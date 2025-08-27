ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

我們想讓你知道…國民黨已經出過兩隻「龜兔賽跑」的聰明兔，最終都沒贏得比賽；如今，歷史似乎又要重演。

▲朱立倫、盧秀燕同台。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫、盧秀燕同台。（圖／國民黨提供）

●單厚之／資深媒體人

大罷免和公投結束，民進黨開始黨內互打，而理論上應該是贏家的國民黨，居然也開始互打。國民黨主席朱立倫勸進台中市長盧秀燕，盧秀燕在824大罷免隔天就斷然宣布不選，說「媽媽會留在家裡」，盧團隊還放話說朱立倫勸進是「陷盧於不義」，結果朱立倫不僅沒有停手，還要「大家一起來請」，盧、朱二人的矛盾日益檯面化。國民黨從來不讓人失望，永遠是那個內鬥內行的政黨。

國民黨內充滿焦慮　未來黨主席「有功無賞、打破要賠」

國民黨主席將於9/4、9/5登記，朱立倫已經把話講到這個程度，沒有什麼回頭的空間，而以盧朱兩人目前的情勢，之前曾說「媽媽幫你按讚」的盧秀燕，也不可能找朱立倫為「代理人」，朱立倫不會選、不能選，幾乎已成定局。

而盧秀燕824的強硬宣言，也是刻意要斷了各界勸進的想法，最終大概率就是不會選了。朱立倫近日不斷的勸進，其實只是為了撇清責任，未來如果國民黨出了什麼問題，不要再來怪自己。

被認為是2028年國民黨共主的盧秀燕不選黨主席，國民黨內自然對未來充滿焦慮，完全沒有勝者的喜悅，反而籠罩著可能失敗的陰影。黨內開始不斷亂點鴛鴦譜，從蔣萬安、郝龍斌、黃敏惠、胡志強一路點到連勝文；除了蔣萬安第一時間曾表明不考慮之外，其餘的人連回應都不回應。

盧秀燕已經表明不會找代理人，盧秀燕的個性更不可能明確跟誰結盟，郝龍斌等人若真起心動念，選舉時未必能獲得盧秀燕的力挺，未來黨主席任內的困難、輔選的重責也要自己來扛，可以說是「有功無賞、打破要賠」。

在黨內早把盧秀燕視作2028年當然人選的情況下，未來黨主席的威望必然不及盧秀燕，雖有主席之名，卻難有主席之實，處境會非常的困難；一個不好就像朱立倫一樣，揹了一聲罵名黯然下台。如果盧秀燕不開口，自然沒人會主動揹這個鍋。

▼盧秀燕824的強硬宣言，也是刻意要斷了各界勸進的想法，最終大概率就是不會選了。（圖／台中市政府提供）

▲▼。（圖／台中市政府提供）

B咖、C咖參選人「小孩玩大車」　歷史似乎又要重演　

盧秀燕、朱立倫不扛，郝龍斌、黃敏惠不傻，反而是一些明顯不夠格、坐不穩的B咖、C咖、D咖勇於表態，前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前國民黨副秘書長張雅屏、中常委孫健萍等人都曾揚言要選，國民黨立委羅智強26日更是找立委陪同正式開了參選記者會，承諾當選後要徵召盧秀燕選2028年總統。

這些黨主席參選人絕大多數都沒有當過國民黨中常委，而是以歷任黨主席聘請的中評委資格參選，對黨務的參與和瞭解有限；羅智強更是要等到9/1接任黨團幹事長之後，經國民黨主席朱立倫指定為中常委，才具備參選資格，若朱立倫不及時「指定」，羅智強連參選資格都沒有。

上述這些人有些曾經選過或參與過輔選，有些甚至沒有參選的經驗，但無論有沒有選舉過，距離全國性操盤手都有非常大距離。自己連參選直轄市長的資格都沒有，卻要操2026年「九合一」大選的盤，不是開玩笑嗎？這些人並不是真的「勇於承擔」，他們之所以敢「小孩玩大車」，是因為根本沒把車當成自己的，玩壞了也不心疼。

這些人沒有足夠的政治能量，只能在藍軍或深藍的同溫層刷存在感，若真的當上國民黨主席，藍軍的政治光譜必然越走越窄，就像當年的洪秀柱一樣。洪秀柱選總統之前是藍軍的戰將，成為候選人後卻荒腔走板，挾著「換柱」的怨念選上黨主席，卻找不到夠格的黨務主管，黨務和路線都搞得一塌糊塗。2017年吳敦義擊敗洪秀柱當選黨主席時，多數國民黨人是額手稱慶的。

黨主席是政黨的具像化身，民眾透過黨主席來瞭解、想像政黨，決定自己要不要支持。同樣一個民眾黨，柯文哲當黨主席和黃國昌當黨主席，給人的感覺就截然不同。國民黨若真由B咖或C咖擔任黨主席，國民黨的分量和形象就勢必會再次下滑。一個黨最有能量的人都不願意承擔，民眾也不會對這個黨抱以太大的期待。

盧秀燕或許覺得現階段的自己「大於國民黨」，所以不需要黨主席的位置，等到2026年底卸任成為總統候選人就好。但未來這一年多國民黨必然不斷下沉，自然也會拉低盧秀燕的起點，而坐視國民黨陷入困境的盧秀燕，自然也坐不穩藍軍共主的位置。

2018年朱立倫卸任新北市長後，認為國民黨必然只能提名自己選總統，所以遲遲沒有展開競選布局，結果先殺出一個郭台銘、又冒出一個韓國瑜，最終與提名無緣；2022年侯友宜因為還沒卸任新北市長，希望朱立倫盡可能延後提名的時程，以免在市議會質詢時被罵，結果被郭台銘搞得焦頭爛額。

國民黨已經出過兩隻「龜兔賽跑」的聰明兔，最終都沒贏得比賽；如今，歷史似乎又要重演。

▼國民黨若真由B咖或C咖擔任黨主席，國民黨的分量和形象就勢必會再次下滑。一個黨最有能量的人都不願意承擔，民眾也不會對這個黨抱以太大的期待。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

►勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

►核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

關鍵字: 單厚之 雲論 國民黨 黨主席 民眾黨 盧秀燕 朱立倫 羅智強 鄭麗文

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
贏了大罷免　國民黨卻像輸家
賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！
台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..
從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊
國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..

推薦閱讀

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊..

從罷免挫敗到核電翻轉：民進黨面對的民主警訊

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？　折射「宮廷政治」的..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

大罷免後的反思　戒掉台灣政治社會的貪瞋癡

高市補選》林宜敬／為何國民黨沒人才？有七點因素

面對美國關稅進攻 台灣蓋牌不是戰略是逃避

聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

相關文章

批北市府引「中國機器狗」巡邏　簡舒培：第一時間還扯謊美國製

批北市府引「中國機器狗」巡邏　簡舒培：第一時間還扯謊美國製

台北市府近日表示，將引進「智能機器狗」協助巡防，並稱能360度建模、精準定位設施，民進黨台北市議員簡舒培今（27日）對此痛批，用高科技包裝偷..

6小時前

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

高金素梅要政府放棄美國市場　綠批不安好心：要害慘多少勞工？

綠委切割柯建銘　黃國昌直呼噁心：抹黑暴力攻擊哪一位沒有做？

綠委切割柯建銘　黃國昌直呼噁心：抹黑暴力攻擊哪一位沒有做？

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：若非我不可就不排斥

新北市長藍白整合「黨主席決定」　李四川：若非我不可就不排斥

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

財產申報盧秀燕存款縮水300萬　黃偉哲存款變少還「扛債1700萬」　

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

贏了大罷免　國民黨卻像輸家

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執..

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨..

民進黨面對的民主警訊

國民黨主席選舉「捉迷藏」遊戲？..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面