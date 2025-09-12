ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
宜風電力抗爭　凸顯台灣能源政策轉折分水嶺！

我們想讓你知道…若能善用此機會進行空間治理與制度創新，此或將有助於在永續發展、減少環污及節能減碳目標，能夠與供電穩定及民生需求之間取得新平衡。

▲。（圖／台電提供）

▲長期以來，台灣各地光電場與陸域風機亂象，備受地方民眾所詬病，致民眾環境社會抗爭持續不斷。（圖／台電提供）

柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

長期以來，台灣各地光電場與陸域風機亂象，備受地方民眾所詬病，致民眾環境社會抗爭持續不斷。近日因宜風電力在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮，擬規畫設置14部風力發電機，致當地社區民眾前往行政院前抗爭表達其民意訴求。為此，經濟部與環境部同步發公文給風電業者，前者提醒開發案要與在地溝通、審慎評估規畫場址；後者則表態「不鼓勵、不支持」設陸域風機，且將對環評案嚴審把關。這凸顯民進黨政府未來在陸地風電政策的立場，似乎已悄然進行實質性政策轉變。

民進黨對風電、光電政策重新思考　態度及立場歷經轉變

上述表徵現象，一方面似乎凸顯環境部比經濟部，在陸域風電更具政策相對自主性及主導角色；另一方面七月風災與核三延役公投過後，呈現民進黨政府對陸地的風電與光電政策重新思考，其政策態度及立場正在歷經轉變。

既往經濟部承擔再生能源開發主要的績效責任，較為漠視民眾抗爭。儘管環境部主責環境保護，但對非核家園及再生能源目標，未能公開悖逆挑戰，往往以交由環評會議審查作為應對民眾抗爭拖辭。

近來彰化縣芳苑及大城兩個陸域風電開發案，皆遭環境部環評委員會否決，顯示七月丹娜絲風災吹壞十幾萬片的光電板，觸發社會對綠能光電政策重新反思。

823核三延役公投儘管未能順利通過，然七成四民意支持低碳、綠能及友善環境能源政策的強大民意。以往環境部僅為附和經濟部附屬角色，今卻翻轉成主導不支持陸域風機立場，凸顯政府將可能更加顧及社區居民權益及意識。

環境部公開表態「不鼓勵、不支持」陸域風電，對光電擴張亦趨嚴格審視，顯示民進黨政府政策基調已由「推進」轉向「收斂」。此固然短期內，利於降低環境抗爭與社會反彈；然對電力供需、能源結構、碳減排路徑及企業綠電取得造成衝擊。

尤其風災造成光電及風機設備受損，致陸域風電安全與景觀遭到翻天覆地質疑。同時核三延役公投投票率不足三成，短期內難以靠核能補足缺口，未來傳統能源火力、石油、燃氣需求量恐上升，造成碳排放增加、延緩台灣社會永續發展。

台灣總體民意壓力劇增　善用此機會進行制度創新

值得關注是，台灣總體民意趨勢與部份地方自主抗爭壓力同時劇增，前述宜蘭縣五結及蘇澳、彰化縣芳苑及大城皆是。儘管全社會基於永續發展理念及價值，傾向支持再生能源政策；但地方對陸域風電則傾向反對；綠能光電則因環境衝擊與土地爭議，復因此次風災，致其社會支持度呈現下降趨勢。

從環境與社會治理角度檢視，其正面效應為減少噪音、景觀、農漁業衝突，政策合法性較為提升。然而其潛在風險則是離岸風電及沿海光電壓力上升，可能導致新一輪在地居民環境社會抗爭。

台灣社會對再生能源政策，本具有一定程度支持度。從各項民調結果加以歸納，全社會對風力支持約66%，太陽光電約56%。在技術支持排序方面，依序分別是太陽光電、離岸風電、水力、陸域風電，其中陸域風電支持度最低。就地方層級而言，尤其台東等地對陸域風電反對率高達70–80%，前述宜蘭及彰化等四個案例可謂是冰山一角。

未來民進黨政府政策傾向顯示，不鼓勵陸域風機，開發案送件將嚴審；光電規劃更謹慎，整體社會因風災後氛圍更趨於保守。而陸域風機減少，更加重離岸風電承擔，但其推動成本、供應鏈與併網具挑戰。同時，短期內燃氣機組將成為供電與減碳的重要依賴。

上述政府政策立場調整，勢將對未來能源政策造成衝擊評估。首先，這嚴重衝擊能源與供電安全，短期內陸域風電受限，燃氣比重上升，電力結構更加依賴LNG依賴加深。

中期而言，若無明確2030年再生能源生成路徑，恐低於原定「2025年20%」政策目標。

長期而言，要在2050年完成淨零目標更為困難，台灣能源結構將更仰賴離岸風電、儲能與電網強化，如此將增加系統性成本。

其次，政府減碳與國際承諾恐難以達成，降低台灣國際聲譽。因再生能源擴張趨緩，2030年前碳排下降幅度有限；且因企業綠電(PPA)取得困難，影響RE100、SBTi等國際承諾。

復次，尤其是衝擊產業發展與推升電價上漲，短期內更加依賴燃氣與長期離岸風電，推升增漲民生電價壓力增加民眾承擔。最後，因風災衝擊棚架式光電，未來光電投資結構轉向屋頂型光電、儲能與需求側管理，其配電與調度系統升級壓力加大。

從七月風災到八月核三廠延役公投，凸顯台灣能源政策正處於關鍵歷史發展「轉折期」及分水嶺，民進黨主政中央政府看來正在緊縮陸域風電與部分光電擴張，此雖降低環境污染爭議，但也使燃氣依賴與電價風險加大。然關鍵在於其他能源的「替代量」，能否及時補足，尤其是屋頂型光電、離岸風電同步推動。

若能善用此機會進行空間治理與制度創新，此或將有助於在永續發展、減少環污及節能減碳目標，能夠與供電穩定及民生需求之間取得新平衡。

▼台灣能源政策正處於關鍵歷史發展「轉折期」及分水嶺，民進黨主政中央政府看來正在緊縮陸域風電與部分光電擴張，此雖降低環境污染爭議，但也使燃氣依賴與電價風險加大。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者陳詩璧攝）

