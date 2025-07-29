賴清德無法過境紐約　「川普的盤算」對台政策重回交易化軌道

▲根據多位知情人士透露，美國川普政府通知台灣，不得在往返行程中過境紐約。（示意圖／總統府提供）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

在彭博社先揭露川普政府重新考慮是否調整賴總統過境紐約計劃後，《金融時報》與《海峽時報》報導陸續證實，原本規劃於八月訪問中美洲邦交國的賴清德總統，計畫中的美國過境行程出現變數。根據多位知情人士透露，美國川普政府通知台灣，不得在往返行程中過境紐約。

雖然總統府強調，賴清德目前無出國計畫，並以颱風災後重建和與美方關稅談判為由取消行程，但多位外交消息來源一致指稱，實際原因是美方基於中國反對，在中美貿易談判敏感期內選擇不開放紐約過境。

儘管賴清德總統仍可能請求改道其他非敏感城市，例如達拉斯等地，但目前不確定是否美國全面拒絕任何城市的過境安排，抑或僅是限制紐約這類象徵意義濃厚的重要城市。

此舉被視為川普政府為了穩定與中國的貿易談判關係，所做的「避免刺激北京」戰術調整。川普近日釋出多項對中善意訊號，包括凍結AI晶片出口限制與放緩制裁步調，並期待在10至11月與中國國家主席習近平會晤，進一步簽訂具體貿易協議。

多位觀察人士警告，這類操作可能削弱美台關係的象徵性支持。美國台海專家葛來儀指出，這與川普第一任期的做法如出一轍——當時川普為了與北京交涉，也一度暫停對台軍售，甚至對白宮內部對台灣較友善的官員「勃然大怒」。

但也有分析指出，川普此舉並不代表「背棄台灣」，而是將對台政策重新調整回「交易化」的軌道。前美國國防官員施萊弗評論說，美國對台的支持從來不是無條件的，「時間點」與「節奏掌控」才是關鍵。

看清現實 誠實理解台美關係

這次川普政府要求賴清德總統不得過境紐約，理由並不是因為賴清德總統近期做了什麼特別挑釁的宣告，更不是台灣做了什麼「錯事」。真正的原因是川普與中國現在正處於關稅重談的敏感階段，他需要一個「安靜的舞台」來鋪陳10月或11月的川習會，因此不容許有太多擾動。

筆者一直提醒：川普的政府裡，只有川普一人說了算。你以為有抗中鷹派官員就等於會力挺台灣？錯了。川普只在他認為「划算」的時候才會挺你，當你變成他的變數，他可以立刻拋下。

從歷史來看，川普雖然過去對台軍售金額遠高於拜登政府，但那是他「交易的結果」，不是價值理念的堅持。如今賴清德總統過境案被擱置，就是川普認為此刻談中國更重要，不想讓台灣搶戲。簡單講：這不是台灣外交努力不夠，甚至也不算是台美關係的基礎出現重大變化，而是希望達成對中交易的川普，眼裡沒有空間給台灣。

但這並非絕望。筆者要提醒大家，過境能否成功，從來不只是取決於華府，也取決於北京的反應。當北京認為台灣總統過境是一種威脅，就會強力反對，美國就會多想一層。

換言之，賴總統若能調整兩岸關係，讓兩岸局勢穩定，讓北京「無法提出有效抗議」，美國也就沒有非要壓縮台灣空間的壓力。

目前看來，美中之間的節奏回到了「控溫」模式，台灣必須要懂得，在這場局勢中，台灣還有沒有機會成為讓美國「放心安排」、中國「無法動怒」的對象，而不是夾在兩強之間被動等待命運的棋子？

比過境計劃被改變更會影響台灣人民的關稅即將揭曉，不管關稅數字高低，台灣可能都還要面對川普政府要求擴大對美國的投資的壓力，如果想要守護國家利益，就必須更誠實的面對現實，不要為了讓國人安心而美化台美關係！

面對川普，真的不能再懷抱台美關係史上最佳的想像。清醒一點，接受現實，才有機會翻轉處境。

▼川普與中國現在正處於關稅重談的敏感階段，他需要一個「安靜的舞台」來鋪陳10月或11月的川習會，因此不容許有太多擾動。（圖／路透）

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