曾經穩如磐石的美國資產正在崩塌　標誌著全球金融秩序的根本轉變

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在全球金融史上，美國國債與美元計價資產曾是最被信任的「零風險」投資標的。它們流動性高、價值穩定，即使在全球經濟風暴中，美元仍常成為各國資金避險的最終選擇。然而，近年來的政策變動與國際格局轉折，使這一神話逐步破裂。美國資產不再無可挑戰，甚至顯示出不安全與不穩定的徵兆，這將深刻改變全球經濟秩序。

美元光環 逐漸黯淡

美元長期以來享有「超額特權」。其國際地位遠超過美國在全球貿易與經濟中所佔的比重。投資者將美元視為最可靠的保險，因為無論交易金額大小，都能迅速轉換為現金，且不必擔心支付遭拒。這種穩定性降低了全球企業的營運風險，使美元成為世界經濟運行的核心。

然而，美元走勢近來出現異常。過去美國十年期公債殖利率上升時，美元往往同步走強，反映出投資者信心。但自某些重大政策宣布後，兩者竟出現逆向關係。利率上升時美元反而走弱，顯示資金正流出美國，而非湧入避險。美元逐漸與其他一般貨幣一樣，失去了過往「逆境更強」的特殊地位。

這一轉變透露出深層的信任危機。全球投資者開始懷疑，美國是否仍能提供那份過往獨有的穩定性。當這份信心動搖時，美元的霸權也隨之受挑戰。

政策不確定性 加劇市場動盪

影響美元信用的，不僅是經濟基本面，更在於美國政策的高度不確定性。近年多次政策突襲，使市場措手不及。從貿易關稅的突然宣布，到龐大財政支出方案，再到海外軍事行動，每一次都立刻引發美元下跌與利率上升的反應。

這種現象與歷史經驗背道而馳。以往當美國施行關稅政策時，美元通常隨之升值，因為資金認為美國市場能承受衝擊。但如今投資者不再買單，反而將此視為風險來源。這表明美國的政策不再被看作穩定環境，而是市場震盪的催化劑。

當政策走向變得難以預測，資金便趨向尋找其他出路。美元與美債過去所承載的信任，被逐步侵蝕，這對美國本身的融資環境形成壓力。

盟友的信任裂縫

美元霸權得以長存，不只是因為美國經濟實力，更仰賴廣泛的同盟體系。然而，美國對傳統盟友的態度逐漸轉為敵意與不確定，這使美元信用蒙上陰影。當外國投資人開始懷疑自己是否可能隨時遭受制裁，即使是與美國友好的國家，也不得不考慮替代方案。

歐洲正是明顯的例子。隨著國防開支增加，歐元債市規模擴大，流動性提升。對烏克蘭、巴爾幹半島甚至中東與北非地區而言，以歐元計價的貿易與投資，能降低對美元的依賴，也能減輕因政策多變帶來的風險。這種結構轉變雖不足以立即取代美元，但已經動搖了美國長期以來「獨一無二」的角色。

盟友失去信任的後果，是美國無法再以低利率籌資。因為當市場懷疑美國會隨意動用制裁工具，資金的風險溢價便必然上升。美元信用的根基，正因此逐步鬆動。

全球資金 尋找替代避風港

隨著美國資產吸引力下降，全球投資者不得不尋找替代方案。然而，這些選擇並非完美。部分資金湧向黃金、木材等傳統避險資產，也有資金投入加密貨幣。但這些市場缺乏足夠深度與流動性，無法承受巨量資金長期停駐。結果是，價格可能短期暴漲，卻也更容易引發週期性崩盤。

另一些國家選擇推動本國金融市場發展，強迫金融機構購買本國債務，這便是所謂的「金融壓抑」。雖能確保政府籌資，但代價是降低儲戶回報，甚至等同變相徵稅。長遠來看，這將壓縮私人投資與創新空間，使經濟更缺乏韌性。

資金在尋找安全港的同時，也導致全球金融格局分化。過去由美元集中承擔的保險角色，如今被拆散到多個市場，但這些市場並無法提供同等的效率與保障。

自我保險的昂貴代價

美元資產的不可靠，迫使各國與企業必須自行建立保護機制。他們需要積累更多儲備，為可能的美元義務支付作準備。這種「自我保險」雖能減少突發危機的衝擊，但也意味著更多資金被閒置，無法投入生產性投資。

在此情況下，跨境投資與全球合作將被迫收縮。企業在海外的布局受到限制，政府對基礎建設與創新的投入也將減少。這不僅降低了全球生產力成長，還縮小了消費者的選擇與福祉。長遠來看，這種局面會造成一個「雙輸」世界，美國失去廉價資金來源，其他國家也失去穩定保險機制。

對新興市場而言，情況尤其嚴峻。他們往往最依賴美元提供的穩定，如今卻被迫單打獨鬥，在風險上升的時代裡承擔更大的壓力。

大陸的特殊位置

在美國政策震盪下，中國大陸的處境相對特殊。多年來，大陸已逐步降低對美國的依賴，無論在出口市場、科技發展還是資金來源方面，都嘗試推動自主化。當美國退出「全球保險人」角色時，大陸反而擁有一定的自保能力。

然而，問題在於國際社會是否願意將大陸視為新的保險替代者。若外界認為其制度不透明或存在更大的政治風險，那麼即便大陸具備條件，也難以完全接手美元留下的空缺。換言之，大陸可能減少自身依賴，但未必能成為全球新的核心。

這意味著，世界經濟將進入更分散的局面，而不是由單一貨幣與單一市場提供保險。對所有國家而言，這都是不確定性與成本的增加。

結語

美國資產不再被視為零風險，標誌著全球金融秩序的一次根本轉變。美元霸權的穩固地位遭到侵蝕，投資者不得不轉向替代資產，但這些選項缺乏同等的流動性與安全性。結果是，全球經濟變得更分散、更昂貴，且更不穩定。

這場轉變是一個雙輸局面。美國失去了廉價融資與國際信任，盟友與新興市場則失去了最重要的金融保險。未來的世界或許能建立新的金融架構，但成本遠高於過去，效果卻難以匹敵美元霸權時代。

這是一場無法逆轉的重組，將深刻影響全球經濟的走向。

