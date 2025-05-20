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拜登罹患惡性前列腺癌　民主黨危機中的意外「防火牆」

我們想讓你知道…過去曾被質疑為體能衰退的老人，如今搖身成為對抗疾病的「鬥士」，曾被懷疑決策力不足，如今被喚起對其人生苦難與堅毅精神的回顧。

▲▼ 美國前總統拜登。（圖／路透）

▲美國前總統拜登於本週末由其個人辦公室發表聲明，證實罹患惡性前列腺癌。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國前總統拜登於本週末由其個人辦公室發表聲明，證實罹患惡性前列腺癌，並已擴散至骨骼。聲明指出，拜登近期出現泌尿系統症狀後前往費城醫院檢查，醫生發現其前列腺上有一處小結節，經過進一步檢測，確認為格里森評分9級、屬於極具侵襲性的第四期癌症。

拜登罹癌消息震撼政界　壓制了共和黨內醞釀的攻勢

雖然拜登目前癌症已轉移，但根據醫療團隊表示，其癌細胞仍對荷爾蒙敏感，因此仍可透過荷爾蒙療法進行控制。治療可能結合荷爾蒙療法、放療與化療等手段，而醫師指出類似病例若配合治療可存活5至10年以上。

拜登罹癌的消息震撼政界，尤其是在近期政治氛圍高度緊張之際，其健康與年齡問題一直是外界質疑焦點。拜登在卸任前就已因辯論表現不佳與記憶力退化傳聞，引發黨內對其是否該續戰2024的激烈爭論。民主黨高層在壓力下迫使拜登退選，由副總統哈里斯接棒，但最終不敵川普的強勢回歸。

《紐約時報》與 Axios 近期接連爆出拜登與特別檢察官赫爾（Robert K. Hur）就機密文件案的五小時錄音，顯示拜登談話斷斷續續、難以記起細節，赫爾甚至形容其為「記憶力差的老人」，這原本是共和黨準備大舉進攻民主黨的「完美材料」。然而，拜登罹癌消息出現之後，不僅改變了輿論走向，也暫時讓民主黨免於進一步打擊。

即使川普與拜登長年關係緊張，川普也於第一時間在 Truth Social 上發文表示哀悼與慰問，稱「梅拉尼婭與我對拜登診斷結果感到悲傷，並祝福他早日康復」。這番話不僅展現了政治對手之間罕見的體面，也壓制了共和黨內原本醞釀的攻勢。

拜登罹癌的新聞一出，不僅讓即將出版的《原罪》一書（揭露拜登健康問題與決策能力退化）在政治輿論中的殺傷力瞬間下降，也可能意外替拜登與其團隊「止血」，為民主黨的選舉節奏爭取一線生機。

拜登長期關注癌症議題，部分源自其長子博於2015年死於腦癌。他在任內曾推動「癌症登月計畫」以加速癌症研究與治療，這次自己親身對抗癌症，也讓此議題更具象徵意義。

目前拜登與家人居住在德拉瓦州，並保持低調生活，外界將密切關注其治療進度及未來是否仍有機會重返公共舞台。

▼即使川普與拜登長年關係緊張，川普也於第一時間在 Truth Social 上發文表示哀悼與慰問。（圖／路透）

▲▼ 拜登、川普。（圖／路透）

 

曾被質疑體能衰退的老人　搖身成為對抗疾病的「鬥士」

拜登總統罹癌的消息，在政治與人性的交界處引發複雜的反應。對一位82歲的卸任總統而言，第四期癌症無疑是一場嚴峻挑戰；對民主黨來說，這個突如其來的消息卻意外地形成一道公關「防火牆」，讓原本準備大力抨擊的共和黨與保守媒體不得不踩下煞車。

事實上，早在《原罪》一書釋出節錄，以及赫爾特別檢察官對拜登的記憶力進行評論後，民主黨正面臨重大信任危機——關於拜登任內的真相與誠信問題。這些爭議若無拜登罹癌事件，很可能迅速發酵，進一步削弱民主黨在2026與2028年的政治布局。

然而，拜登罹癌消息曝光之後，一方面使得攻擊其健康與精神狀況變得不再「政治正確」，另一方面也激起民間與媒體的同情與尊重。這是一種典型的「道德高地」逆轉：攻擊拜登的聲浪不得不暫停，連川普本人也選擇展現姿態，發布溫和慰問言論。

過去曾被質疑為體能衰退的老人，如今搖身成為對抗疾病的「鬥士」，曾被懷疑決策力不足，如今被喚起對其人生苦難與堅毅精神的回顧。

然而，不能忽視的是，這一切仍未解決民主黨的深層結構問題：拜登的退場並未有效建立明確的接班機制，賀錦麗雖接獲拜登支持，但在2024年選戰中敗給川普，黨內對現有的政治領袖們信心仍顯不足。

若民主黨無法趁此過渡期建立具說服力的政策願景與領導階層，那麼這場「病痛帶來的短暫同情」終將隨時間流逝，而保守派的批判將再度反撲。

從國際政治來看，拜登時代無法完全整合歐洲盟友，這導致他在川普極端保守主義與孤立主義崛起之際，無法建立起足夠強而有力的西方聯合陣線。川普第一任期內與歐洲的關係不佳，但拜登四年任內雖然修補了部分盟友關係，但並未完全逆轉美國盟友鬆動的趨勢。

拜登的人生是典型的「先抑後揚」——從政之路屢經波折，健康問題不斷，卻也從未輕言放棄。美國兩極化的政治是否有可能因為拜登的健康問題，從此刻開始，學會少一點相互攻擊？多一點謙卑、反省與團結？民主走向極化之後，是否有機會因為人性中最基本的善意，而產生和解的可能？拜登是否能成為團結美國的關鍵，考驗美國社會的道德底線！

衷心祝福拜登順利康復，也希望美國政治能在這場震撼中，看到一絲溫柔與反省。

 

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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