烏克蘭和歐洲反對川普「讓步提議」　更難信任普丁「停火提議」

▲美國總統川普拋出了具爭議性的「領土交換換和平」構想，建議烏克蘭割讓部分土地給俄羅斯作為結束戰爭的條件。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普在與俄羅斯總統普丁即將於阿拉斯加舉行高峰會之前，拋出了具爭議性的「領土交換換和平」構想，建議烏克蘭割讓部分土地給俄羅斯作為結束戰爭的條件。川普稱，這可能對雙方「都有利」。然而，烏克蘭總統澤連斯基迅速回應，強調烏克蘭憲法明確禁止任何割讓國土的行為，並在視訊演說中表明：「烏克蘭人不會把自己的土地交給佔領者。」

英國、歐盟及法國、德國、義大利、波蘭、芬蘭等多國領袖隨即聲援烏克蘭，發布聯合聲明重申國際邊界不可透過武力改變，並主張停火必須先於任何談判。

這與普丁提出的條件——烏克蘭放棄整個頓巴斯地區（盧甘斯克和頓內茨克）換取停火——形成鮮明對比。普丁拒絕歸還赫爾松與札波羅熱，並未承諾不再重啟戰爭。

截至目前，俄羅斯已控制烏克蘭約五分之一領土，包括盧甘斯克全境、頓內茨克大部分、赫爾松和札波羅熱大片地區，以及連接俄羅斯本土與被佔克里米亞的戰略陸橋。俄方的目標明顯不只是停火，更是鞏固佔領區，並爭取時間重整軍力。

至於普丁和川普的會面，阿拉斯加這個地點的選擇也引發爭議。阿拉斯加曾是俄羅斯帝國領土，後在1867年以720萬美元出售給美國。

西方分析家認為，這樣的象徵背景加上川普的「領土交換」說法，可能被普丁利用，營造「邊界可重新劃分、土地可買賣」的印象。

▼川普拋出的建議，表面上像是想打破僵局的務實方案，但實際上，它挑戰的是二戰後維繫國際秩序的根本規則：用武力奪取的土地不能透過談判合法化。（圖／達志影像／美聯社）

川普拋出「領土換和平」 台灣會不會也面臨同樣處境？

川普總統在與普丁見面前，拋出「領土換和平」的建議，表面上像是想打破僵局的務實方案，但實際上，它挑戰的是二戰後維繫國際秩序的根本規則：用武力奪取的土地不能透過談判合法化。

一旦世界最強大的民主國家領導人接受這種思路，等於向全球傳遞訊號——只要先佔領，未來就有機會透過談判獲得國際承認。這將鼓勵修正主義國家冒險行動，因為風險與成本被大幅降低。

這種邏輯的危險不只在烏克蘭。任何依賴國際規則維持安全的小國都會受到衝擊，因為它們原本可以依靠的多邊體系，會被大國之間的雙邊交易所取代，當事國的意願被擺到次要位置。今天是烏克蘭在談判桌外聽見自己的命運被討論，明天可能就是其他國家面對同樣處境。

川普對烏克蘭提出割讓領土的「建議」，不只是雙邊談判前的一句場面話，而是再次清楚反映出川普交易型外交的思維邏輯：只要能結束戰爭，不傷美國利益，其他國家的核心利益，都可以放到談判桌上交換。

這套邏輯，一旦套用到台灣，任何有基本推理能力的人都會馬上意識到，風險在於台灣是否也可能是可以被交換的？烏克蘭被要求的，不是全然失去國家主權，在川普眼中，這是務實的保住烏克蘭，同樣的邏輯，川普不會讓台灣失去自主，但是是否也會提議要求台灣讓步？

這樣的擔心，不能用一句「你是疑美論」就能輕鬆打發。看見現實，對現狀提出懷疑，不是不信任盟友，而是面對不確定性的第一步。只有先把風險想清楚，才有機會找到對策。

今天，全世界都見證烏克蘭的命運很可能會被別人決定；如果國際社會默許這樣的模式，未來在其他情況下，包括台海局勢在內，會不會也可能面臨同樣的處境？川普的提議，對全世界都是警告！

▼一旦世界最強大的民主國家領導人接受這種思路，等於向全球傳遞訊號——只要先佔領，未來就有機會透過談判獲得國際承認。（圖／路透）



