台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

▲AIT處長谷立言會面國防部長顧立雄。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

台灣第二輪罷免投票結束，七名國民黨立委全數過關，國民黨與民眾黨因此保住國會多數席位。這也意味著行政院提出的 9,495億元國防預算案（佔GDP 3.32%，比2025年成長23%），接下來勢必在立法院面臨更複雜的談判與拉鋸。

外媒對於罷免案的報導大多延續「抗中保台牌失效」的敘事，甚至形容北京會樂見此結果，卻很少去檢視執政黨為何失去部分支持，或是選民更在意民生議題而非意識形態的現實原因。

這其實反映出一個國際新聞界的慣性：駐外媒體通常是「永遠的當權派」，因為他們需要和當地政府維持良好關係，才能取得消息與管道。除非政黨輪替已成定局，或者該國本身極度弱勢，外媒很少會主動冒著與現任政府翻臉的風險。

不過，駐外使節就必須兼顧政局變化，即時回應，大罷免之後，美國在台協會（AIT）動作非常快。處長谷立言先與國防部長顧立雄會面，隨後又和國民黨多位立委合照並發文，強調「美國歡迎跨黨派展現對國防改革與經費投入的堅定承諾」。這樣的安排，顯然就是要跨越政黨界線，確保無論誰掌握國會多數，都要推動軍費到位。

美國不在乎誰執政「只看結果」 誰擋國防預算就跟誰「好好溝通」

AIT這次公開強調跨黨派會談，訊號已經再明顯不過：美國不在乎台灣誰執政，美國只看結果。誰能推動國防預算，美國就和誰對話；誰擋國防預算，美國就會跟誰「好好溝通」。

對執政黨來說，壓力在於必須設法與在野協商，否則預算卡關，不僅防務布局受阻，更會在國際上失信。對在野黨而言，壓力更複雜：如果選擇在國防預算上強硬，華府很容易將之解讀為「唱反調」，而若AIT的私下溝通無效，美方很快就會透過國會、智庫或媒體公開放話，讓「親中」標籤更難脫身。但若選擇全面放行，又可能被支持者批評「對美國讓步過頭」。這種兩難，意味著在野黨其實比執政黨更需要高超的政治智慧來拿捏。

同時，我們必須看到另一層風險：如果台灣人民感受不到國防預算是基於自身安全需求的規劃，而只覺得是「被迫買美國軍火」，那麼引發更多「疑美論」還在其次，更嚴重的是，台灣社會可能陷入一種深層的無力感——認為哪一黨的政治人物的一樣，根本守不住人民的荷包，最後乾脆對政治完全失望。這樣的後果，對民主社會的凝聚力將是巨大的負面衝擊。

川普政府對盟友的要求，說白了就是國防KPI，沒有折扣的空間。台灣的選項不是「要不要提高軍費」，而是「怎麼花」：買哪些裝備、補強哪些弱點、如何確保錢花得值得。各政黨如果只是比誰喊得比較愛國，意義不大；真正能讓人民信服的，是提出清楚的戰略藍圖，讓社會相信錢是花在刀口上。

總結來說，華府的壓力是現實，國防開支必然增加。但如果讓台灣人覺得這是被迫繳「保護費」，而不是自主投資安全，最終會動搖的不是美台關係，而是台灣內部對政治本身的信任。

一旦人民對政治失去信任，想要凝聚共識就會更困難。如果台灣內部無法有共識，不論未來面對的是台美關係，還是兩岸關係，都會因為極度的相互不信任，而更難找到能被社會接受的平衡點。這是台灣在國防預算之外，必須正視的更大挑戰。

▼AIT處長谷立言會面國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

