川普的豪賭！　一拳打碎伊朗核夢還是打開潘朵拉盒子？

▲美國派出B-2轟炸機等攻擊伊朗3處核設施。（圖／路透社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普突襲伊朗三座主要核設施，徹底改寫他原本反戰孤立的中東立場，也將美國重新捲入該區域長期不穩的安全格局之中。這場空襲行動標誌著華府從「極限施壓」升級為「有限軍事行動」，也讓整個中東在黎明時分進入高度警戒狀態。

伊朗外交部長阿拉格奇強烈譴責此次攻擊，稱其違反《聯合國憲章》，並保留「一切選項」作為回應。伊朗國內官員透露，原希望透過外交努力避免戰火，無奈川普選擇動手，導致原定於阿曼舉行的美伊會談破裂。這也讓德黑蘭面臨清晰且艱難的選擇：報復，還是談判。

在紅海與波斯灣，伊朗盟友胡塞武裝放話可能重啟攻勢，而伊朗革命衛隊高層則明言，如果美國繼續介入，將封鎖霍爾木茲海峽，影響每日2000萬桶的全球原油供應。能源市場與全球金融圈隨即進入高震盪狀態，油價急漲、資金避險情緒升溫。

川普聲稱攻擊「成功摧毀伊朗核設施」，並要求伊朗回到談判桌。但國會內外對他繞過授權程序表示強烈質疑，民主黨與部分共和黨人甚至討論是否已構成可彈劾行為。

川普成敗關鍵 攸關台海、全球經濟與美國命運

川普這場軍事行動，是一場極其典型的高風險政治豪賭。賭贏了，他將成為「用硬實力達成和平」的強人領袖，為「讓美國再次偉大」的口號賦予具體成果；賭輸了，美國不但可能捲入又一場代價高昂的中東戰爭，還可能面臨伊朗反擊、美國本土遭遇恐怖攻擊、經濟信心崩盤的全面挑戰。

這場打擊雖是軍事行動，但對經濟戰場同樣產生重大影響。當前美國正與多國進行關稅談判，這場突襲讓各國在談判桌上的戰略變得更審慎。一旦美國成功逼伊朗讓步，各國將認為「硬實力談判」的美國不好惹，氣勢大漲，談判籌碼上升；反之，若伊朗展開報復、戰事升級，美國國內焦頭爛額，其他國家將嗅到機會：此時與美國談判可施壓爭取更多讓步，美國已無力強硬。

▼川普這場軍事行動，是一場極其典型的高風險政治豪賭。（圖／翻攝自臉書／The White House）

中國趁美國陷入中東泥淖對台動手？ 機會不大

第一，從北京視角，美國如今被中東拖住腳步，對台支持力道有限，當前局勢已對中國有利，無須貿然製造更大衝突來打破現狀。

第二，川普的這次突襲行動恰恰證明一件事：美國雖然對台灣維持戰略模糊，但川普真有可能動手！對北京而言，這種「難以預測的決策風格」反而增加了行動風險，讓中國更傾向觀察與等待美國自陷多線麻煩。

簡言之，北京若真想削弱美國，不會現在挑起台海戰爭，而是會「坐等美國自亂」。

對台灣而言，這是一面鏡子。川普任內，台海表面安全，但國際局勢混沌。台灣若只是在內鬥仇恨中空轉、失去方向，就會錯過調整與突圍的歷史機遇；反之，若懂得在亂局中尋找縫隙、穩健前行，台灣或許反而能以柔克剛，化被動為主動。

回到川普的賭注——這不是單純的對伊朗軍事施壓，而是一場關乎整個美國全球地位、戰略信譽與國內政權穩定的大型賭局。

川普押的是，打了伊朗，美國贏了，伊朗屈服，美國國力與意志力重申全球霸權地位，聲望飆升；但他也必須承擔這場賭局的全部代價，萬一伊朗不屈、頑強反攻，甚至聯合他國反制，全球石油飆漲、美國遭遇襲擊、輿論反轉、戰事擴大，美國不僅會受巨大經濟損失，共和黨也會輸掉政權。

當仇美政權遭遇川普硬拳，美國選擇以武止戰，伊朗則必須選擇，是成為革命烈士，還是生存現實主義者？台灣也該問自己，當局勢巨變，我們是否能看清局勢，穩步前行？

▼當仇美政權遭遇川普硬拳，美國選擇以武止戰，伊朗則必須選擇，是成為革命烈士，還是生存現實主義者。（圖／路透）

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