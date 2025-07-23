川普拋出「關稅雙彈」該如何理解？　台灣關稅可預期落在15–25%

▲川普宣布美菲達成協議「課19%關稅」 比4月對等關稅還高。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普在 Truth Social 宣布，美日已達成貿易協議，將對日本商品徵收15%關稅，並稱日本將依其指示投資美國5500億美元，同時開放汽車與農產品進口。這項協議被川普形容為「有史以來最大」，但具體內容尚未公布。消息一出，日圓短暫走強，隨後回落，顯示市場對此協議的實質性仍持觀望態度。

同日，川普也宣布與菲律賓達成協議，美國將對菲國產品徵收19%關稅（原先預告為20%），而菲律賓商品對美輸出將享有零關稅待遇。馬可斯總統訪問華府並強調美菲關係「極其重要」，雙方亦確認加強軍事合作。值得注意的是，這是川普第二任期內首位會晤的東南亞領導人。

美方接連釋出「關稅談判」訊號，對象包含日本、菲律賓、越南與印尼，接下來可能輪到韓國、印度、甚至歐盟等主要貿易體。這也預示著川普政府在11月APEC前，將加快推進美主導的經貿布局，進一步打造「關稅圍中」的印太經濟框架。

▼美國總統川普宣布，美日達成貿易協議，將對日本商品徵收15%關稅，並稱日本將依其指示投資美國5500億美元，同時開放汽車與農產品進口。（圖／達志影像／美聯社）

不用相互打臉、該理清現實 台灣需要做對選擇面對挑戰

筆者多次強調，日韓的25%不會是最後結果，今天的發展證明了美國的關稅戰，完全按照川普談判邏輯走，從美日15%、美菲19%的協議可推斷，美方對印太夥伴的「合理交換區間」大致浮現，台灣的關稅範圍落在15–25%之間幾乎也已成合理的市場共識。

雖然這並非令人滿意的低關稅待遇，但對於早已在政策、企業與媒體圈中廣泛討論的台灣而言，這並非「突如其來」的衝擊，反而代表一種「可預測的風險」，也提供我們一定的戰略準備時間。接下來，韓國、印度、甚至歐盟的協議結果將成為焦點。台灣呢？台灣會在這張「關稅清單」上嗎？很可能會，但順位難處優先！

為什麼？不是台灣不重要，而是相對不那麼重要。從市場規模、戰略地位到雙邊貿易逆差等變數看，台灣即使願意讓步，也難以提供如日本或東南亞國家那樣的「交易回報」。更務實地說，美國不會特別為了台灣而改寫遊戲規則，包括宣布的時間，也是美國自己的決定，這是台灣必須要面對的現實。

正向來看，台灣產業界早已針對關稅壓力進行匯率對沖、成本轉嫁與供應鏈多元化佈局。在這場「川普關稅風暴」中，能有時間應對已是相對幸運。

重要的是，台灣並不孤單。日本與菲律賓都必須面對調整的壓力，而我們更應以平常心看待這波變局，理性應對，不須自我放大，也無須過度焦慮。

接下來的關鍵在於，台灣如何透過更有效的政府—產業協商機制，整合企業訴求、外貿談判與內部補貼或轉型政策，確保短期衝擊可控、長期競爭力不墜。關稅只是變數之一，真正考驗的是政府應變與產業韌性。這場考試，台灣已有準備，也必須有信心走得更穩。

台灣需要的不是焦慮或互相指責，而是冷靜思考。任何分析都值得一起思考，媒體真的不用也不該因爲立場不同，就急著強調誰「打臉」了誰？台灣什麼時候變成只要有不同意見就要動手？當日本和菲律賓的關稅稅率確定後，台灣大致可以預期會落在15–25%之間。

在此架構下，台灣當務之急，是面對「弱勢匯率 + 高關稅」雙重壓力時，有哪些策略可以啟動──是加速與美方的對話？還是與企業共商轉單、生產布局調整與出口補貼機制？

面對川普，台灣真的要了解，朋友之間有親疏之分，美國對台灣不會特別偏愛，我們也不應一廂情願地將自己視為最受寵的盟友。唯有認清自己的條件與限制，才能以務實的態度爭取最大利益。面對川普主導的全球經貿重組，台灣要有的是準備，而不是幻想。

▼台灣真的要了解，朋友之間有親疏之分，美國對台灣不會特別偏愛，我們也不應一廂情願地將自己視為最受寵的盟友。（圖／總統府提供）

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