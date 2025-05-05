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從廣場協議到海湖壓力！新台幣暴升　川普開局台灣進局？

我們想讓你知道…儘管新台幣急升，中央銀行似乎未明顯出手干預，與過去台灣貨幣當局積極平抑升值的風格有所不同。這點讓外界推測：台灣是否已「默契性」配合美方要求，在匯率上釋出善意？

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲在與美國持續進行貿易談判的敏感時機點，台灣週一迎來一場匯率大震盪。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在與美國持續進行貿易談判的敏感時機點，台灣週一迎來一場匯率大震盪：新台幣兌美元大漲4.5%，來到29.672元的匯率水準，創下1988年以來的最大單日升幅。

這波升值潮讓新台幣連續第六個交易日上漲，也把它推上2023年2月以來的最高點。這一波行情，不只牽動台灣，也牽動整個亞洲區域的匯率市場。

台灣是否已「默契性」配合美方　在匯率上釋出善意？

市場普遍認為，這與台美正在進行的貿易談判密切相關。瑞典斯堪的納維亞銀行指出，這波匯率變動，可能是台灣資金市場對美國即將達成貿易協議的預期反應。

巧合的是，川普也在週日接受訪問時表示，有可能在本週就與多個國家簽署貿易協議。他沒有點名哪些國家，但台灣、韓國、日本等亞洲經濟體正密集與美方談判，被視為潛在對象。

與此同時，美國對中國商品的關稅仍維持高壓姿態，川普在空軍一號上明言「協議是我說了算」，展現他對談判時機和條件的高度控制。副總統JD Vance更指出，與印度、日本、韓國等國的協議也在密集協商中，美國傾向優先處理「比較好談」的對象。

儘管新台幣急升，中央銀行似乎未明顯出手干預，與過去台灣貨幣當局積極平抑升值的風格有所不同。這點，也讓外界推測：台灣是否已「默契性」配合美方要求，在匯率上釋出善意？

新台幣大漲與川普放話「貿易協議即將到來」　相互映照

新台幣大漲與川普放話「貿易協議即將到來」這兩則新聞，看似平行，實則相互映照。川普的談判邏輯一向不是單點操作，而是多軌並進——關稅只是起點，真正的談判籌碼還包括匯率、防衛依賴、軍售合作、科技投資乃至市場開放等多重面向。

從1985年的《廣場協議》到如今傳言中的「海湖莊園協議」，美國的貿易策略一貫以靈活籌碼與非正式壓力形成合圍，最終目的，是讓他國「自願」配合美國的貿易再平衡目標。

這次新台幣升值超過4%，韓元也升了3%，而日圓、越南盾與印度盧比升幅有限。表面看來是市場波動，實際上反映出美方對各國的「選擇性施壓」，以及各國對此所做出的不同應對策略。美國不會明說「你該升值」，但暗示會不斷出現，懂行的人自然會「看著辦」。

▼表面看來是市場波動，實際上反映出美方對各國的「選擇性施壓」，以及各國對此所做出的不同應對策略。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼松山機場台灣銀行兆豐銀行外幣兌換櫃台，旅客兌換外幣情形。（圖／記者湯興漢攝）

在這樣的談判結構下，筆者認為：匯率不是不能升，問題是升值過程是否有策略與邏輯？是否有預期管理？是否有底線設定？

市場怕的不是升值，而是政策模糊、無法預期。若政府能清楚說明升值幅度與階段性目標，市場反而可能出現「利空出盡」的穩定反應。這才是出口導向型經濟應有的金融治理態度。

日韓新加坡選擇不急著談，不是抗拒美國，而是因為他們「知美」而且「不媚美」——他們看得懂川普要的是政治面子的勝利場面，而不一定追求實質內容的即刻兌現。所以他們會拖、會等、會笑著禮貌週旋，爭取每一分空間，這就是老牌談判對手的老練。

而我們台灣，在這波匯率上漲中，是否讓出了太多底牌？是否用太快的反應，換得太薄弱的條件？值得深思。

匯率不能是唯一讓步　可以交換條件但不能犧牲底線

事實上，匯率可以是談判籌碼，但不能是唯一讓步；可以是交換條件，但不會是犧牲底線。尤其對台灣這樣出口倚重、產業全球鏈條緊密的小型經濟體，匯率策略攸關企業生死與市場信心。這波升值若未清楚設定方向，將可能導致企業外移壓力與出口競爭力喪失。

所以，這不是升值本身的問題，而是是否有戰略思維與節奏規劃的問題。這也不是黨派問題，因為哪一黨當家都一樣困難！台灣談判團隊要看的不只是當前這盤棋，更要看長遠的國際局勢與對美結構關係，懂得美國，也要敢於替台灣爭取最有利的位置。

最後，真心祝福我們的談判團隊，能以冷靜的判斷與務實的智慧，在這場不對稱且空間極為有限的博弈中，爭取最大利益，守住關鍵底線。

不要怕被迫升值，甚至不要怕讓國人知道遇到壓力，大家怕的是說不清楚升到哪；不要怕談判失利，怕的是沒能勇敢爭取卻用政治解釋挫折。

讓市場安心，讓產業有方向，即使受挫，也誠實讓大家都一起看見困難，其實才是穩住台灣的根本。祝福台灣談判團隊能夠以智慧和冷靜，在這場模糊又激烈的交易中，守住實質利益，爭取到真正的保障。

▼真心祝福我們的談判團隊，能以冷靜的判斷與務實的智慧，在這場不對稱且空間極為有限的博弈中，爭取最大利益，守住關鍵底線。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

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關鍵字: 翁履中 雲論 升值 美國 川普 新台幣 匯率 關稅 貿易 台灣

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