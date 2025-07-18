川普對中貿易態度轉軟　是轉機還是交易？

▲根據媒體的報導，美國總統川普對中國的貿易態度出現明顯軟化。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據媒體的報導，美國總統川普對中國的貿易態度出現明顯軟化。知情人士透露，川普正在為與習近平舉行峰會鋪路，並試圖重啟類似其第一任期中的採購型貿易協議。這與他同時對盟邦祭出高關稅手段的強硬立場形成鮮明對比。輝達CEO黃仁勳在與川普會面後成功爭取H20晶片對中出口許可，美國政府此舉已被視為向中國展現「貿易誠意」的一環。

儘管部分官員與顧問對川普政策反覆感到憂心，但這場鬆綁不僅換來中國稀土資源政策上的彈性，也促使中國批准美國科技公司的重大併購案，顯示雙方依舊維持高度經貿互賴。川普也強調會「以非常友好的方式」與中國展開鬥爭，延長關稅休戰期已在討論中。

與此同時，中國經濟第二季表現優於預期，GDP成長率達5.2%，中國企業在貿易協議可能破局前積極「提前發貨」，也展現出北京在壓力下的應對力。

川普對中政策 始終都是生意！

美國對中政策態度軟化或是趨於和緩，並非失敗主義或意識形態出現變化，而是基於美國利益計算的真實脈絡與邏輯。

川普希望跟中國「做生意」而不是「開戰」，這點其實早在第一任期就有明確跡象。他關注的是可見的交易成果、可計算的數字利益，這與鷹派長期的戰略抗中立場有所不同。從輝達晶片解禁到稀土政策交換，我們看見的是「務實交易邏輯」勝過「安全鷹派論述」。

這不是和解，而是因為要交易所以必須要有能「談得下去」氣氛。而且，美中雙方的領導人，現在其實正扮演著面對內部鷹派勢力時，最大的緩衝器，防止競爭全面升溫。

對台灣而言，我們不必過度擔心成為籌碼，但也不能天真以為我們始終會有特殊對待。台灣不太可能主導美中議程，也沒有機會真的成為棋手，但我們必須充分理解自己在談判桌上的角色。

尤其在川普風格主導下，美方的台灣政策靈活性極高，這意味著，台灣必須準確掌握每一次過境、會談、軍售等事件的「時機敏感度」。

賴清德總統即將出訪中南美，預計過境美國。雖然美中雙方都不太可能在此刻挑釁對方，但台美互動的每一步，都可能被北京解讀為談判籌碼。民進黨政府需要比過去更精確地掌握節奏，不要讓無心的細節影響未來的對話空間。

對台灣來說，穩中求進的外交智慧，在當前不穩定的關係中，更加重要！

▼對台灣而言，我們不必過度擔心成為籌碼，但也不能天真以為我們始終會有特殊對待。（圖／總統府提供）

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