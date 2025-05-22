ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科夫承諾破局」危機何解？

我們想讓你知道…加薩走廊居民在封鎖與轟炸下，生存希望日漸消逝，國際社會必須迫使相關方履行承諾，實現停火與無限制援助。否則，加薩走廊的悲劇將成人類良知恥辱。

▲▼以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）

▲以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

加薩走廊（Gaza Strip）自2023年10月7日戰爭爆發以來，深陷前所未有的人道危機，以色列的全面封鎖使數百萬居民面臨饑餓與絕望。依據dropsitenews的報導，哈瑪斯（Hamas）高級官員巴塞姆·納伊姆（Basem Naim）近日披露，美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）曾親自承諾，若哈瑪斯釋放被俘的美國公民兼以色列士兵埃丹·亞歷山大（Edan Alexander），美國將推動以色列解除封鎖，允許人道援助進入加薩走廊，並公開呼籲立即停火。

然而，亞歷山大獲釋後，美國未兌現承諾，反支持以色列加劇軍事行動，使局勢惡化。此事件暴露美國外交誠信危機，加薩走廊停火希望愈發渺茫。本文將剖析事件始末，探討其對人道危機與國際外交的影響。

維特科夫承諾的背後

哈瑪斯政治局成員納伊姆透露，維特科夫在談判中明確承諾，若哈瑪斯釋放亞歷山大，美國總統川普（Donald Trump）將公開感謝哈瑪斯，並於釋放後第二天迫使以色列開放加薩走廊邊境，允許糧食、藥品和燃料進入。

川普還將呼籲立即停火，推動「永久停火」談判。這一承諾對哈瑪斯意義重大，亞歷山大的釋放被視為對川普政府的善意回應。

亞歷山大於2025年5月12日獲釋，但美國未履行任何承諾。納伊姆痛斥美國「將協議扔進垃圾桶」，指出川普未公開感謝哈瑪斯，也未施壓以色列開放邊境。釋放次日，以色列對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的歐洲醫院發動空襲，造成28人死亡，數十人受傷，美國未予譴責。

哈瑪斯對美國的毀約深感失望。納伊姆形容美國立場如「股票市場」，瞬息萬變，毫無穩定性。他強調，加薩走廊的人道災難是國際義務，必須立即結束，而非談判籌碼。

加薩走廊　生存危機

以色列自2024年2月起對加薩走廊實施全面封鎖，禁止糧食、藥品、水和燃料進入，近200萬居民面臨嚴重糧食不安全。加薩衛生部數據顯示，截至2025年5月，數千名兒童患急性營養不良，若封鎖持續，死亡人數恐激增。納伊姆稱，封鎖已將居民推向「強制饑餓」邊緣。

與此同時，以色列加劇軍事行動。2025年5月16日，北部貝特拉希亞（Beit Lahia）和賈巴利亞（Jabalia）遭猛烈空襲，90人死亡、200人受傷。加薩衛生部報告，自3月18日攻勢恢復以來，近3000名巴勒斯坦人喪生。

目擊者稱，以色列軍方針對試圖逃離的平民開火，顯示殞地政策。

聯合國及國際援助組織譴責以色列的封鎖和軍事行動，稱其「武器化人道援助」。這些組織呼籲立即停火並允許無限制援助進入，但美以提出的援助計劃卻因政治審查和配給限制飽受批評。

美國的「人道」偽裝

川普在2025年5月訪問波斯灣國家時，公開表示「加薩走廊很多人正在挨餓」，稱「必須解決」。但僅一天前，他揚言將加薩走廊變成美國控制的「中東里維埃拉」，並表示願「接管」該地區。納伊姆批評川普言論毫無誠意，強調行動而非空話才是關鍵。

美以提出不與停火掛鉤的援助計劃，由「加薩人道基金會」負責分發物資，美國安全承包商協助。該計劃要求巴勒斯坦人長途跋涉、接受嚴格安檢，每兩週僅領微量配給。聯合國警告，此計劃可能助長以色列將數十萬人從北部和中部驅逐至南部的計畫。

以色列內閣於2025年5月4日批准「基甸戰車行動」（Operation Gideon’s Chariot），旨在「征服加薩走廊」，通過大規模攻擊和摧毀基礎設施實現長期佔領。納伊姆警告，這將把加薩走廊變成「拉法廢墟」，居民將被驅逐至無人道條件的南部。

停火談判無望

納伊姆表示，儘管維特科夫和美國特使亞當·博勒（Adam Boehler）近期在卡達多哈（Doha）與以色列及調解人會談，談判毫無進展。

納伊姆稱談判進展為「零」，指責美國重提「維特科夫草案」，該草案要求加薩走廊全面非軍事化，取消以色列撤軍和永久停火承諾。

哈瑪斯堅持，除非談判包含以色列完全撤軍和永久停火，否則不釋放更多被俘人員。納伊姆強調，談判決策由加薩內外多方決定，以色列暗殺哈瑪斯領導人（如穆罕默德·辛瓦爾，Mohammed Sinwar）對其策略無影響。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開表示，即使哈瑪斯釋放更多人質，以色列也不停戰。他於5月13日稱「我們會拿回人質，然後繼續進攻。」以色列媒體報導，維特科夫在談判受挫後放棄施壓以色列，顯示美國的無條件支持。

▼納伊姆稱談判進展為「零」，指責美國重提「維特科夫草案」，該草案要求加薩走廊全面非軍事化，取消以色列撤軍和永久停火承諾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼美國國旗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

結語

維特科夫承諾的破局是美國外交誠信的重大污點，將加薩走廊推向更深的人道災難。美國的毀約與以色列的軍事升級，使哈瑪斯對談判失去信任，停火前景渺茫。

加薩走廊居民在封鎖與轟炸下，生存希望日漸消逝，國際社會必須迫使相關方履行承諾，實現停火與無限制援助。否則，加薩走廊的悲劇將成人類良知恥辱，美國的全球信譽也將進一步崩塌，唯有行動，方能為加薩走廊帶來改變。

▼加薩走廊難民逃離家園。（圖／路透）

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛議題

►中美貿易戰驚天逆轉　90天關稅降溫背後的全球震盪

►從沉默中釋出的善意　總統賴清德一週年演說的「兩岸訊號」

►穆迪降評一槌定音　「美債危機」山雨欲來

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 美國 加薩 以色列 哈瑪斯 維特科夫

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科夫承諾破局」危機何解..
國際火線／紅色恐慌：反共警報「麥卡錫主義」的起源
台幣快速升值　正面看待國際匯率「中長期結構變局」　
車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」..
賴清德空洞的520演說　政績蒼白最終逃不過人民的眼..

推薦閱讀

台幣快速升值　正面看待國際匯率「中長期結構變局」　

美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科夫承諾破局」危機何解..

中國正在引領人類進入「天算時代」

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」..

賴清德空洞的520演說　政績蒼白最終逃不過人民的眼..

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

我不能讓她們白白犧牲　從「池袋暴走事件」看高齡駕駛..

單厚之／人民不欠民進黨，更不欠國民黨

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

美挺台眾議員罹癌逝世　曾籲美軍售台灣F-16戰機

美挺台眾議員罹癌逝世　曾籲美軍售台灣F-16戰機

美國民主黨籍聯邦眾議員康諾里（Gerry Connolly）於21日清晨因癌症辭世，享壽75歲；這位長年在美國國會為台灣發聲的重要友人，僅在..

2小時前

台幣快速升值　正面看待國際匯率「中長期結構變局」　

台幣快速升值　正面看待國際匯率「中長期結構變局」　

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」與「故意」

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法律怎麼區分「不小心」與「故意」

2030台海戰爭「韓半島恐淪陷」　美智庫兵推：中國威脅阻美軍介入

2030台海戰爭「韓半島恐淪陷」　美智庫兵推：中國威脅阻美軍介入

美韓關稅第二輪工作會談登場　鎖定6大領域磋商

美韓關稅第二輪工作會談登場　鎖定6大領域磋商

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台幣快速升值　正面看待國際匯率..

台幣快速升值　正面看待國際匯率..

美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科..

中國正在引領人類進入「天算時代..

車禍？殺人？　從三峽衝撞案看法..

賴清德空洞的520演說　政績蒼..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面