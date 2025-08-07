中央、地方執政遭遇困境　綠營政權存續受考驗

▲美麗島電子報公布最新的7月國政民調，賴清德總統的信任度和滿意度，出現了空前的反轉，滿意度和信任度都大跌。（圖／記者湯興漢攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

美麗島電子報公布最新的7月國政民調，賴清德總統的信任度和滿意度，出現了空前的反轉，滿意度和信任度都大跌，跌破40％，不滿意度和不信任度都超過50％，這是賴總統上任以來，最差的情況。不僅中央執政如此，由於水災不斷，在本命區台南嘉義災區，賴總統的聲勢也一樣往下走；一場大罷免之後，賴總統迎來就任後最大的中央及地方雙重執政危機。

賴總統若無法有效搶救民調 恐波及2028連任之路

在大罷免投票結束之後，進行了7月的國政調查，賴清德總統信任度37.2％大跌了7.8％，不信任度則上升7.3％，來到了50.3％。而執政滿意則跌幅更大，執政滿意度34.6％，下滑10.1％，不滿意度則高達56.6％，上升了9.8％。

賴總統上任以來，到今年的四月之前，其滿意度和信任度都保持在5成左右的水準，之後則緩步下滑，到了本月則變動劇烈，滿意度以雙位數下滑，信任度也下滑了7.3％。

政治人物滿意度以及不滿度的「喇叭口」突然逆轉且開這麼大，最近一位是前民眾黨主席柯文哲，其在去年8月因京華城案遭到偵辦羈押禁見後，其滿意度掉到23％左右，不滿意度則飆高至69％左右，幾乎呈現民調上的「一字馬」現象。

而賴總統在個人操守沒有問題之下，民調呈現這麼大的變動，其因素顯然比柯文哲還要來得嚴重且複雜，何況賴總統還有三年的任期，若無法有效搶救民調，那不只是自己成為部分外媒或者藍軍口中的跛鴨總統，未來可能也會波及2026年縣市首長選舉及2028年自己的連任之路。

除了賴總統之外，民進黨政黨的好感度也掉到近期最低的位置，民進黨好感度32.7％，下滑7.8％，負面評價則有53.5％，上升8.5％；過去民進黨好感度一黨獨好，力壓藍白二黨的好景不在，與國民黨打成平手，還輸給了民眾黨。而國民黨好感度32.7％，上升了6.4％，負面評價則下跌7％，來到46.6％；民眾黨好感度33.2％，上升5.5％，負面評價是42.1％，下滑了8.8％。

▼賴總統若無法有效搶救民調，那不只是自己成為部分外媒或者藍軍口中的跛鴨總統，未來可能也會波及2026年縣市首長選舉及2028年自己的連任之路。（圖／總統府提供）

地方基本盤動搖 府院黨是否徹底檢討？

中央執政傳出了負面消息，地方也傳出基本盤動搖的情況，民進黨的本命區南部因水災問題，致使賴清德的根據地台南嘉義等地，民意聲望都有下跌的情況。

雲嘉南地區，賴總統信任跌至五成以下45.7％，不信任度則是42.1％，高屏還維持五成以上，信任度50.9％，不信任度41.1％。信任度上賴總統所幸都是仍大於不信任度。

而不滿意度可沒有這麼幸運，雲嘉南滿意度41.8％，不滿意則是49.8％，高屏地區滿意度46.0％，低於不滿意度48.8％。雲嘉南和高屏來看，基本上對於賴清德還是有信心，但對於最近的表現則並不滿意，顯然是有補救的空間，一旦連信任度都低於不信任度，那真是很難挽救了。

地方執政是很重要的，也是中央執政的根本。有人分析，民進黨可以在2000年成功政黨輪替，除了選局選賽的因素之外，就是地方執政成功，給予民眾信任度，當時陳水扁台北市政其實是滿意度很高，但因為北市的緣故，沒有連任台北市長，但卻可以贏得總統大位，取得中央執政權，當時地方包圍中央的策略被認為是民進黨非常成功的策略。

而這次大罷免案，在大罷免的第一階段和第二階段，國民黨可說非常失敗，各種策略都無法有效防守大罷免的連署案，但到了第三階段，分配給地方防守，國民黨四都首長出手搶救自家的立委，催票、動員及造勢都緊追其上，扳回一城。

在這三階段擔任最重要的守衛隊就是蔣萬安、侯友宜、張善政和盧秀燕，這四位地方首長，跟過去的國民黨地方首長已經呈現非常不同的面貌，治理城市的成績，雖非最好或者排行第一，整體給人都是及格分數以上，且只要連任者也沒有岌岌可危者，例如張善政雖是這幾位中比較弱者，但比以前以國民黨前一任桃園縣長吳志揚來說，口碑好很多，因此當縣市首長出面陪掃街、陪拉票，都是被罷免人非常有效的助益。

大罷免已過，南部還沉浸在水災之中，府院黨是否徹底檢討了？823還要在一片災難聲中進行罷免的政治活動嗎？這些都是賴總統的考卷，如何找出正解，就要看賴總統的智慧了。

▼823還要在一片災難聲中進行罷免的政治活動嗎。（圖／記者屠惠剛攝）

