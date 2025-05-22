美國棄信加薩　哈瑪斯揭「維特科夫承諾破局」危機何解..

▲以色列軍方5月16日再度對加薩走廊發動大規模空襲。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

加薩走廊（Gaza Strip）自2023年10月7日戰爭爆發以來，深陷前所未有的人道危機，以色列的全面封鎖使數百萬居民面臨饑餓與絕望。依據dropsitenews的報導，哈瑪斯（Hamas）高級官員巴塞姆·納伊姆（Basem Naim）近日披露，美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）曾親自承諾，若哈瑪斯釋放被俘的美國公民兼以色列士兵埃丹·亞歷山大（Edan Alexander），美國將推動以色列解除封鎖，允許人道援助進入加薩走廊，並公開呼籲立即停火。

然而，亞歷山大獲釋後，美國未兌現承諾，反支持以色列加劇軍事行動，使局勢惡化。此事件暴露美國外交誠信危機，加薩走廊停火希望愈發渺茫。本文將剖析事件始末，探討其對人道危機與國際外交的影響。

維特科夫承諾的背後

哈瑪斯政治局成員納伊姆透露，維特科夫在談判中明確承諾，若哈瑪斯釋放亞歷山大，美國總統川普（Donald Trump）將公開感謝哈瑪斯，並於釋放後第二天迫使以色列開放加薩走廊邊境，允許糧食、藥品和燃料進入。

川普還將呼籲立即停火，推動「永久停火」談判。這一承諾對哈瑪斯意義重大，亞歷山大的釋放被視為對川普政府的善意回應。

亞歷山大於2025年5月12日獲釋，但美國未履行任何承諾。納伊姆痛斥美國「將協議扔進垃圾桶」，指出川普未公開感謝哈瑪斯，也未施壓以色列開放邊境。釋放次日，以色列對加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的歐洲醫院發動空襲，造成28人死亡，數十人受傷，美國未予譴責。

哈瑪斯對美國的毀約深感失望。納伊姆形容美國立場如「股票市場」，瞬息萬變，毫無穩定性。他強調，加薩走廊的人道災難是國際義務，必須立即結束，而非談判籌碼。

加薩走廊 生存危機

以色列自2024年2月起對加薩走廊實施全面封鎖，禁止糧食、藥品、水和燃料進入，近200萬居民面臨嚴重糧食不安全。加薩衛生部數據顯示，截至2025年5月，數千名兒童患急性營養不良，若封鎖持續，死亡人數恐激增。納伊姆稱，封鎖已將居民推向「強制饑餓」邊緣。

與此同時，以色列加劇軍事行動。2025年5月16日，北部貝特拉希亞（Beit Lahia）和賈巴利亞（Jabalia）遭猛烈空襲，90人死亡、200人受傷。加薩衛生部報告，自3月18日攻勢恢復以來，近3000名巴勒斯坦人喪生。

目擊者稱，以色列軍方針對試圖逃離的平民開火，顯示殞地政策。

聯合國及國際援助組織譴責以色列的封鎖和軍事行動，稱其「武器化人道援助」。這些組織呼籲立即停火並允許無限制援助進入，但美以提出的援助計劃卻因政治審查和配給限制飽受批評。

美國的「人道」偽裝

川普在2025年5月訪問波斯灣國家時，公開表示「加薩走廊很多人正在挨餓」，稱「必須解決」。但僅一天前，他揚言將加薩走廊變成美國控制的「中東里維埃拉」，並表示願「接管」該地區。納伊姆批評川普言論毫無誠意，強調行動而非空話才是關鍵。

美以提出不與停火掛鉤的援助計劃，由「加薩人道基金會」負責分發物資，美國安全承包商協助。該計劃要求巴勒斯坦人長途跋涉、接受嚴格安檢，每兩週僅領微量配給。聯合國警告，此計劃可能助長以色列將數十萬人從北部和中部驅逐至南部的計畫。

以色列內閣於2025年5月4日批准「基甸戰車行動」（Operation Gideon’s Chariot），旨在「征服加薩走廊」，通過大規模攻擊和摧毀基礎設施實現長期佔領。納伊姆警告，這將把加薩走廊變成「拉法廢墟」，居民將被驅逐至無人道條件的南部。

停火談判無望

納伊姆表示，儘管維特科夫和美國特使亞當·博勒（Adam Boehler）近期在卡達多哈（Doha）與以色列及調解人會談，談判毫無進展。

納伊姆稱談判進展為「零」，指責美國重提「維特科夫草案」，該草案要求加薩走廊全面非軍事化，取消以色列撤軍和永久停火承諾。

哈瑪斯堅持，除非談判包含以色列完全撤軍和永久停火，否則不釋放更多被俘人員。納伊姆強調，談判決策由加薩內外多方決定，以色列暗殺哈瑪斯領導人（如穆罕默德·辛瓦爾，Mohammed Sinwar）對其策略無影響。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）公開表示，即使哈瑪斯釋放更多人質，以色列也不停戰。他於5月13日稱「我們會拿回人質，然後繼續進攻。」以色列媒體報導，維特科夫在談判受挫後放棄施壓以色列，顯示美國的無條件支持。

▼納伊姆稱談判進展為「零」，指責美國重提「維特科夫草案」，該草案要求加薩走廊全面非軍事化，取消以色列撤軍和永久停火承諾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



結語

維特科夫承諾的破局是美國外交誠信的重大污點，將加薩走廊推向更深的人道災難。美國的毀約與以色列的軍事升級，使哈瑪斯對談判失去信任，停火前景渺茫。

加薩走廊居民在封鎖與轟炸下，生存希望日漸消逝，國際社會必須迫使相關方履行承諾，實現停火與無限制援助。否則，加薩走廊的悲劇將成人類良知恥辱，美國的全球信譽也將進一步崩塌，唯有行動，方能為加薩走廊帶來改變。

▼加薩走廊難民逃離家園。（圖／路透）

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