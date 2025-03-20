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川普主義　最新發展與全球影響

我們想讓你知道…不可諱言，川普主義的影響力仍在擴大，並將在未來幾年內持續影響美國政治與國際關係。他的政策與意識形態已實際在推動執行，將對全球格局產生長遠影響。

▲▼共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲自 2024 年底川普勝選並於 2025 年 1 月正式就任以來，川普主義進一步發展，持續影響美國內政與國際政策。（圖／達志影像／美聯社）

●林建甫／中信金控首席經濟學家、台大經濟系名譽教授

自 2024 年底川普勝選並於 2025 年 1 月正式就任以來，川普主義（Trumpism）進一步發展，持續影響美國內政與國際政策。這不僅是一種意識形態，更是一場挑戰傳統建制派的政治運動。在川普重新掌權後，其政策迅速落地，影響全球。

反DEI與文化戰爭的深化

川普上任後即簽署行政命令，限制聯邦政府機構與承包商實施多元、公平與包容（DEI, Diversity, Equity, and Inclusion）政策，要求政府機構根據「績效與能力」而非族裔或性別標準來進行人事決策。

此外，他命令教育部審查所有聯邦資助的高等教育機構，確保其不再強制推行 DEI 訓練課程。這引發民主黨州政府與進步派學術機構的強烈反對，部分州長誓言繼續資助 DEI 計畫，導致文化戰爭進一步升級。

然而，企業界對此議題的態度也產生分歧。部分企業為了迎合保守派消費者，開始取消或調整 DEI 計畫，而另一些企業則堅持繼續執行相關措施，以避免企業形象受損。

反建制　推翻傳統勢力

川普持續扮演「非建制派」領袖，代表對華盛頓政治現狀不滿的基層選民。共和黨內部反建制勢力依舊強勁，J.D. Vance 等年輕政治人物的崛起，意味著川普主義可能延續至新一代領袖。

上任後，川普政府積極清理「建制派官員」，大幅裁減行政機關內的民主黨官員，並要求內閣成員全面審查「忠誠度」。司法部、國務院與情報機構成為重點整頓對象，川普批評這些機構長期受「深層政府」（Deep State）控制，妨礙其政策推行。

這場反建制運動不僅在美國內部發酵，也影響到歐洲右翼勢力的崛起。例如，德國選擇黨（AfD）與義大利總理梅洛尼等政治人物的強勢表現，都受到川普主義思潮的影響，甚至引發歐洲主流政黨的強烈反對。

此外，在媒體領域，川普最新簽署的行政命令，指示解散美國全球媒體署（USAGM），這恐將導致美國之音（VOA）及其一些姊妹機構陷入危機。這除了試圖減少政府開支之外，也反映其對新聞媒體的長期不信任。在限縮傳統媒體權利的同時，川普政府已經新增白宮新聞發布室的「新媒體」的位置，並擴大白宮傳播管道，以提供最新消息。

移民政策與邊境安全

拜登政府的邊境政策被川普及共和黨人批評為過於寬鬆，導致數百萬非法移民湧入美國。川普獲勝後表示，誓言要對非法移民進行「美國史上最大規模的驅逐行動」。

川普回任後立即恢復和擴大他在第一任總統期間實施的移民政策，包括對穆斯林的旅行禁令，透過第42條法案聲稱尋求庇護者攜帶傳染病來驅逐他們，授權警察和士兵協助移民和海關執法局進行大規模驅逐，並建立規模龐大的拘留營。並宣布南部邊境進入國家緊急狀態，並將墨西哥販毒集團列為恐怖組織。

另外發布行政命令，終止無證移民子女的出生公民權。撤銷2011年禁止在法院、學校、教堂和醫院等敏感地區或葬禮和婚禮期間逮捕非法移民的指令。然而，這些政策的推行面臨民主黨州政府及聯邦法院的挑戰，已經引發不少激烈的法律戰與政治鬥爭。

反腐敗　政府效率改革

川普及其盟友批評華盛頓的政府運作過於官僚且浪費公帑，主張減少政府開支並提高行政效率。川普上任後立即用行政命令成立政府效率部（DOGE）在艾森豪行政辦公大樓設有辦公室，由擔任總統高級顧問的企業家伊隆·馬斯克（Elon Musk）實際領導，立即大刀闊斧檢視不少政府部門的開支。馬斯克曾多次聲稱發現了重大詐欺行為，但均未經受住嚴格審查。

DOGE 也正在重新定義欺詐行為，以聯邦僱員和項目為目標，為他們的削減爭取政治支持。但前共和黨預算專家表示，DOGE 的削減更多的是出於政治意識形態而非節儉的考量。

▼川普獲勝後表示，誓言要對非法移民進行「美國史上最大規模的驅逐行動」。（圖／路透）

▲▼美國總統川普在奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）舉行造勢活動。（圖／路透）

反戰與國際政策調整

川普一貫主張「美國優先」（America First），反對無休止的海外軍事介入。對於建立和維持國際同盟關係較消極，在一些國際組織，像巴黎氣候協定、世界衛生組織( WHO )上選擇退群。這是採取自掃門前雪的孤立主義。

另外川普上台後介入俄烏停火協議，積極與烏克蘭洽簽礦產協議，讓美方一起開採礦產，來重建烏克蘭。在中東問題上，川普非常挺以色列。以色列與哈瑪斯在川普上任前已就加薩走廊停火達成協議。川普上任後幾日就與納唐亞胡會面，討論重點在未來如何消滅哈瑪斯，並恢復地區和平。

川普甚至提議美國接管加薩走廊，重新整頓加薩，不但將負責任地清理該地區，並創造加薩的經濟發展，以提供工作機會和住家，把加薩打造成「中東的蔚藍海岸」。

川普主義的未來與對我影響

川普主義已成為美國保守政治的核心意識形態。川普在重返白宮後，迅速推動一系列強硬政策，進一步鞏固其支持者基礎。然而，這些政策也引發民主黨與國際盟友的強烈反對，未來四年美國政治對立勢必更加嚴峻。

不可諱言，川普主義的影響力仍在擴大，並將在未來幾年內持續影響美國政治與國際關係。他的政策與意識形態已實際在推動執行，將對全球格局產生長遠影響。

值得注意的是目前川普已經對中國加課了兩次10%關稅，中國也立即加以反制報復，未來的貿易戰還可能進一步升級。在科技與半導體產業的競爭上，台積電也已經表明到美國投資1000億美元，用於興建三座晶圓廠、二座先進封裝廠及一間研發中心，希望創造共贏結果，但這可能對台灣的經濟產生深遠不利的影響，這是值得我們小心應對的。

▼在科技與半導體產業的競爭上，台積電也已經表明到美國投資1000億美元，希望創造共贏結果，但這可能對台灣的經濟產生深遠不利的影響，這是值得我們小心應對的。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

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