《經濟學人》警告！中美關係陷入深度對抗　台灣恐成地緣風暴核心

▲英媒《經濟學人》將我中華民國國旗登上最新一期封面，詳細分析台海面臨的緊張危險情勢。（圖／翻攝自經濟學人）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

《經濟學人》最新封面文章引發熱議，文章示警一場關於台灣的超級大國對決，可能比想像中更快到來。中美關係陷入深度對抗，雙方互相加徵高達100%以上的關稅，科技競賽愈演愈烈，軍事集結頻繁升高。文章認為，台灣極可能成為考驗美國戰略決心的「引爆點」。

美國對台戰略瀕臨崩潰 中國看見台灣結構性弱點

中國不再依賴傳統軍事入侵，而是轉向「灰色地帶」戰術，例如透過擴大的海岸防衛隊力量對台灣周邊進行臨檢與海關檢查，藉此削弱台灣主權、分化社會、測試美國回應。加上中國近年透過外交手段爭取70國支持其統一主張，為可能的「非戰爭手段」鋪路，使國際社會對其行動批評可能更加節制。

經濟學人指出，美國對台戰略模糊的政策已瀕臨崩潰邊緣。川普雖然聲稱會對中國採取極端關稅報復，但實際上這類「強硬言辭」缺乏軍事或外交行動的實質支持。

台灣自身政治也陷於僵局：總統賴清德雖主張防止中國滲透，但國會由在野黨控制，且民意分裂、年輕人對傳統兩黨失望，國防改革與危機應對遲遲無法推進。這種結構性弱點被中國視為可乘之機。

報導更進一步指出，即使川普政府最終未參與軍事衝突，中國也有可能在台灣社會逐漸動搖、國際盟友產生疑慮的情況下，透過經濟與軍事壓力逼迫台灣讓步。長期而言，中國可轉向更大規模的「封鎖策略」，而非直接攻擊。台灣若因信心崩潰而無意抵抗，美國則會因為內部政治壓力與戰略轉向，而在關鍵時刻選擇不介入。

文章並警告，美國若不更新亞太安全架構（例如簽署新條約、加強軍事存在），亞洲盟邦可能會因信任崩潰而尋求核武自主化。美國未來或將從防守第一島鏈的態勢，退守至第二島鏈（關島—日本）以保障自身利益。

▼台灣極可能成為考驗美國戰略決心的「引爆點」。（組圖／路透）

台灣最大的問題不是軍事 而是內部分裂

《經濟學人》這篇文章基本上是2021年那篇〈台灣：世界最危險的地方〉的續章，延續的是一貫的地緣政治憂慮。不同的是，四年後的今天，北京軍力更強，美國威懾力更弱，而台灣，依舊沒有達到內部團結，也還是沒有共同思考如何提升自我防衛。

從川普政府第二任的表現來看，《經濟學人》的憂慮並非無的放矢，川普的風格就是在談判中取得主導，喜歡能掌控結果的交易型對抗。

換句話說，他雖然提到台灣的半導體產業，也認為台灣有一定的價值，但是，川普真會因為晶片出兵護台？如果真會因為晶片護台，又怎麼會全速要求台積電，輝達，等企業盡快在美國設廠，讓美國半導體產業鏈能快速重建？如何尋求談判桌上的最大利益是川普所在意的，而北京當然也因此相信，川普對台灣沒有過往的堅持。

經濟學人點出北京「有自己的步調」，中國可以放慢步調，但不代表放棄目標。北京現在要的，是讓台灣自我瓦解——透過外交封鎖、經濟施壓、輿論滲透、軍事威脅，加上創造台灣內部的矛盾，逐步消磨台灣社會的信心與戰略耐性。

經濟學人說得婉轉，坦白說，台灣最大的問題不是軍事弱，而是內部分裂。當台灣社會持續陷入對抗與表演政治，沒有一套持續性的安全共識與危機準備機制，美中雙方的對台策略，都只會更加的忽視台灣的利益。

對北京來說，真正的攤牌時刻其實還未到。川普雖不願打仗，但其不按牌理出牌、無視國際結構的行為仍帶有風險，北京對這種「難以掌控」的變數仍有顧忌。

換言之，如果習近平真要採取更具侵略性的行動，很可能會等到2029年1月川普卸任之後。屆時，北京或許認為國際壓力更小、美國更疲弱，採取行動的風險更低、代價更小——台灣問題將真正進入「無忌憚」階段。

別迷信美國會「為民主犧牲」，也不要幻想美國哪一個政府會比其他屆更在意台灣，同樣的，也不該幻想北京對台灣只有單純的善意而沒有統戰的目的！

對美中兩強來說，台灣或許只是國際政治棋盤上的棋子；但對我們自己，台灣就是全部。台灣該問的是：我們是否願意放下成見，一起面對只有彼此合作才有力量的關鍵競爭？

▼別迷信美國會「為民主犧牲」，同樣的，也不該幻想北京對台灣只有單純的善意而沒有統戰的目的。（圖／達志影像／美聯社）

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