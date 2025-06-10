ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

能源命脈的隱患　「台灣無核化與進口能源危機」雙重挑戰

我們想讓你知道…2025年5月17日台灣進入無核時代，97%能源進口依存度與關鍵礦物供給集中構成雙重危機。無核化加劇對進口天然氣的依賴，地緣政治威脅與市場波動風險上升。

▲。（圖／台電提供）

▲2025年5月17日，核三廠二號機除役，台灣進入「非核家園」，核能發電比重降至零，加劇對進口化石燃料依賴。（示意圖／台電提供）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

能源是現代社會命脈，台灣97%能源仰賴進口，暴露極高脆弱性。2025年5月17日，核三廠二號機除役，台灣進入「非核家園」，核能發電比重降至零，加劇對進口化石燃料依賴。輝達創辦人黃仁勳在21日洞察AI趨勢峰會強調，AI產業需穩定能源，呼籲台灣支持多元能源，包含風力、太陽能與核能，並強調「能源不該被污名化」。

同時，風電國產化受挫，天力風電因主要客戶退出台灣市場資遣近8成員工，顯示再生能源發展瓶頸。無獨有偶，台電近期4部發電機組罕見同時故障，備轉容量低於8%，緊急啟動除役機組，凸顯無核化後電力供應不穩。本文探討無核化與進口能源依賴的危機，及核能恢復的必要性與策略。

無核化　加劇進口能源依賴　

2025年5月17日，馬鞍山核電廠二號機組因40年運營許可到期停機，台灣核能發電全面終結，核電占比降至零。無核化前，經濟部能源署數據顯示，2024年煤炭與天然氣分別佔發電量42.4%與39.3%。

台大風險中心指出，台灣能源進口依存度達96.65%，遠超日本（87.95%）與韓國（80.53%），居製造業國家之首，97%能源仰賴船運進口，使台灣易受地緣政治衝突影響。

天然氣儲量僅12天，遠低於國際安全標準30天。國際能源署（IEA）數據顯示，2022年烏克蘭危機期間，歐洲因俄羅斯天然氣供應銳減，價格飆升至每百萬英熱單位50美元以上。

若台灣遭遇類似中斷，半導體等高耗電產業（佔用電61.4%）將面臨癱瘓，經濟損失預估每日達新台幣數百億元。中央研究院副研究員彭保羅形容天然氣依賴如同「吸毒」，脫離成本高昂，2023年天然氣發電量較2000年成長逾5倍，佔比達39.5%，能源成本隨國際市場波動劇烈。2022年進口LNG成本達新台幣5000億元以上，顯示高度依賴已削弱能源穩定性，無核化後此風險進一步加劇。

中山大學助理教授黎寶文指出，地緣政治威脅放大危機。《華爾街日報》報導，若因台海局勢升溫，進口通道受阻，台灣儲備與自產能力不足，能源安全岌岌可危。國防院戰略所長蘇紫雲表示，國造潛艦可突破封鎖，但無法解決儲備不足問題。

能源混合與再生能源　發展滯後

台灣能源政策採「能源混合」，試圖平衡化石燃料與再生能源，但無核化使天然氣與煤炭承擔更多發電負擔。中央研究院副研究員彭保羅指出，2023年再生能源佔比僅9.5%，遠低於政府2025年20%目標（後下修至15.1%）。

經濟部能源署數據顯示，2023年風能與太陽能發電量分別達28億度與45億度，成長75%與20%，但受地狹人稠與土地爭議限制，發展速度無法跟上電力需求年均2.8%成長（預計持續至2033年）。

核能除役加劇挑戰。中央研究院副研究員彭保羅表示，核一、核二廠燃料池已滿，核廢料處置未解，安全風險堪比福島。2023年核能發電量較前年減少25%，凸顯基載電力缺口。

加拿大英屬哥倫比亞大學教授M.V. Ramana警告，小型模組化反應爐（SMR）雖具潛力，但台灣多斷層地質與高成本（每千瓦建造成本約6000-10000美元）使其風險高。IEA數據顯示，德國再生能源佔比達45.38%，美國因頁岩氣與核電，能源自主性較強。無核化後，台灣對進口天然氣依賴加深，進一步削弱能源穩定性。

IEA指出，1973年石油危機因阿拉伯禁運致油價飆升4倍（每桶3美元至12美元），引發全球恐慌性囤積。台灣無核化後，天然氣進口依賴若遇類似危機，恐重演市場動盪，推高能源成本，影響民生與半導體產業競爭力。

關鍵礦物　能源轉型的供給瓶頸

能源轉型所需鋰、鈷、稀土等關鍵礦物，供給高度集中於中國大陸。IEA數據顯示，大陸控制全球70%稀土開採與90%精煉產能。美國地質調查局（USGS）數據顯示，隨著電動車與儲能需求激增，鋰需求預計2030年達2020年的5倍，鈷與鎳需求分別成長2.5倍與3倍。

台灣半導體與新能源產業高度依賴這些礦物，2023年進口稀土總值約新台幣200億元。若供應鏈受阻或被「武器化」，如大陸限制稀土出口，台灣產業將受重創，類似1973年石油危機的市場混亂。

台灣地狹人稠，國內礦產開發受限，凸顯供應鏈脆弱性。2022年全球鋰價格飆升80%，達每噸7萬美元，顯示供給集中易引發價格波動，對台灣高科技產業成本構成壓力。

無核化使電力需求更依賴進口天然氣，新能源技術仰賴關鍵礦物，雙重依賴放大地緣政治風險。

▼台灣能源政策採「能源混合」，試圖平衡化石燃料與再生能源，但無核化使天然氣與煤炭承擔更多發電負擔。示意（圖／台中市政府提供）

▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

應對策略　多元化的迫切需求

為化解無核化與進口能源依賴風險，台灣需多管齊下。首先，重新評估核能角色。黃仁勳與和碩董事長童子賢強調，核能穩定、不排碳、經濟實惠，技術進步降低風險。核能可補充基載電力，緩解天然氣12天儲量不足（遠低於國際30天標準）與再生能源9.5%佔比的缺口。

其次，加速再生能源發展。經濟部數據顯示，2023年風能與太陽能發電量分別達28億度與45億度，但天力風電資遣事件凸顯風電供應鏈脆弱。需解決土地爭議，推廣地熱發電（每平方公里50兆瓦潛力），並加速台電氫能試驗（2024年產能10兆瓦）。

第三，強化能源儲備與供應多元化。國防院蘇紫雲指出，國造潛艦確保進口通道，天然氣儲量需增至20天以上。參考澳洲（鋰15%）、加拿大（鎳10%）。國際綠電證書交易2025年預計達10億度，應擴大應用。

最後，提升資源效率與循環經濟。聯合國環境規劃署顯示，全球鋰電池回收率僅5%，台灣8%。投資無鈷電池與回收技術，建10萬噸鋰、2萬噸鈷戰略儲備，增強危機應對能力。

恢復核能策略：啟動《核管法》修法，推動核一、核二、核三延役，優先確認安全與核廢處置方案。發展小型模組化反應爐（SMR），雖成本高（每千瓦6000-10000美元），但可降低地質風險。結合綠能與核能，確保電力穩定，支撐半導體產業與碳中和目標。

結語
2025年5月17日台灣進入無核時代，97%能源進口依存度與關鍵礦物供給集中構成雙重危機。無核化加劇對進口天然氣的依賴，地緣政治威脅與市場波動風險上升。IEA1973年石油危機顯示，供給集中易引發動盪。

台灣需加速再生能源發展、供應多元化與技術創新，強化能源韌性，確保半導體等關鍵產業穩定，邁向碳中和與永續未來。

▼台灣需加速再生能源發展、供應多元化與技術創新。（圖／ETtoday資料照）

▲▼高美濕地,海角明珠,台中,風力發電,海邊,大海。（圖／記者許權毅攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

►AI衝擊下　教師的焦慮與轉型的抉擇

►川習通話3大解析！聚焦經貿　台灣議題冷處理

►高中校園成為「民主韌性」破口　教育部必須加以關注

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 能源 核能 綠能 非核家園 天然氣 燃料

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
能源命脈的隱患　「台灣無核化與進口能源危機」雙重挑..
國際火線／白宮「黃」帝：川普和他的風流韻事
「現實主義路線」的李在明勝選！　南韓外交新課題
一起讀判決／《紀念日及節日實施條例》三讀通過　增4..
李在明當選　台灣如何與南韓共處一場地緣風暴？

推薦閱讀

能源命脈的隱患　「台灣無核化與進口能源危機」雙重挑..

「現實主義路線」的李在明勝選！　南韓外交新課題

一起讀判決／《紀念日及節日實施條例》三讀通過　增4..

國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

李在明當選　台灣如何與南韓共處一場地緣風暴？

科技核爆！Google撤銷中華電信、行政院預設信任..

軍事家／大直服裝供售站開幕　國軍服裝供補展新頁

呂秋遠／跟離婚的單親媽媽交往，可以嗎？　

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

「現實主義路線」的李在明勝選！　南韓外交新課題

「現實主義路線」的李在明勝選！　南韓外交新課題

南韓共同民主黨的李在明贏得這次總統大選，並掌控國會多數席次。李在明上任後的當務之急是收拾前政府留下的爛攤子，其中包括內部政治極化、經濟成長放..

趙春山 10小時前

一起讀判決／《紀念日及節日實施條例》三讀通過　增4+1天國定假日

一起讀判決／《紀念日及節日實施條例》三讀通過　增4+1天國定假日

台電老董：2028無煤中火不可行　重啟核電廠也無法替代

台電老董：2028無煤中火不可行　重啟核電廠也無法替代

李在明當選　台灣如何與南韓共處一場地緣風暴？

李在明當選　台灣如何與南韓共處一場地緣風暴？

中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

中國重返海洋強國　西太局勢開始翻轉

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

能源命脈的隱患　「台灣無核化與..

能源命脈的隱患　「台灣無核化與..

「現實主義路線」的李在明勝選！..

一起讀判決／《紀念日及節日實施..

《藏海傳》：當盜墓筆記遇上琅琊..

中國重返海洋強國　西太局勢開始..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面