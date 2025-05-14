是統戰陰謀或陽謀？　「兩岸宗教交流」文化到國族認同非線性發展

▲大陸福建泉州富美宮來臺參加白沙屯媽祖遶境，一時反對兩岸宗教交流者宣揚「媽祖統戰」甚囂塵上，尤其是陸委會更是宣稱要嚴處。（圖／翻攝看台海）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

近日大陸福建泉州富美宮來臺參加白沙屯媽祖遶境，一時反對兩岸宗教交流者宣揚「媽祖統戰」甚囂塵上，尤其是陸委會更是宣稱要嚴處。所謂媽祖統戰其背後危害性，恐怕是在政治邏輯上擔心大陸將藉由兩岸宗教交流，從形塑宗教信仰根源大陸為主、臺灣為輔，建立宗教中國化及主體性；進而透過宗教文化信仰認同，產生國族認同、政治認同。

但此並非是一項極為簡單、線性過程，固然泉郡富美宮董事會成員係以「宗教交流」方式來臺，宣稱「因共同的信仰緊密相連、情誼深厚。此次活動為單純兩宮情誼深化交流，為加深友誼交流的絕佳契機.....，共同開啟這場意義非凡的信仰文化交流之旅」。

根源於兩岸政治敵對關係 宗教交流被賦予政治色彩

然其背後政策思維則是兩岸融合途徑，透過兩岸經濟社會文化交流及合作，創造文化及民族認同，從而達成國族認同建構。從宗教世界史發展檢視，相同宗教信仰未必發展出共同國族認同，更遑論是政治統合。

民進黨執政後一再宣稱，大陸對臺政策宗教統戰危害性，這凸顯其對臺灣所擁有軟實力缺乏信心。確實宗教統戰並非源自民進黨主政，國民黨主政開放探親後即已展開。

圍繞著宮廟祭祀為傳統臺灣社會民間信仰中心，無論是媽祖、玄天上帝、關公、城隍爺、土地公、保生大帝、三山國王、黃帝、開漳聖王、國姓爺及各種王爺等傳統民間信仰，因源自明清之際大陸移民來臺所攜帶引進，此印證兩岸具有共同文化歷史宗教及血緣關係，難以否認此歷史事實。

若執政黨為要建構臺灣人不是中國人，臺灣認同與中國認同對立，兩岸人民非同屬中華民族，從而否認兩岸具有同文同種同宗同源，實無此必要性。

隨政府遷臺後，舉凡基督教、天主教、佛教及一貫道信仰在臺傳播盛開，臺灣已成為全球宗教信仰最為自由及相互尊重社會，在自由開放民主人權社會，宗教更是朝向多元化發展。

然根源於兩岸政治敵對關係，無論是臺宮廟回陸祖廟朝聖祭祀，或陸祖廟來臺遶境宣揚，兩岸宗教交流皆被賦予政治色彩及內涵。

當質疑大陸用宗教進行統戰 民進黨難道只有反制策略嗎？

大陸固然視宗教交流為統戰策略，服務於其民族復興及國家統一目標；臺灣也可視兩岸宗教交流，傳遞自由民主人權開放性社會價值，營造大陸民眾對臺灣社會認同感及親善關係，尤其宗教倡議和平目標，可藉此創造兩岸和平緩衝地帶，帶來兩岸社會和諧及建立和平穩定關係框架。

然從賴清德總統、民進黨政府及黨，尤其是賴十七條已無數次質疑宗教交流成為大陸對臺統戰關鍵。民進黨對宮廟充滿矛盾認知及態度，一方面動輒將宗教交流視為大陸對臺統戰伎倆，質疑許多宮廟淪為「中共在臺協力者」而不自知；尤其賴總統參拜宮廟時不斷宣稱，中共對臺各行各業展開統戰、滲透，質疑中共進行兩岸宗教交流具統戰目的。

另一方面，廣大臺灣民眾宗教信仰普遍分散在各種類別宮廟祭祀文化中，為其選票支持來源之一，若過度質疑宮廟扮演大陸在臺協力者角色，勢將宮廟勢力推向競爭陣營中。

臺灣社會宮廟神祇信仰因源自大陸，故一般民眾認同兩岸具有共同宗源及祖源，及同文同種同宗同源，這在中華文化及民族認同建構過程中，較與國民黨、民眾黨認知相近。

民進黨將許多宮廟視為在信仰上傾向大陸，在投票取向傾向國民黨、民眾黨及地方派系，故標籤化其為大陸在臺協力者及國民黨同盟軍。這種標籤化做法不僅分化臺灣民間社會凝聚團結，不利於其選票極大化目標，也將宮廟推向其對立面。

此次大陸福建泉郡富美宮以祖廟名義來臺遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，並參加白沙屯媽祖遶境活動。民進黨政府質疑中共近年以宗教交流之名，實質上對臺進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對臺政策目標。

毫無疑問，大陸對臺政策從向南移、向下沉，轉向三中一青，再到一代一線，勢將強化對中南部、基層及青年世代統戰工作。

大陸對臺統戰並非是一項陰謀而是陽謀，這是一種求同存異、求同化異，擴大共識過程。泉州富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來臺遶境；期間拜會中南部地方宮廟、蕭氏宗親會；遶境行程參訪宮廟達30幾間。宗教交流就是一種更寄希望於臺灣人民的對臺政策取向，立基於兩岸社會本位政策思維。

他山之石可以攻錯，以敵為師，當民進黨政府質疑大陸利用宗教交流對臺進行統戰，除批判及質疑外，難道只有反制策略而無積極進取戰略思維嗎？此恰恰凸顯民進黨政府兩岸政策及治理能力困境。

▼當民進黨政府質疑大陸利用宗教交流對臺進行統戰，除批判及質疑外，難道只有反制策略而無積極進取戰略思維嗎。（圖／記者林敬旻攝）

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