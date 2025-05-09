從芝加哥到梵蒂岡「美國迎來首位教宗」　良十四世打破歷史門檻

▲美國紅衣主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選為新教宗。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

羅伯特·弗朗西斯·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）樞機主教，出生於芝加哥、擁有美國和秘魯雙重國籍，於本週當選為羅馬天主教第267任教宗，尊號為教宗良十四世（Pope Leo XIV），成為歷史上第一位來自美國的教宗。他的當選打破了過去外界普遍認為「美國人難以成為教宗」的傳統觀點。



現年69歲的普雷沃斯特大半生在美國以外地區服務，尤其是在秘魯長期傳教、牧職與教學。他曾領導全球主教任命的關鍵部門，堪稱教廷內最具實權的職位之一。他不僅精通多國語言，亦曾領導奧古斯丁修會全球事務，其背景被視為宗教跨國性與包容性的象徵。

普雷沃斯特與前教宗方濟各有諸多相似之處，例如關注貧困、移民議題，並強調牧職人員應貼近群眾而非高高在上。他曾說「主教不應該是坐在王國裡的小王子。」儘管他的形象內斂、風格低調，但他的履歷與國際歷練使他在此次選舉中脫穎而出。

外界目前仍關注他是否會延續方濟各對LGBTQ議題的相對開放態度。雖然他在2012年曾對西方文化中「與福音相悖的價值觀」提出批評，但他在社會議題上被普遍視為溫和派，並可能持續推動教會內部的協商與包容。

此次教宗選舉也再次凸顯教會內部對美國角色的複雜感受。過去有紅衣主教指出，除非美國在全球地位下降，否則教宗寶座不太可能落在美國人手中，理由是避免美國在宗教上也主導全球。然而，普雷沃斯特的跨文化背景與國際視野，可能正是緩解這一顧慮的關鍵。

新教宗的出現，也為美國與梵蒂岡關係投下新的觀察焦點，尤其是在川普再度參與宗教議題、任命教區主教進入白宮宗教自由委員會的背景下，美國內政與全球宗教勢力的互動恐將更加緊密而複雜。

「美國勢力在梵蒂岡的天花板」 是否終於破除？

跌破眼鏡——這次的教宗選舉結果，不僅讓美國天主教徒沸騰，也讓全球政治觀察家重新評估「美國勢力在梵蒂岡的天花板」是否終於破除。

教宗良十四世的當選，不是「美國化的勝利」，反而是全球教會對「全球化的美國人」給予肯定。他的芝加哥出身與秘魯牧職經驗，融合了北美效率與拉美牧靈，使他既熟悉制度運作，也具備與民眾同行的溫度。

他不是梵蒂岡的權力操盤手，也不是神學革命家，而是折衷與調和的中道象徵，這正是教會在信任危機中最需要的領導樣貌。

他將如何處理方濟各留下的「開放議題」，如同性伴侶接納、女性角色擴大與透明化治理，將是未來四年國際宗教、文化與政治關係的觀察指標。

此外，他與川普政府的互動也極具觀察價值——一邊是奉行全球人道精神的宗教領袖，一邊是強調國家主義與排他政策的民粹總統，這兩位「美國男人」的外交交鋒，會不會形成另類美式文化對話場域？令人期待。

或許很多人會看到新教宗的美國背景，但是真正應該看待新教宗的方式，應該是他如何從美國出身，逐步成為一位身在世界、心向邊緣的「全球牧者」。衷心期待新教宗能為世界帶來安定的力量！

▼教宗良十四世的當選，不是「美國化的勝利」，反而是全球教會對「全球化的美國人」給予肯定。（圖／達志影像）

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