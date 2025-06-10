能源命脈的隱患　「台灣無核化與進口能源危機」雙重挑戰

▲2025年5月17日，核三廠二號機除役，台灣進入「非核家園」，核能發電比重降至零，加劇對進口化石燃料依賴。（示意圖／台電提供）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

能源是現代社會命脈，台灣97%能源仰賴進口，暴露極高脆弱性。2025年5月17日，核三廠二號機除役，台灣進入「非核家園」，核能發電比重降至零，加劇對進口化石燃料依賴。輝達創辦人黃仁勳在21日洞察AI趨勢峰會強調，AI產業需穩定能源，呼籲台灣支持多元能源，包含風力、太陽能與核能，並強調「能源不該被污名化」。

同時，風電國產化受挫，天力風電因主要客戶退出台灣市場資遣近8成員工，顯示再生能源發展瓶頸。無獨有偶，台電近期4部發電機組罕見同時故障，備轉容量低於8%，緊急啟動除役機組，凸顯無核化後電力供應不穩。本文探討無核化與進口能源依賴的危機，及核能恢復的必要性與策略。

無核化 加劇進口能源依賴



2025年5月17日，馬鞍山核電廠二號機組因40年運營許可到期停機，台灣核能發電全面終結，核電占比降至零。無核化前，經濟部能源署數據顯示，2024年煤炭與天然氣分別佔發電量42.4%與39.3%。

台大風險中心指出，台灣能源進口依存度達96.65%，遠超日本（87.95%）與韓國（80.53%），居製造業國家之首，97%能源仰賴船運進口，使台灣易受地緣政治衝突影響。



天然氣儲量僅12天，遠低於國際安全標準30天。國際能源署（IEA）數據顯示，2022年烏克蘭危機期間，歐洲因俄羅斯天然氣供應銳減，價格飆升至每百萬英熱單位50美元以上。

若台灣遭遇類似中斷，半導體等高耗電產業（佔用電61.4%）將面臨癱瘓，經濟損失預估每日達新台幣數百億元。中央研究院副研究員彭保羅形容天然氣依賴如同「吸毒」，脫離成本高昂，2023年天然氣發電量較2000年成長逾5倍，佔比達39.5%，能源成本隨國際市場波動劇烈。2022年進口LNG成本達新台幣5000億元以上，顯示高度依賴已削弱能源穩定性，無核化後此風險進一步加劇。



中山大學助理教授黎寶文指出，地緣政治威脅放大危機。《華爾街日報》報導，若因台海局勢升溫，進口通道受阻，台灣儲備與自產能力不足，能源安全岌岌可危。國防院戰略所長蘇紫雲表示，國造潛艦可突破封鎖，但無法解決儲備不足問題。



能源混合與再生能源 發展滯後



台灣能源政策採「能源混合」，試圖平衡化石燃料與再生能源，但無核化使天然氣與煤炭承擔更多發電負擔。中央研究院副研究員彭保羅指出，2023年再生能源佔比僅9.5%，遠低於政府2025年20%目標（後下修至15.1%）。

經濟部能源署數據顯示，2023年風能與太陽能發電量分別達28億度與45億度，成長75%與20%，但受地狹人稠與土地爭議限制，發展速度無法跟上電力需求年均2.8%成長（預計持續至2033年）。



核能除役加劇挑戰。中央研究院副研究員彭保羅表示，核一、核二廠燃料池已滿，核廢料處置未解，安全風險堪比福島。2023年核能發電量較前年減少25%，凸顯基載電力缺口。

加拿大英屬哥倫比亞大學教授M.V. Ramana警告，小型模組化反應爐（SMR）雖具潛力，但台灣多斷層地質與高成本（每千瓦建造成本約6000-10000美元）使其風險高。IEA數據顯示，德國再生能源佔比達45.38%，美國因頁岩氣與核電，能源自主性較強。無核化後，台灣對進口天然氣依賴加深，進一步削弱能源穩定性。



IEA指出，1973年石油危機因阿拉伯禁運致油價飆升4倍（每桶3美元至12美元），引發全球恐慌性囤積。台灣無核化後，天然氣進口依賴若遇類似危機，恐重演市場動盪，推高能源成本，影響民生與半導體產業競爭力。



關鍵礦物 能源轉型的供給瓶頸



能源轉型所需鋰、鈷、稀土等關鍵礦物，供給高度集中於中國大陸。IEA數據顯示，大陸控制全球70%稀土開採與90%精煉產能。美國地質調查局（USGS）數據顯示，隨著電動車與儲能需求激增，鋰需求預計2030年達2020年的5倍，鈷與鎳需求分別成長2.5倍與3倍。

台灣半導體與新能源產業高度依賴這些礦物，2023年進口稀土總值約新台幣200億元。若供應鏈受阻或被「武器化」，如大陸限制稀土出口，台灣產業將受重創，類似1973年石油危機的市場混亂。



台灣地狹人稠，國內礦產開發受限，凸顯供應鏈脆弱性。2022年全球鋰價格飆升80%，達每噸7萬美元，顯示供給集中易引發價格波動，對台灣高科技產業成本構成壓力。

無核化使電力需求更依賴進口天然氣，新能源技術仰賴關鍵礦物，雙重依賴放大地緣政治風險。

▼台灣能源政策採「能源混合」，試圖平衡化石燃料與再生能源，但無核化使天然氣與煤炭承擔更多發電負擔。示意（圖／台中市政府提供）

應對策略 多元化的迫切需求

為化解無核化與進口能源依賴風險，台灣需多管齊下。首先，重新評估核能角色。黃仁勳與和碩董事長童子賢強調，核能穩定、不排碳、經濟實惠，技術進步降低風險。核能可補充基載電力，緩解天然氣12天儲量不足（遠低於國際30天標準）與再生能源9.5%佔比的缺口。

其次，加速再生能源發展。經濟部數據顯示，2023年風能與太陽能發電量分別達28億度與45億度，但天力風電資遣事件凸顯風電供應鏈脆弱。需解決土地爭議，推廣地熱發電（每平方公里50兆瓦潛力），並加速台電氫能試驗（2024年產能10兆瓦）。

第三，強化能源儲備與供應多元化。國防院蘇紫雲指出，國造潛艦確保進口通道，天然氣儲量需增至20天以上。參考澳洲（鋰15%）、加拿大（鎳10%）。國際綠電證書交易2025年預計達10億度，應擴大應用。

最後，提升資源效率與循環經濟。聯合國環境規劃署顯示，全球鋰電池回收率僅5%，台灣8%。投資無鈷電池與回收技術，建10萬噸鋰、2萬噸鈷戰略儲備，增強危機應對能力。

恢復核能策略：啟動《核管法》修法，推動核一、核二、核三延役，優先確認安全與核廢處置方案。發展小型模組化反應爐（SMR），雖成本高（每千瓦6000-10000美元），但可降低地質風險。結合綠能與核能，確保電力穩定，支撐半導體產業與碳中和目標。



結語



2025年5月17日台灣進入無核時代，97%能源進口依存度與關鍵礦物供給集中構成雙重危機。無核化加劇對進口天然氣的依賴，地緣政治威脅與市場波動風險上升。IEA1973年石油危機顯示，供給集中易引發動盪。

台灣需加速再生能源發展、供應多元化與技術創新，強化能源韌性，確保半導體等關鍵產業穩定，邁向碳中和與永續未來。

▼台灣需加速再生能源發展、供應多元化與技術創新。（圖／ETtoday資料照）

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