ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川普執政百日內外交困　賴清德執政一年禍結兵連

我們想讓你知道…川普和賴清德執政同樣面臨內外嚴峻挑戰，處境日益艱困，一大部分原因是自己施政不當造成的。他們都很偏執，絕對相信自己相信的核心理念，製造敵人的本事遠高於搞好關係的本事。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）就職百日演說。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）就職百日演說。（圖／路透）

●陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

美國總統川普執政滿百日，內外交困；中華民國總統賴清德執政即將滿一年，同樣內外交困。他們的民調近期同樣直直落，川普支持度跌破四成，創八十年來歷任總統百日民調最低紀錄；賴清德民意支持度出現死亡交叉，不支持度首次超越支持度。

川普執政百日　國內外反彈力道強烈

川普上台疾風迅雷，震撼國內外，但國內外反彈力道越來越強，民意支持度慘不忍睹。有線電視CNN委託民意調查結果顯示，美國民眾對他的支持度僅41％，對他的負評日甚一日，支持度持續走跌，比3月時下滑3個百分點，比2月底時更下跌7個百分點。

根據美國廣播公司（ABC）、華盛頓郵報聯合進行的民調數據，他的最新執政支持度也只有39％，而且有72％的美國人認為他的經濟政策很有可能在短期內導致美國經濟衰退，有53％的人認為美國的經濟狀況自川普上任以來變得更糟。

在政治層面，65％的人認為他試圖逃避聯邦法院的命令，64％認為他在擴大總統權力方面過於激進，62％認為川普政府不尊重法治。

民意不買帳，民主黨執政各州則對他展開法律戰。針對他對多國商品祭出高額關稅，十二州聯合提告，認為川普無權「隨意徵收關稅」，並要求法院禁止執行這些違法措施。

訴狀指出「這些命令反映的是一種以總統個人意志為基礎的貿易政策，而非依法行政正當行使權力。」原告認為，根據美國憲法，唯有國會才有權制定關稅政策。

提告的理由誠如俄勒岡州檢察長雷菲爾德所說：「當一位總統推動非法政策，導致物價上漲、水電帳單飆升，我們沒有置身事外的餘地。

這些關稅影響我們生活各方面，從超市結帳到醫院看診，我們有責任出手反擊。」這個理由正如台灣的一些縣市長所說，在關稅、軍演等外來衝擊下，執政當局應以民生為重，團結各方一致對外，而不要搞政治、搞鬥爭。

民眾也走上街頭抗議川普執政的諸多不是。復活節期間，全美一共有700場「反川普」集會，估計多達500萬人上街抗議。抗議內容包羅萬象，包括「反對驅逐移民」、「反對政府把手伸進大學校園」，還有反對聯邦政府不當裁員，這些抗議都源自於川普的新政，民眾高喊「美國不需要一個國王！」

賴清德招來民怨　還要面臨國民黨的衝擊　　

賴清德招來的民怨也很深。根據《美麗島電子報》最新民調，賴清德的執政表現滿意度47.1％、不滿意度47.3％，首度出現「死亡交叉」，執政表現滿意度比起上個月暴跌8.5個百分點。

有YouTube頻道針對「美麗島電子報公布賴清德民調暴跌將近10％，請問您？」進行網路投票，截至27日晚上，高達95％的網友認為賴清德民調會繼續崩跌。

賴清德還面臨立法院罷免案的衝擊。國民黨主席朱立倫已宣告，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各地要全面發動各式罷免總統賴清德運動。國民黨26日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，參加的群眾遠超乎預期，造成震人氣勢。

立法院罷免賴清德不易通過三分之二的門檻，但過程中在野黨對他發動的負面攻擊必將發酵，傷害他的形象與威信，也將挫損民進黨對國民黨立委罷免的正當性與支持度。

從罷免總統到罷免立委，將是一場民意的爭奪戰，也是一場動員大賽。國民黨的目標是要「讓賴清德總統知道，最偉大的是台灣人民力量，最重要的是維護大家的民主自由，更不能夠用消滅在野黨，做為賴總統1年來最大政績。」

除了內部的民意挑戰，賴清德更面臨外部的軍事危機。自從他上任後，兩岸緊張情勢不斷上升，共軍演習已成常態性，在近海包圍台灣的軍演一再進行。

共軍最近一次對台軍演於4月1日舉行，中共組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機「多向抵近台島」聯合演訓。與先前的「聯合利劍」軍演不同，這次演習並無公布代號，顯示演習已成家常便飯。這次派出71架軍機、21艘軍艦和4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，常態性的以包圍台灣形式擾台。

根據紐約時報報導，中國大規模環台軍演旨在展示它有能力阻斷台灣的食品和燃料供應，封鎖協防台灣的美國及其盟友可能會使用的海空通道。透過演習，中國同時也在改進涉及不同軍種、海警部門和火箭部隊的協調能力。

另外，共軍想將對台灣的軍事鉗制形成一種新常態，製造讓台灣每天都能感受到的壓力，還可消磨台灣國防力量，增加在不打仗的情況下戰志消沉的折騰。

一般民眾對共軍演習已經無感，但針對最新一次的軍演，有網路以「共軍在台周邊演訓，你是否會擔心？」為題發起民調，仍然有過半數55.7％的人對解放軍軍演感到擔心，這樣的擔心可能成為民眾評價其兩岸政策良窳的一個重要因素。

▼賴清德招來的民怨也很深。根據《美麗島電子報》最新民調，賴清德的執政表現滿意度47.1％，比起上個月暴跌8.5個百分點。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席國政研究班高階領導研究班聯合開訓典禮。（圖／記者林敬旻攝）

川普和賴清德有相似共同點 　當然落得內外交困

川普和賴清德執政同樣面臨內外嚴峻挑戰，處境日益艱困，一大部分原因是自己施政不當造成的。他們都很偏執，絕對相信自己所相信的核心理念，頑固堅持，強硬推動，而且負面能量大於正能量，製造敵人的本事遠高於搞好關係的本事。

另外一個共同點是，他們黨派意識濃厚，政治鬥爭的勁頭特大，毫無包容與妥協的民主精神，一路硬幹到底，不斷在內部找敵人，用盡一切手段追殺到底。這樣的執政方式當然落得內外交困，而且喪失迴轉空間，成為一種不可持續的惡性發展。

▼川普和賴清德執政同樣面臨內外嚴峻挑戰，處境日益艱困，一大部分原因是自己施政不當造成的。（圖／路透

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文或授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未來將在撕裂中灰飛煙滅

►棒球不只是比賽　期待中職在六都寫下屬地的故事

►意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」的脆弱執政

►「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

投稿
申訴
陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

陳國祥最新文章

more

關鍵字: 陳國祥 雲論 賴清德 民進黨 川普 大罷免 國民黨 美麗島電子報

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
川普執政百日內外交困　賴清德執政一年禍結兵連
「川普就職百日」對中關稅戰陷僵局　經濟互賴成博弈雙..
政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未來將在撕裂中灰飛煙滅
國際火線／「魔童」川普鬧地球滿百日：世界翻轉中！
棒球不只是比賽　期待中職在六都寫下屬地的故事

推薦閱讀

政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未來將在撕裂中灰飛煙滅

棒球不只是比賽　期待中職在六都寫下屬地的故事

川普執政百日內外交困　賴清德執政一年禍結兵連

意識形態、過度崇拜　台灣正走向能源「不自主不韌性」..

「川普就職百日」對中關稅戰陷僵局　經濟互賴成博弈雙..

識破檢調鷹犬的辦案奥步　期盼台灣司法人員勿忘初衷

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

相關文章

基隆民政處長「盜個資助藍營罷免」　綠籲朱立倫：向基隆市民道歉

基隆民政處長「盜個資助藍營罷免」　綠籲朱立倫：向基隆市民道歉

國民黨發動罷免綠委「幽靈連署」累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。然而，檢調近日查出，基隆市..

3小時前

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

中美關稅戰「談判無進展」」　陸外交部：雙方未就關稅問題商議

中美關稅戰「談判無進展」」　陸外交部：雙方未就關稅問題商議

賴清德推國安法制挑釁對岸？　李問：防竊賊裝警鈴不能說是挑釁

賴清德推國安法制挑釁對岸？　李問：防竊賊裝警鈴不能說是挑釁

關稅烏雲罩頂　黃日燦：企業要面對現實「不只轉型，還要轉骨」

關稅烏雲罩頂　黃日燦：企業要面對現實「不只轉型，還要轉骨」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未..

政治不能只剩下消滅政敵　臺灣未..

棒球不只是比賽　期待中職在六都..

川普執政百日內外交困　賴清德執..

意識形態、過度崇拜　台灣正走向..

「川普就職百日」對中關稅戰陷僵..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面