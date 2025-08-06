美就業疲弱經濟動能緩　Fed貨幣政策動見觀瞻

▲在川普對等關稅衝擊下，全球正進入新冷戰經濟下的戰略調整期。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

美國勞工統計局（BLS）公布7月美國公布的就業數據明顯遜於預期，非農就業新增僅7.3萬人，為近兩年最低。除此，還大幅下修了5月和6月的非農就業數據，總計減少了 25.8 萬個工作機會，凸顯過去三個月美國就業市場正在急遽降溫。

但此數據公布後引起川普不悅，還撤換勞工統計局（BLS）局長艾瑞卡・麥肯塔弗（Erika McEntarfer）職務。然而，此一訊號同時加劇了對經濟可能步入衰退的憂慮。讓市場對聯準會（Fed）9月轉向降息的預期迅速升溫。

當美國景氣與就業呈現下滑態勢，聯準會是否會啟動降息挽救景氣頹勢?在川普對等關稅衝擊下，全球正進入新冷戰經濟下的戰略調整期?值得探究。

美國景氣 恐出現拐點

美國經濟過去兩年維持強勁復甦，主要來自於疫後消費回補與科技投資動能。然而，聯準會結束多年的升息循環下，降息次數不如市場期待。在凍息後，聯邦基金利率(Feder fund rate)仍維持在4.25%至4.5%。高利率政策持續超過一年後，民間消費與房市明顯趨緩，信用卡逾期率上升、房貸申請大幅下滑，企業資本支出也轉趨保守。

尤其，川普對等關稅新稅率自本(8)月7日起實施，Bloomberg Economics 推算，按美國已經公布的最新關稅，執行之後的平均關稅稅率將上升到15.2%。對等關稅邏輯看似強化本土產業，但實質上增加了企業進口成本與供應鏈不確定性，加劇美國內部通膨壓力，也進一步壓抑製造業與出口部門的信心。

景氣因而受到內外雙重擠壓，形成高度脆弱的局面。再者，美國個人消費支出報告也顯示，6 月核心通膨率加速至 2.8%，高於聯準會 2% 的目標，似乎透露關稅對物價的影響已愈趨顯著。且 6 月消費支出增幅低於預期，6 月建築支出繼續下滑，其中單戶住宅建設大幅下滑。

此外，美國供應管理協會 (ISM)的7月製造業活動指數也出現下滑，顯示該行業收縮速度加快，進一步增添停滯性通膨疑慮。由於，不少公告的經濟數據不樂觀，國際信評機構穆迪警告，美國經濟恐正站在衰退邊緣。美國景氣是否已出現拐點，值得關注。

▼聯準會結束多年的升息循環下，降息次數不如市場期待。在凍息後，聯邦基金利率(Feder fund rate)仍維持在4.25%至4.5%。（圖／路透社）

降息預期再度甚囂塵上

一如上述，包括勞動市場在內的經濟數據表現不佳，市場預期聯準會將在9月或12月降息，甚至有機構預測年底前可能兩次降息的呼聲正甚囂塵上。例如，Fedwatch 數據預測，目前聯準會將於9月降息一碼(0.25%)的機率高達 94.4%。

不過，通膨雖從高點回落，但仍高於2%目標，尤其在川普貿易政策重啟關稅壓力下，「輸入型通膨」風險再起，也讓聯準會陷入兩難，降息、升息都不對。因此，聯準會政策轉向上勢必更為謹慎，必須在「穩增長」與「控通膨」之間精細拿捏，不會輕舉妄動。

降息政策 將造成資金外溢

川普新一輪「美國優先」與貿易強硬立場，不僅造成全球貿易緊張升溫，也可能重塑資金流動格局。若聯準會最終選擇降息，將帶動美元走弱並引發資金回流亞洲新興市場。

短期內，台灣、印度、越南等科技或製造導向經濟體將吸引熱錢進場，帶動資產行情上漲。但需留意，這波流動性並非結構性資金，而是受美國政策驅動的套利資本。一旦美元趨勢反轉或Fed政策再次轉向，將導致資產價格劇烈波動。特別是在川普政策下，中美科技與供應鏈脫鉤速度加快，亞洲出口市場結構亦面臨重新調整，潛藏長期挑戰。

美元近期走勢都在100以下，呈現弱勢格局。一旦聯準會降息，則美元將再走貶，熱錢將流入亞洲新興市場，進而推升台幣在內的亞幣強升，造成另一波匯損，並再度衝擊出口及經濟成長，不可不慎。

不過，匯率是雙面刃，美元疲弱也對世界經濟產生支撐作用。據統計，今年以來受到貿易戰和聯準會獨立性受質疑等因素影響，美元兌歐元、英鎊等主要貨幣已經下跌近 9%。由於許多外國企業和新興市場國家都有美元計價的債務，美元貶值讓這些債務的償還負擔減輕許多，也是一種外溢效應。



新冷戰經濟下 戰略調整期

美國就業疲弱與政策轉向的跡象，再次提醒全球正進入一個高度不確定的「新冷戰經濟」時代。川普的對等關稅政策加劇外部摩擦，以及經濟衰退疑慮。而聯準會是否及時啟動降息、能否穩住市場信心，仍有變數。

對亞洲而言，短期有機會承接資金轉移紅利，但真正的挑戰在於能否從中轉化為長期經濟體質升級的契機，並克服川普對等關稅實施後的衝擊效應。

唯有從「被動應對」轉為「主動調整」，不再依賴單一市場、不再期待貨幣寬鬆帶來奇蹟，方能在新全球格局中站穩腳步，迎向下個成長週期。

▼川普的對等關稅政策加劇外部摩擦，以及經濟衰退疑慮。而聯準會是否及時啟動降息、能否穩住市場信心，仍有變數。（圖／路透）

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