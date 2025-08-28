ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
台灣為何無法投入紅色供應鏈？

我們想讓你知道…這不是政治情感的選擇，而是理性的生存之道。

▲。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美中對抗持續升溫，自川普政府開啟貿易戰後，高關稅與科技封鎖迫使全球供應鏈重組。（示意圖／達志影像／美聯社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

美中對抗持續升溫，自川普政府開啟貿易戰後，高關稅與科技封鎖迫使全球供應鏈重組。表面上，台灣產業似乎首當其衝，但實際上，台灣選擇加碼對美投資，而非轉向中國、加入「紅色供應鏈」。

這不是政治情感的選擇，而是理性的生存之道。

首先是技術。半導體是台灣的命脈，也是全球戰略資產。美國掌握晶片設計、軟體與設備，台灣若倒向中國，不僅失去技術來源，也會被美國制裁或翻倍加徵關税，更會被國際大客戶撤單。紅色供應鏈或許提供短期市場和中國的低階市場，但意味著長遠的技術鎖死。

其次是貿易。台灣雖出口大量零組件至中國，但最終需求仍來自歐美。美國市場龐大且持續高端需求；中國內需則因經濟放緩、監管嚴苛而充滿不確定。真正能支撐台灣長期發展的主力，依然是歐美市場。

再看經濟。台灣高度依附美元體系與外資資金。若投向中國，不僅可能遭遇美國制裁，還會導致外資撤離。相反，與美日歐合作，台灣仍能參與新能源、AI 等新興產業。紅色供應鏈則意味著成為中國產業的附庸。

軍事上更關鍵。中國軍事威脅不斷，從軍機繞台到飛彈部署從未停止。靠攏中國無法換來和平，反而失去自主性。美國雖非正式同盟，但《台灣關係法》與軍售合作至少提供基本威懾力。台灣的安全只能建立在美國支持之上。

最後是政治。台灣能獲得國際支持，靠的不是市場規模，而是民主身份。若倒向中國，不僅與專制體制格格不入，還會失去國際盟友，陷入孤立。同時，中國經濟誘因往往與「一中原則」綁定，等同犧牲政治自主。

當然，島內仍有部分在野黨與民眾主張加入紅色供應鏈，原因包括對短期經濟利益的期待、對美國的不信任，以及民族情感。然而，這些觀點難以改變大環境：技術、金融、安全與國際秩序，都決定台灣無法選擇中國。

台灣在川普高關稅壓力下仍擴大對美的投資和採購，並非「親美反中」的情感表態，而是清楚看見：只有維持與美國及其盟友的合作，台灣才能守住技術優勢、經濟穩定與安全保障。

紅色供應鏈看似近在咫尺，但代價卻是長遠的生存風險。

▼台灣在川普高關稅壓力下仍擴大對美的投資和採購，並非「親美反中」的情感表態，而是清楚看見：只有維持與美國及其盟友的合作，台灣才能守住技術優勢、經濟穩定與安全保障。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者陳政錄攝）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►聯準會降息壓力越來越大　鮑爾的終局之戰

►勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

►核三公投反思　台灣民主價值及能源信任正在崩裂中

關鍵字: 林忠正 雲埨 台灣 中國 紅色供應鏈 貿易

