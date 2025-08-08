大罷免失敗後　賴清德會重蹈蔡英文覆轍？

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（圖／總統府提供）

●單厚之／資深媒體人

726大罷免大失敗，賴清德和民進黨支持度大跌，《美麗島電子報》最新的「2025年7月國政民調」，賴清德總統信任度、滿意度、行政院長卓榮泰滿意度、民進黨好感度均重挫，負向評價則都衝破5成。國民黨好感度則是自賴清德就職後首次與民進黨持平，反感則低於民進黨，朝野態勢已經出現反轉。

一場大罷免 讓民進黨從雲端掉到深谷

賴清德本月信任度下滑7.8%為37.2%、不信任增加7.3%為50.3%，是賴清德就職以來信任度首次出現死亡交叉，不信任也首次突破5成，與信任度之間的差距達13.1%。

賴清德去年就職以來，信任度長期都保持在5成以上，直到4月川普宣布「對等關稅」才跌破5成，但比蔡英文第一任同期都還要高得多，如今卻落入相似的處境。「2017年7月國政民調」蔡英文的信任度為35.7%，比賴清德此時略低，但不信任度則為46.2%，比賴清德如今還要低。

蔡英文第一任在就職週年（2017年5月）信任度首次超過5成，之後曾短暫拉回，然後在2017年12月到2019年5月長達1年半的時間，不信任度都在5成以上。若以「死亡交叉」來看，蔡英文的信任度在2017年3月出現第一次死亡交叉，之後短暫拉回後再度交叉，一路到2019年9月才再次黃金交叉。

賴清德本月滿意度重挫10.1%，僅剩下34.6%，不滿意度則暴增9.8%為56.6%。蔡英文同期的滿意度則為28.9%，不滿意57.3%與賴清德如今的數字接近。蔡英文第一任就職9個月（2017年2月）不滿意度首次超過5成，之後就一直延續到2019年8月。蔡英文首任滿意度在2017年8月出現死亡交叉，直到2019年12月才黃金交叉。

蔡英文當年落入死亡交叉後，民進黨接著在2018年底的「九合一」選舉中大敗，雖然有2019年1月2日的「習五點」讓蔡英文「撿到槍」，卻直到該9、12月信任度和滿意度才再度黃金交叉。如今賴清德和民進黨似乎又落入同樣的格局，而川普的關稅和經濟的衝擊，遠比當年蔡英文的情況更加棘手。

一場大罷免，讓民進黨從雲端掉到深谷，賴清德就職至今的滿意與不滿意變動落差的41.9%，中立民眾的信任度變動達38.7%、30~39歲民眾信任度變動達31.8%，大學以上學歷者信任度變動達24.9%、20~29歲信任度變動也有11.5%。這些原本都是民進黨的強項、支持的根基，卻被賴清德一把輸光。

本月民進黨的好感度下滑7.8%為32.7%、反感增加8.5%為53.5%，自賴清德去年5月就職以來，民進黨的好感度從未低於4成，去年8月、今年3月還曾超過5成，反感則最高則是今年4月的48.9%；如今是賴清德就職以來民進黨好感度的新低、反感的新高。

▼美麗島7月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

國民黨支持者並未大幅增加 民眾黨卻獲取大罷免漁翁之利

國民黨本月好感度增加6.4%為32.7%與民進黨持平，反感則減少7.0%為46.6%。賴清德就職以來，國民黨反感經常超過5成，僅去年10、11月在4成5上下，本月是過去一年多的第3低，也是反感首度低於民進黨；賴清德就職以來，藍綠的好感度差距一直都維持在10%以上，今年3月還曾高達30%（民進黨52.7%、國民黨27.2%），本月是兩黨好感度首次持平。

從藍綠版圖來看，本月G1~G3泛藍族群比上月增加7.7%為40.5%，泛綠G7~G9則減少5.5%為33.7%。賴清德就職以來，泛藍板塊長期在30%上下浮沉，最高是今年4月的36.0%，去年8月的最低點則僅有25.3%；泛綠的板塊則經常維持在4成以上，去年11月的最低點是35.2%，今年3月則高達48.5%。本月是泛藍板塊的新高、泛綠的新低。

本月自認泛綠立場民眾減少4.5%為33.7%，是賴清德就職以來新低，之前自述泛綠立場的比例多在4成上下浮動，今年3月曾達44.1%，之前最低的是去年10月的34.9%。雖然自述泛綠民眾減少，但對照G7~G9泛綠也同樣是33.7%的數字，綠營支持者幾乎是100%願意表態。

反觀藍營，即便贏了大罷免，但自認泛藍支持者也僅增加2.8%為23.9%，與G1~G3達40.5%的板塊完全不成比例。

從交叉分析也可以看出藍綠凝聚力和熱度的懸殊差距。上個月，泛綠對賴清德的信任指數是78.5，本月略減為77.1；上月泛綠對賴清德滿意的比例是83.2%本月仍有77.4%；上月泛綠對民進黨的好感度是84.1%，本月仍有81.4%。反觀泛藍上個月對國民黨的好感度是71.2%，本月也僅為72.5%。

大罷免失敗後，綠營內部曾感嘆「同溫層太厚」，如今情況似乎並沒有太大的改變。好處是綠營支持者的熱情和動力並沒有潰散，但也可能落入同樣的氛圍，再次做出錯誤的決定。

而國民黨雖然挺過大罷免，但並未獲得支持者更多的認同，國民黨若不能認清這次大罷免「僅是對賴清德的否定，而非對國民黨的肯定」，還自己以為贏得「無敵星星」，以勝選者自居，遲早會引發更多的民怨。

從民調數字來看，民眾黨才是大罷免紮實的贏家，本月好感度增加5.5%為33.2%是三黨之最，反感則降低8.8%為42.1%，也是三黨最低。過去民眾黨一直被認為是三黨中仇恨值最高，如今情況已經改變。民眾黨的好感是2024年7月（柯文哲政治獻金案爆發前）以來最高值，反感則是2023年11月以來（2024大選藍白合破局後）最低值。

從交叉分析可以看出，民眾黨支持者對民眾黨的好感度從上月83.2%增為90.9%為三黨支持者之最，中間選民對民眾黨的好感度也從20.1%增為33.2%，同樣也是三黨之最。民眾黨原本是這場大罷免的局外人，卻凝聚了支持者、吸納了中間選民，在藍綠廝殺中獲取了漁翁之利。

▼民眾黨原本是這場大罷免的局外人，卻凝聚了支持者、吸納了中間選民，在藍綠廝殺中獲取了漁翁之利。（圖／民眾黨提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年7月28至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。