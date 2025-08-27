贏了大罷免　國民黨卻像輸家

▲朱立倫、盧秀燕同台。（圖／國民黨提供）

●單厚之／資深媒體人

大罷免和公投結束，民進黨開始黨內互打，而理論上應該是贏家的國民黨，居然也開始互打。國民黨主席朱立倫勸進台中市長盧秀燕，盧秀燕在824大罷免隔天就斷然宣布不選，說「媽媽會留在家裡」，盧團隊還放話說朱立倫勸進是「陷盧於不義」，結果朱立倫不僅沒有停手，還要「大家一起來請」，盧、朱二人的矛盾日益檯面化。國民黨從來不讓人失望，永遠是那個內鬥內行的政黨。

國民黨內充滿焦慮 未來黨主席「有功無賞、打破要賠」

國民黨主席將於9/4、9/5登記，朱立倫已經把話講到這個程度，沒有什麼回頭的空間，而以盧朱兩人目前的情勢，之前曾說「媽媽幫你按讚」的盧秀燕，也不可能找朱立倫為「代理人」，朱立倫不會選、不能選，幾乎已成定局。

而盧秀燕824的強硬宣言，也是刻意要斷了各界勸進的想法，最終大概率就是不會選了。朱立倫近日不斷的勸進，其實只是為了撇清責任，未來如果國民黨出了什麼問題，不要再來怪自己。

被認為是2028年國民黨共主的盧秀燕不選黨主席，國民黨內自然對未來充滿焦慮，完全沒有勝者的喜悅，反而籠罩著可能失敗的陰影。黨內開始不斷亂點鴛鴦譜，從蔣萬安、郝龍斌、黃敏惠、胡志強一路點到連勝文；除了蔣萬安第一時間曾表明不考慮之外，其餘的人連回應都不回應。

盧秀燕已經表明不會找代理人，盧秀燕的個性更不可能明確跟誰結盟，郝龍斌等人若真起心動念，選舉時未必能獲得盧秀燕的力挺，未來黨主席任內的困難、輔選的重責也要自己來扛，可以說是「有功無賞、打破要賠」。

在黨內早把盧秀燕視作2028年當然人選的情況下，未來黨主席的威望必然不及盧秀燕，雖有主席之名，卻難有主席之實，處境會非常的困難；一個不好就像朱立倫一樣，揹了一聲罵名黯然下台。如果盧秀燕不開口，自然沒人會主動揹這個鍋。

▼盧秀燕824的強硬宣言，也是刻意要斷了各界勸進的想法，最終大概率就是不會選了。（圖／台中市政府提供）

B咖、C咖參選人「小孩玩大車」 歷史似乎又要重演

盧秀燕、朱立倫不扛，郝龍斌、黃敏惠不傻，反而是一些明顯不夠格、坐不穩的B咖、C咖、D咖勇於表態，前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前國民黨副秘書長張雅屏、中常委孫健萍等人都曾揚言要選，國民黨立委羅智強26日更是找立委陪同正式開了參選記者會，承諾當選後要徵召盧秀燕選2028年總統。

這些黨主席參選人絕大多數都沒有當過國民黨中常委，而是以歷任黨主席聘請的中評委資格參選，對黨務的參與和瞭解有限；羅智強更是要等到9/1接任黨團幹事長之後，經國民黨主席朱立倫指定為中常委，才具備參選資格，若朱立倫不及時「指定」，羅智強連參選資格都沒有。

上述這些人有些曾經選過或參與過輔選，有些甚至沒有參選的經驗，但無論有沒有選舉過，距離全國性操盤手都有非常大距離。自己連參選直轄市長的資格都沒有，卻要操2026年「九合一」大選的盤，不是開玩笑嗎？這些人並不是真的「勇於承擔」，他們之所以敢「小孩玩大車」，是因為根本沒把車當成自己的，玩壞了也不心疼。

這些人沒有足夠的政治能量，只能在藍軍或深藍的同溫層刷存在感，若真的當上國民黨主席，藍軍的政治光譜必然越走越窄，就像當年的洪秀柱一樣。洪秀柱選總統之前是藍軍的戰將，成為候選人後卻荒腔走板，挾著「換柱」的怨念選上黨主席，卻找不到夠格的黨務主管，黨務和路線都搞得一塌糊塗。2017年吳敦義擊敗洪秀柱當選黨主席時，多數國民黨人是額手稱慶的。

黨主席是政黨的具像化身，民眾透過黨主席來瞭解、想像政黨，決定自己要不要支持。同樣一個民眾黨，柯文哲當黨主席和黃國昌當黨主席，給人的感覺就截然不同。國民黨若真由B咖或C咖擔任黨主席，國民黨的分量和形象就勢必會再次下滑。一個黨最有能量的人都不願意承擔，民眾也不會對這個黨抱以太大的期待。

盧秀燕或許覺得現階段的自己「大於國民黨」，所以不需要黨主席的位置，等到2026年底卸任成為總統候選人就好。但未來這一年多國民黨必然不斷下沉，自然也會拉低盧秀燕的起點，而坐視國民黨陷入困境的盧秀燕，自然也坐不穩藍軍共主的位置。

2018年朱立倫卸任新北市長後，認為國民黨必然只能提名自己選總統，所以遲遲沒有展開競選布局，結果先殺出一個郭台銘、又冒出一個韓國瑜，最終與提名無緣；2022年侯友宜因為還沒卸任新北市長，希望朱立倫盡可能延後提名的時程，以免在市議會質詢時被罵，結果被郭台銘搞得焦頭爛額。

國民黨已經出過兩隻「龜兔賽跑」的聰明兔，最終都沒贏得比賽；如今，歷史似乎又要重演。

▼國民黨若真由B咖或C咖擔任黨主席，國民黨的分量和形象就勢必會再次下滑。一個黨最有能量的人都不願意承擔，民眾也不會對這個黨抱以太大的期待。（圖／記者屠惠剛攝）

