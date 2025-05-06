川普民調支持度大跌　共和黨期中選舉的警鈴大作

▲川普重返白宮至今剛好滿百日，根據CNN、路透社、ABC新聞、《紐約時報》、《華盛頓郵報》與皮尤研究中心等多家機構的民調顯示，川普的整體支持度大幅下滑。（圖／路透）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

川普於2025年1月20日重返白宮，至今剛好滿百日，根據CNN、路透社、ABC新聞、《紐約時報》、《華盛頓郵報》與皮尤研究中心等多家機構的民調顯示，川普的整體支持度大幅下滑，目前介於 39%至45%之間，不支持度都超過50%。創下近80年來歷任總統百日支持度最低紀錄。

川普政策爭議與社會反彈

支持度暴跌的主因來自於川普施政上的高度爭議性，具體包括：

1. 貿易政策：強硬關稅政策導致美國股市震盪，進口物價上升，企業信心下滑。

2. 移民政策：大規模遣返非法移民與裁減聯邦員工的政策，因程序不當遭法院挑戰，社會批評強烈。

3. 外交政策：對俄羅斯在烏克蘭問題上的支持與大幅削減海外援助計畫引發國內外不安。

4. 經濟表現：通膨持續、經濟前景不確定，經濟政策支持度竟然跌至 39%，創下新低。

川普否認民眾支持度低的慘況，持續抨擊媒體與民調機構作假，是美國人民的公敵。指控CNN、ABC、《紐時》等為「假新聞」，因為「操弄數據、從事舞弊」。其實，美國民衆除了在邊境安全／移民議題上約有半數支持川普（佔50 %～55% ）之外，其餘不滿意項目以「對俄政策與削減援外」最為不滿（60%），通膨與股市重挫次之(56 ％)。

若目前支持度下滑趨勢持續，川普在2026年中期選舉中恐難保共和黨優勢。過去的民調顯示 無黨派選民支持度跌至31%，對選舉結果將造成關鍵影響，而且美國的歷史經驗指出，當總統支持度低於50%，其所屬政黨往往在中期選舉失利。

尤其近日美國電器用品、汽車、手機、以及零售之日常用品售價已經陸續調漲，未來一、二個月日常生活用品的價格應該會明顯再上升。共和黨面對明年的期中選舉，警鈴已經響起！

川普兩次任期皆為歷史最低，顯示其民粹風格的施政方式始終未獲多數民意支持。若無法及時調整政策路線、修復民意裂痕，川普未來兩年的執政將面臨極大挑戰，也可能對共和黨未來選舉布局造成重大衝擊，甚至很可能失去參衆兩院的多數優勢！

川普支持度雖不佳，台灣仍難逃出未來三年多的「川普衝擊」！

不喜歡川普的人，也不必高興，因為川普仍有三年九個月的任期，而且川普是個絕不認錯的人。民調雖跌落，大權仍在他手上，我們不得不做萬全準備。

根據2024年資料，台灣對美貿易順差已達600~700億美元，為全球對美順差前五大國之一，僅次於中國、墨西哥、德國和越南。川普過去一貫主張對「貿易順差國」徵收懲罰性關稅，強調「公平貿易」而非「自由貿易」，台灣這樣的「順差大戶」容易被川普視為重要目標。

台美貿易談判仍然充滿不確定性，台灣應該多做情境模擬，假設美國提供各種要求，事先取得我方可能的得失之資訊，方能迅速應對美方之要求！

▼全美多地爆發反川普示威。（圖／路透）

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