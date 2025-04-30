川普執政百日內外交困　賴清德執政一年禍結兵連

▲美國總統川普（Donald Trump）就職百日演說。（圖／路透）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國總統川普執政滿百日，內外交困；中華民國總統賴清德執政即將滿一年，同樣內外交困。他們的民調近期同樣直直落，川普支持度跌破四成，創八十年來歷任總統百日民調最低紀錄；賴清德民意支持度出現死亡交叉，不支持度首次超越支持度。

川普執政百日 國內外反彈力道強烈

川普上台疾風迅雷，震撼國內外，但國內外反彈力道越來越強，民意支持度慘不忍睹。有線電視CNN委託民意調查結果顯示，美國民眾對他的支持度僅41％，對他的負評日甚一日，支持度持續走跌，比3月時下滑3個百分點，比2月底時更下跌7個百分點。

根據美國廣播公司（ABC）、華盛頓郵報聯合進行的民調數據，他的最新執政支持度也只有39％，而且有72％的美國人認為他的經濟政策很有可能在短期內導致美國經濟衰退，有53％的人認為美國的經濟狀況自川普上任以來變得更糟。

在政治層面，65％的人認為他試圖逃避聯邦法院的命令，64％認為他在擴大總統權力方面過於激進，62％認為川普政府不尊重法治。

民意不買帳，民主黨執政各州則對他展開法律戰。針對他對多國商品祭出高額關稅，十二州聯合提告，認為川普無權「隨意徵收關稅」，並要求法院禁止執行這些違法措施。

訴狀指出「這些命令反映的是一種以總統個人意志為基礎的貿易政策，而非依法行政正當行使權力。」原告認為，根據美國憲法，唯有國會才有權制定關稅政策。

提告的理由誠如俄勒岡州檢察長雷菲爾德所說：「當一位總統推動非法政策，導致物價上漲、水電帳單飆升，我們沒有置身事外的餘地。

這些關稅影響我們生活各方面，從超市結帳到醫院看診，我們有責任出手反擊。」這個理由正如台灣的一些縣市長所說，在關稅、軍演等外來衝擊下，執政當局應以民生為重，團結各方一致對外，而不要搞政治、搞鬥爭。

民眾也走上街頭抗議川普執政的諸多不是。復活節期間，全美一共有700場「反川普」集會，估計多達500萬人上街抗議。抗議內容包羅萬象，包括「反對驅逐移民」、「反對政府把手伸進大學校園」，還有反對聯邦政府不當裁員，這些抗議都源自於川普的新政，民眾高喊「美國不需要一個國王！」

賴清德招來民怨 還要面臨國民黨的衝擊

賴清德招來的民怨也很深。根據《美麗島電子報》最新民調，賴清德的執政表現滿意度47.1％、不滿意度47.3％，首度出現「死亡交叉」，執政表現滿意度比起上個月暴跌8.5個百分點。

有YouTube頻道針對「美麗島電子報公布賴清德民調暴跌將近10％，請問您？」進行網路投票，截至27日晚上，高達95％的網友認為賴清德民調會繼續崩跌。

賴清德還面臨立法院罷免案的衝擊。國民黨主席朱立倫已宣告，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各地要全面發動各式罷免總統賴清德運動。國民黨26日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，參加的群眾遠超乎預期，造成震人氣勢。

立法院罷免賴清德不易通過三分之二的門檻，但過程中在野黨對他發動的負面攻擊必將發酵，傷害他的形象與威信，也將挫損民進黨對國民黨立委罷免的正當性與支持度。

從罷免總統到罷免立委，將是一場民意的爭奪戰，也是一場動員大賽。國民黨的目標是要「讓賴清德總統知道，最偉大的是台灣人民力量，最重要的是維護大家的民主自由，更不能夠用消滅在野黨，做為賴總統1年來最大政績。」

除了內部的民意挑戰，賴清德更面臨外部的軍事危機。自從他上任後，兩岸緊張情勢不斷上升，共軍演習已成常態性，在近海包圍台灣的軍演一再進行。

共軍最近一次對台軍演於4月1日舉行，中共組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機「多向抵近台島」聯合演訓。與先前的「聯合利劍」軍演不同，這次演習並無公布代號，顯示演習已成家常便飯。這次派出71架軍機、21艘軍艦和4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，常態性的以包圍台灣形式擾台。

根據紐約時報報導，中國大規模環台軍演旨在展示它有能力阻斷台灣的食品和燃料供應，封鎖協防台灣的美國及其盟友可能會使用的海空通道。透過演習，中國同時也在改進涉及不同軍種、海警部門和火箭部隊的協調能力。

另外，共軍想將對台灣的軍事鉗制形成一種新常態，製造讓台灣每天都能感受到的壓力，還可消磨台灣國防力量，增加在不打仗的情況下戰志消沉的折騰。

一般民眾對共軍演習已經無感，但針對最新一次的軍演，有網路以「共軍在台周邊演訓，你是否會擔心？」為題發起民調，仍然有過半數55.7％的人對解放軍軍演感到擔心，這樣的擔心可能成為民眾評價其兩岸政策良窳的一個重要因素。

▼賴清德招來的民怨也很深。根據《美麗島電子報》最新民調，賴清德的執政表現滿意度47.1％，比起上個月暴跌8.5個百分點。（圖／記者林敬旻攝）

川普和賴清德有相似共同點 當然落得內外交困

川普和賴清德執政同樣面臨內外嚴峻挑戰，處境日益艱困，一大部分原因是自己施政不當造成的。他們都很偏執，絕對相信自己所相信的核心理念，頑固堅持，強硬推動，而且負面能量大於正能量，製造敵人的本事遠高於搞好關係的本事。

另外一個共同點是，他們黨派意識濃厚，政治鬥爭的勁頭特大，毫無包容與妥協的民主精神，一路硬幹到底，不斷在內部找敵人，用盡一切手段追殺到底。這樣的執政方式當然落得內外交困，而且喪失迴轉空間，成為一種不可持續的惡性發展。

▼川普和賴清德執政同樣面臨內外嚴峻挑戰，處境日益艱困，一大部分原因是自己施政不當造成的。（圖／路透）

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