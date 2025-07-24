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大罷免天平逐漸傾斜　綠營「亡國感」不足、藍營「亡黨感」增溫　

我們想讓你知道…綠營想要的「亡國感」或「救國感」無法成為社會主流的議題，藍營的「亡黨感」卻逐漸增溫，大罷免的天平也逐漸往藍營傾斜。

▲罷團「護國大遶境」誓師。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲罷團「護國大遶境」誓師。（圖／反共護台志工聯盟提供）

●單厚之／資深媒體人

台灣每次大選，統獨、兩岸關係和國家認同就一直是決定勝負的最重要議題。這次的大罷免原本綠營設定的主軸也是「抗中保台」，並以此激發深綠支持者的熱情，但由於國內外情勢的變化，在投票前夕政治議題越來越發散，大罷免已經越來越難以聚焦。

兩岸關係一直是重中之重　「亡國感」成為大選關鍵字

蔡英文2016年就任總統後接連推出多項改革，就職不到一年民調就出現死亡交叉，且一直低迷不振。蔡英文的前兩年任期，甚至都沒有舉行就職週年記者會，第一個週年是藉5/19接見「2017年海外華文媒體人士回國參訪團」的場合，發表就職週年談話；第二年則是以接受《沃草》的「2018總統給問嗎？」網路直播，取代520就職週年記者會。

直到2019年1月2日習近平發表「習五點」，蔡英文才突然「撿到槍」、化身「辣台妹」，支持度才逐漸上揚。但蔡英文的支持度還是不夠高，賴清德才會在2019年民進黨內初選挑戰蔡英文，最終透過黨內運作修改初選遊戲規則和時程，才擊敗賴清德贏得初選。

韓國瑜2018年底當選高雄市長，氣勢如日中天，卻因為2019年訪港進入中聯辦，引發綠營強烈的批評，最終被貼上「親中」的標籤。當年國民黨總統初選紛擾不斷，先是有黨主席吳敦義卡朱立倫、王金平，後又郭台銘的加入，搞得藍軍烏煙瘴氣。

韓國瑜同時背著「落跑市長」、「親中」、「草包」等多個標籤參選總統，最終以552萬票、38.61%得票率慘敗，蔡英文也催出史上最高的817萬票，奠定了黨內無人能挑戰的地位。韓國瑜則於2020年6月被高雄市民罷免。

總統大選關乎國家未來的走向，兩岸關係一直都是重中之重，而從「習五點」之後，「亡國感」就成為大選的關鍵字，不僅讓蔡英文在2020年高票連任，之後國民黨的兩岸主張也一直被綠營壓著打，就連2024年郭台銘引發的風波和藍白合破局，也都與國民黨兩岸主張有一定程度的關係。

無獨有偶，韓國瑜當年被罷免是因為進香港中聯辦被貼上親中的標籤，這次大罷免的遠因則是去年4月新國會開議不久，國民黨團總召傅崐萁就率16名立委赴北京見中國政協主席王滬寧。國民黨不僅再次被貼上「舔共」的標籤，所有朝野衝突也都被綠營指為承中國之命為禍台灣。

▼2019年1月2日習近平發表「習五點」，蔡英文才突然「撿到槍」、化身「辣台妹」，支持度逐漸上揚。（圖／路透社）

▲▼前總統蔡英文。（圖／路透社）

綠營策略就是要把大罷免比照大選　打成國家認同之戰

綠營的策略就是要把大罷免比照大選，打成國家認同之戰、激起年輕族群和支持者的亡國感，也一度獲得巨大的成果，今年3月亞亞案最熱時，賴清德和民進黨的支持度創下新高，而國民黨的好感度則跌到前所未見的谷底，直到川普關稅的衝擊，才分散了國人關注的焦點。

雖然同樣是主打「亡國感」，但總統、立委「二合一」選舉與大罷免畢竟不同，總統、立委選舉是決定國家的未來，而大罷免只是改變國家的未來。選錯總統可能「亡國」，而大罷免無論成敗，總統都是賴清德、行政院也都在民進黨手上，所以強度上就差了很多。

如果說，總統大選會激發民眾的「亡國感」，大罷免則只有「救國感」。對認同大罷免的民眾而言，大罷免若能成功，賴清德和民進黨的處境會好得多，國家可能更上軌道，但大罷免即便失敗，也不過是維持現狀，談不上更大的危機或危險。「亡國感」與「救國感」一字之差，投票動力和強度就差了一大截。

蔡英文時代，「習五點」和「一國兩制」的陰影確實籠罩在台灣民眾的心底，但過去幾年中國機艦不斷繞台，民眾早已習以為常，雖然多數人對中國不滿，但恐懼和威脅的心理已經大減。

蔡英文時期對岸的威脅是實實在在的，但賴清德就職以來的兩岸衝突和矛盾，很多是政府刻意導致，兩者的強度也不相同。

加上近期內有南部風災、外有關稅陰影，對多數人而言，當下最大的困擾可能是家園重建、可能是關稅衝擊，而不是對岸的威脅。民進黨在大罷免打了半場的好球，卻在最後投票的關鍵時刻無法鎖定議題，有的綠委關注南部通訊無法恢復、有的關注在台師大抽血案，更多的人則憂心關稅談判的結果、對經濟可能的衝擊。

賴清德和綠營政要因為國內外因素，無法在罷免最後階段站在第一線訴求支持者，只能打擦邊球，把主場交給曹興誠等側翼。

相反的，藍營各大諸侯則沒有這種顧忌，每天南征北討、火力全開，隨著投票日的接近，原本對國民黨無感、對大罷免冷淡的藍營支持者，「亡黨感」也逐漸被激起，擔心若真的大罷免成功，行政、立法、司法全面失守，再無人能制衡賴清德。

綠營想要的「亡國感」或「救國感」無法成為社會主流的議題，藍營的「亡黨感」卻逐漸增溫，大罷免的天平也逐漸往藍營傾斜。

▼藍營每天南征北討、火力全開，隨著投票日的接近，原本對國民黨無感、對大罷免冷淡的藍營支持者，「亡黨感」也逐漸被激起。（圖／記者林敬旻攝）

▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜支持者傳遞巨型國旗。（圖／記者林敬旻攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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關鍵字: 大罷免 單厚之 國民黨 民進黨 雲論 亡國感

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