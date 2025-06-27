駐韓美軍戰略轉向　「李在明時代」的挑戰與機遇

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年6月初，韓國迎來新總統李在明的上台，其進步派立場與對美關係的務實態度引發區域矚目。駐韓美軍的角色正從傳統的北韓威脅防禦，逐漸轉向印度太平洋戰略的核心支柱。

駐韓美軍司令官布蘭森（Xavier Brunson）將韓國比喻為「固定空母」，顯示其地緣戰略價值已超越朝鮮半島，牽動區域穩定。本文探討李在明政府上台後，駐韓美軍戰略彈性的轉變，對韓美同盟、日韓關係及東亞局勢的影響，剖析其挑戰與機遇。

李在明政府 政策與挑戰

李在明以49.42%的得票率當選韓國第21屆總統，結束前總統尹錫悅因戒嚴失敗引發的政治動盪。他主張「以國家利益為中心的自主均衡外交」，強調韓美同盟的基礎地位，同時尋求與中國大陸、北韓的務實對話。其進步派背景與對經濟平等的承諾，使他在國內贏得廣泛支持，特別是工人階級選民。然而，他對薩德系統部署的質疑及主張收回韓軍作戰指揮權，引發美國對韓美同盟穩固性的擔憂。

李在明的政策面臨多重挑戰。首先，國內經濟因通膨與前政府戒嚴風波導致的信心危機而低迷，延世大學經濟學教授趙誠訓指出，戒嚴引發的「總需求衝擊」導致消費與投資萎縮。

其次，其對北韓的緩和姿態，如暫停對朝擴音喊話，可能與美國的強硬立場產生分歧。

此外，法律爭議尚未完全消退，雖二審無罪，但多項貪腐指控的審判被推遲至其總統任期後，可能影響其執政穩定性。

駐韓美軍的戰略彈性轉型

駐韓美軍的角色正從聚焦北韓威脅，轉向更廣泛的區域任務。布蘭森在2025年5月強調，韓國作為「固定空母」，位於日本與大陸之間，具備地緣戰略優勢。

他指出，駐韓美軍需具備「戰略彈性」，不僅應對北韓，還能在印度太平洋區域衝突，如台海危機中，迅速部署兵力。這一轉型反映美國「印太戰略」的需求，旨在牽制大陸的區域影響力。

然而，李在明的外交立場為此增添變數。他在競選期間曾表示，台海問題「與韓國無關」，除非「外星人入侵」才考慮介入，顯示其謹慎態度。此言論引發台灣與韓國網友熱議，凸顯其試圖避免捲入美中對抗的意圖。同時，他主張取消薩德部署，可能削弱美國在韓的軍事存在感，進而影響駐韓美軍的快速部署能力。

對韓美同盟與日韓關係的影響

韓美同盟是韓國外交的基石，李在明在競選中強調深化與美國的合作，尤其在應對美國總統川普（Donald Trump）的貿易關稅壓力時。然而，其對薩德與韓軍指揮權的立場，可能使美國質疑韓國的承諾。

布蘭森強調，駐韓美軍需在朝鮮半島外執行任務，這與李在明的「自主外交」存在潛在衝突。若韓美在戰略目標上分歧加劇，可能削弱同盟的協調性。

日韓關係同樣面臨挑戰。李在明過去批評《韓日慰安婦協議》及《韓日軍事情報保護協定》，並稱日本為「敵對國家」，引發日本政經界對其「反日」傾向的擔憂。日本經團聯擔心，若李在明重提歷史問題，如徵用工爭議，可能導致日韓經濟關係倒退。

然而，李在明上台後承諾在安全與文化領域與日本合作，顯示其試圖緩和緊張局勢。駐韓美軍的戰略彈性轉型或許能促進美日韓三邊合作，但前提是李在明需平衡國內反日情緒與外交務實需求。

▼駐韓美軍的戰略彈性轉型或許能促進美日韓三邊合作，但前提是李在明需平衡國內反日情緒與外交務實需求。（圖／達志影像／美聯社）

區域安全與經濟挑戰

李在明的上台正值東亞局勢緊張。北韓核武計畫持續推進，美國尋求通過駐韓美軍強化區域威懾。李在明承諾與北韓對話，尋求「和平共處的朝鮮半島」，但其對朝緩和政策可能與美國的強硬立場相左。

此外，大陸作為韓國最大貿易夥伴，其經濟影響力不容忽視。李在明強調穩定韓中關係，避免過度刺激大陸，顯示其試圖在美中間尋求平衡。

經濟層面，韓國面臨通膨與投資萎縮的雙重壓力。2024年，韓國經歷自1997年金融危機以來最嚴重的通膨，戒嚴風波進一步加劇經濟困境。李在明承諾振興經濟，增加AI研發預算並支持地方企業，但財源問題引發質疑。駐韓美軍的戰略彈性轉型可能帶來軍事投資，但若與李在明的經濟優先政策衝突，可能加劇資源分配的緊張。

結語

李在明政府的上台標誌著韓國政治的新篇章，其進步派政策與自主外交理念為駐韓美軍的戰略彈性轉型帶來機遇與挑戰。韓美同盟的穩固性、日韓關係的改善以及區域安全的平衡，均取決於李在明如何在國內壓力與國際期望間找到平衡點。

駐韓美軍作為「固定空母」的角色，將在印度太平洋戰略中扮演更重要角色，但其成功需仰賴韓國政府的配合與共識。未來五年，李在明需以務實態度應對內外挑戰，確保韓國在動盪的區域局勢中穩步前行。

▼駐韓美軍作為「固定空母」的角色，將在印度太平洋戰略中扮演更重要角色，但其成功需仰賴韓國政府的配合與共識。（圖／翻攝自美國海軍官網）

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