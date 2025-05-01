當情緒成為政治語言　台灣的「民主防衛」還剩下什麼？

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授



近日一段發生在台北某車站商場的衝突影片引發輿論熱議。一名自稱青鳥行動參與者的男子，因不滿一名講著中國口音的遊客在結帳時提及「上海都在用支付寶」，情緒激動之下，當場爆罵「這裡是台灣！滾回你中國！共狗！」。

衝突擴大後，警方介入試圖平息事態，該男子卻進一步轉向指責警方「未站在台灣人這邊」。事後，他甚至在社群媒體上自豪表示「我就是愛嗆共狗」，引發輿論譁然與兩極化反應。

台灣最大黨是「沉默理智黨」 散播仇恨的人請適可而止

在衝突當下，員警冷靜勸導的語句值得肯定與深思「你也只是來買東西的，他也只是來玩的，你到底在爭什麼？」這句話，或許點出了這場紛爭背後，因為政治對立導致台灣社會仇恨值上升的嚴重問題，當我們為了保衛台灣，開始無差別攻擊「不夠像我們的人」，我們到底還剩下多少民主的價值？

我們不得不承認，台灣的政治分歧，已經到了讓人心痛的程度。彼此不僅無法理解，甚至演變成實質的仇恨與敵意。我們不再只是立場不同，而是對彼此充滿敵視，話語中沒有尊重，只剩下否定。

但我一直深深相信，台灣最大的政黨，不是藍，不是綠，也不是白，而是那個不常出聲的「沈默理智黨」。他們是社會的中堅，是每天努力生活、願意聽兩邊說法、卻常常選擇不參與網路吵架的人。

他們選擇沈默，並不是沒有感覺。只是他們不願隨波逐流，更不想讓情緒主導一切。但如果對立越來越極端，他們也會生氣；如果政治繼續劃線貼標籤，他們也會站出來。

所以，誠懇地提醒——那些正在散播仇恨的人，不論你是藍是綠是白，請你們適可而止。不管是留言、發文還是投書，請記得你們口中所說「對台灣的關心」，這份關心，不該是選擇性的。藍綠白，都是我們的家人、朋友、同胞。

同理心，是你品格與教養的展現，更是你格局的反射。請多想一下，當你說出那些話時，接收者會有什麼感受？會有什麼反應？你的言語，可能是一把火，也可以是一支滅火器。你想成為哪一種人？

台灣社會不缺煽風點火的攻擊手，但我們真的、非常缺乏那些願意讓仇恨降溫的消防隊員。

請不要再用情緒勒索綁架你身邊的人，讓人無法好好呼吸。台灣的善良，已經被政治污染太久了。別再讓顏色抹去人性。這樣的台灣，不是我們希望留給下一代的台灣。

▼419反統戰遊行、426戰獨裁遊行。（圖／記者林敬旻、記者李毓康攝）

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