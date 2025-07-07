「談判倒數」美國關稅風暴將至　台灣準備面對衝擊！

▲這場川普主導的關稅談判，是一場由美國保守派規劃多年對地緣經濟的重新洗牌。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國財政部長貝森特本週末密集受訪，證實川普政府將在7月9日後，針對尚未達成貿易協議的國家，發出最高可達25%的關稅通知。不過，他也明確指出，只要國家願意繼續談判，未來三週仍可爭取協議時間，最快8月1日才會生效，為談判保留最後一線生機。

目前美國已與英國（10%）、中國（降稅停火）、越南（20%）初步達成框架協議，與歐盟、日本、韓國、印度、泰國等國的協商則在加緊進行。這波談判涵蓋全球18個主要貿易夥伴，是川普新任期「經濟民族主義」的開場重擊。

貝森特強調，美國對尚未談判或不積極談判的國家將「回到4月2日原始稅率」，並準備發出約100封信函，對應不同條件與關稅組合。多位專家指出，美國將從10%基礎稅率出發，並依據產業、原產地、是否中國出口繞道等因素加成懲罰性關稅，最高可至70%。

在亞洲，各國積極尋求延長談判期限或爭取產業減免。韓國與美國密集磋商汽車、鋼鐵關稅；日本與美方談判堅守農業市場底線；印尼與柬埔寨則主打能源與基礎建設合作；歐盟為避免汽車遭徵50%重稅，提出「原則性協議」試圖過關。

台灣方面，進度相對落後，美方目前僅進行過兩輪談判。現在被財長貝森特公開點名，指出台灣與歐盟需要配合，恐怕代表台灣被設定的稅率將落在與越南相近的15%至20%之間。若最終結果為20%，恐對出口導向型產業造成實質衝擊。

川普關稅談判 一場地緣經濟的重新洗牌



這場川普主導的關稅談判，是一場由美國保守派規劃多年對地緣經濟的重新洗牌——而台灣不能只是單純被動承受，更必須積極佈局，化危機為轉機。

我們要理解，美國這次全球關稅戰的策略一直都是「先下手為強，逼你讓利，給出談判籌碼」。對任何國家來說，都不是友善的起手式，但如果面對現實，也可以解讀為考驗各國應變能力的機會！

根據現況推估，台灣最可能面臨的關稅落點是10%至20%之間。為何這個範圍最有可能？又為何10%以下幾乎不可能，甚至20%以上也不能完全排除？筆者推論如下：（必須強調，這是我最希望被打臉的分析，如果台灣能得到10%以下關稅，臉被打腫都可以）

一、談判節奏與優先順序 台灣一直都不是川普團隊談判中的重點國家

美國目前明確展開談判的主要國家包括英國、歐盟、日本、韓國、印度、越南等，這些國家不僅與美貿易額體量大，也是美國安全或區域戰略中的重要支點，而台灣至今僅完成兩輪初步談判，明顯落後於談判進度。

這不代表美國對台灣有敵意，而是反映出台灣在美方整體經濟戰略排序上的「量體有限、低優先」定位，且美國本就不傾向與非正式邦交國簽署全面經貿協議，台灣的外交特殊性成為談判劣勢。

二、稅率推論的比較基準 台灣會被比照越南而非英國

川普政府此次對外貿易關稅看來是採取分層定價策略（tiered tariff rates），視每個國家的讓利程度、戰略價值與經濟規模給予不同待遇。

目前可參考的兩個基準是：

英國：與美達成初步協議，獲10%基礎關稅；

越南：最終徵收關稅為20%，但前提是讓出大量市場准入權與購買美國飛機等條件。

在這兩個標準中，台灣不太可能獲得與英國同等地位。首先，台灣非G7國家，且在全球貿易中不如英國具談判籌碼。其次，如果美方願意給台灣10%的關稅，台灣早在第一輪談判就會立即接受，根本不會拖延至今。

反觀越南的20%關稅反而更貼近台灣目前的真實情境：半導體、電子產品為主的出口導向經濟體、與中國供應鏈交纏、國內市場對美開放有限，美方亦擔心其為中國轉運站。這些條件，台灣幾乎全中。

三、中國轉運站的疑慮 台灣的最大風險變因

最關鍵的潛在風險是，美方是否將台灣視為中國的「出口轉運國」。由於台灣企業在中國設有大量供應鏈節點，加上部分關鍵組裝環節仍在中轉運出，若無法提供充分的產地證明與供應鏈去中化計畫，美方有合理理由將台灣納入更高稅率區間，以防規避中方關稅措施。

這類觀點在川普政府的鷹派經濟團隊中相當盛行，認為若給予台灣過低稅率，將導致「中國產、台灣出」的灰色套利空間，因此從防堵角度，美方對台灣課徵高於10%基礎稅率是可以預期的「折衷方案」。

四、談判籌碼減弱 台灣剩下的交換空間有限

越南能以20%稅率換取協議，是因其給出大量實質條件（如波音採購）。而台灣主要讓步已體現在高科技供應鏈上，如台積電赴美投資，國內半導體政策向美靠攏。但在談判桌上，這些舉措多為「既成事實」，非可重複交易籌碼。

反之，台灣在市場開放、農業、進口管制等敏感議題上讓步空間有限，因此無法滿足美方希望達到的「貿易對等」訴求。 在談判失衡下，台灣只能期待美方基於戰略盟友的考量給予「非關鍵國的最佳待遇」，也就是為何10%以上，20％以下的結果，或許是台美友好和地緣政治考量之下的最佳結果。

五、關稅工具作為戰略槓桿 川普或反向操作以推進台灣去中化

若川普政府採納鷹派顧問建議，認為高關稅可迫使台灣企業加速撤出中國、轉移產能至美國，那麼對台灣施加超過20%的稅率也是不能排除的選項。

這不只是懲罰性行動，而是誘導台灣供應鏈「美國化」的策略工具。若川普政府將此視為產業與地緣安全雙重戰略行動，那麼高關稅反而成為施壓手段，而非單純的談判籌碼。

▼美方若真準備給台灣10%以下的基礎關稅，協議早就達成。目前台灣持續延宕、貝森特點名、談判進度落後的三大徵兆，皆顯示談判情況不樂觀。（圖／路透）

結論 10%以下機率幾近零、15%-20%之間是現實推估

綜合判斷，美方若真準備給台灣10%以下的基礎關稅，協議早就達成。目前台灣持續延宕、貝森特點名、談判進度落後的三大徵兆，皆顯示談判情況不樂觀。

考量國際定位、經濟利益、美方戰略需求與談判籌碼等因素，台灣落在16%-20%關稅區間是最高機率的推論。若能談至16%，已屬極限最優結果；若無法爭取政治加分，則20%以下恐怕都不容易保住。

不過，從貝森特的說法中可以看出這個挑戰之中也有轉機。川普願意給出三週緩衝期，代表美國還想談、願意談。這就是台灣的機會。這時候，我們應該做的，是展現誠意與彈性，在談判桌上「出牌」，而不是等待落牌。

對企業來說，赴美佈局已非選項，而是必經之路。尤其是中小企業，應把握時間，盡快設點、靠攏台灣大廠的供應鏈，或聯合設立技術服務中心與物流節點。政府可扮演整合平台角色，建立「在美台灣隊」的產業基地，打造自成一格的生態系統。

對政府來說，面對高關稅，台灣需要有專業的商貿小組與美方協商，針對特定產業爭取減免短期內提供出口退稅與關稅衝擊緩解基金；中長期推動產業升級與國際品牌建構，降低價格競爭依賴。

面對川普的「極限施壓」，不只是台灣，全球都在備戰！川普設下的關稅倒數，不一定是災難倒數。若台灣能團結理性、前瞻佈局，這次全球供應鏈重整，或許正是我們躍升的契機。

台灣有實力，也不是沒有機會，但是真的需要開始行動了！

▼對政府來說，面對高關稅，台灣需要有專業的商貿小組與美方協商，針對特定產業爭取減免短期內提供出口退稅與關稅衝擊緩解基金。（圖／總統府提供）

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