會的束縛，進入工業化與科技化的發展道路。首先日本在二戰後，雖然戰敗，但透過美國的扶持與自身強大的民族凝聚力，實施技術創新與出口導向的經濟戰略，迅速成為全球第二大經濟體。

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

▲東方國家在二戰後，開始進入現代化，逐步擺脫傳統農業社會的束縛。（示意圖／路透社）

台灣則在戰後先採用計畫經濟的規劃，逐步以農業培養工業，之後也採用小型開放的出口導向政策，1970年代更啟動「十大建設」，透過進口替代，發展重化工業。1980年後，以教育普及、科技引進及研發逐步進入高科技產業，奠定了今日半導體產業世界龍頭的角色。中國自1978年改革開放以來，透過市場經濟改革與全球化參與，成為全球製造業中心，經濟總量迅速逼近美國。

歸納東方經濟體崛起的因素，除了東方儒家文化的共同浸潤，尚有三大因素：人民勤奮、注重教育與科技、政府因勢利導的產業發展與出口導向政策。

雁行理論

東亞經濟的發展還有一重要的現象就是「雁行理論」。這裡談的就是部分東亞國家的發展過程。以日本為雁頭，其次為亞洲四小龍（包含韓國、台灣、香港、新加坡），其後是中國與東南亞的亞洲五小虎（包含越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等）。

即日本先發展某一產業，當技術成熟，生產要素也產生變化時，這些產品在日本的競爭力轉弱，接著亞洲四小龍接棒，開始產業的發展；在此同時，日本產業結構升級到另一個新的層次。同樣地，當亞洲四小龍在某一產業發展成熟後，這些產品的生產又轉移到相對更落後的中國或五小虎等地發展；亞洲四小龍的產業結構也相應升級，呈現出有先後秩序的發展。

美金。（圖／達志影像／示意圖）

▲西方國家近幾十年陷入經濟與社會問題的困境，出現經濟競爭力下降，打破強勢壟斷全球經濟命脈的局勢。（圖／達志影像／示意圖）

西方的衰退

相較於東方的崛起，歐洲與美國卻在近幾十年陷入了經濟與社會問題的困境。歐洲國家過於強調政府對市場的干預，實施大政府、高福利、高稅收的經濟政策，使得創新與投資環境受限。例如法國與德國的過度監管，使企業失去競爭力，而福利主義則造成勞動動力萎縮，經濟成長趨緩。同時，歐洲普遍存在仇視市場、仇視資本的氛圍，削弱了企業家精神。

美國則是先得利於全球化，造成產業外移，導致大量工廠關閉，工作機會流失，進而引發社會問題。美國的傳統製造業中心，如底特律、匹茲堡等地及廣泛的「鐵鏽帶」（Rust Belt）就是最好的寫照。再加上享樂主義、治安惡化、毒品氾濫，使得美國的經濟競爭力相對下降。高科技產業雖然保持領先態勢，但高階晶片必須仰賴台積電，而Deepseek 的橫空出世，也打破西方大型語言模型的壟斷地位。

結論與臆測

現在東升西降的趨勢，反映了不同文明與制度的演變結果。西方在近幾個世紀透過科學、工業與殖民獲得了全球領先地位，但由於過度依賴福利與監管，導致經濟活力減弱。反之，東方國家在二戰後憑藉教育改革、科技發展與政府主導政策，迅速崛起。

▲▼美國國旗,中國國旗。（圖／路透）

▲全球經濟現在呈現「東升西降」的趨勢，世界重心已從西方轉移到東方，如何因應局勢再進化，是世界各國重大課題。（圖／路透）

東升西降的結果也將顯示，世界的重心已經從西方轉移到東方，東方國家有更大的話語權，很多全球規範、秩序也將由東方國家主導，西方再也無法憑藉過去的模式維持其霸主地位。

未來的全球格局的再進化，將取決於各國能否適應新的經濟與科技環境。西方若能重新激發市場活力，降低監管與福利負擔，仍有機會重新振興經濟。而東方則需要進一步提升科技創新能力，以確保長期競爭力。在全球經濟競爭加劇的時代，各國唯有不斷適應與創新，才能保持領先地位。

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林建甫專欄 林建甫

美UCSD經濟博士，曾任台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授、台大人文社會高等研究院副院長、中華經濟金融學會理事長、台灣競爭力論壇學會總召集人。現為中信金融管理學院講座教授、台灣大學經濟系名譽教授。

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關鍵字: 雁行理論 林建甫 十大建設

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