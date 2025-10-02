ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
大豆勝過半導體？　「川普的政治算盤」讓台灣聽見無奈訊號

我們想讓你知道…大豆比半導體更重要？聽起來荒謬，但這就是現實。因為大豆背後站著美國農民與選票，而半導體背後只有台灣，卻沒有足以影響美國政治的力量。

▲。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，他將在亞太經合組織（APEC）峰會上與中國國家主席習近平會面，要求北京恢復購買美國大豆。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普表示，他將在亞太經合組織（APEC）峰會上與中國國家主席習近平會面，要求北京恢復購買美國大豆。川普強調，中國因「談判原因」拒買大豆，已讓美國農民受損，他準備動用關稅收入來支援農民。消息一出，大豆期貨一度上漲近2%。

中國是全球最大的大豆買家，去年美國出口至中國價值超過120億美元，但今年9月新行銷季至今，中國尚未購買任何美國大豆，創下1999年以來首次。共和黨農業州選民對此極為關切，川普則將矛頭指向拜登政府，指責其未能執行第一任期內的中美貿易協議。

與此同時，台灣也感受到「川普問題」的壓力。今年7月，美方拒絕賴清德總統過境紐約；9月，又暫緩一項價值超過4億美元的軍援計畫。更有報導指出，北京要求美方從「不支持」台獨調整為「反對」台獨。加上美國商務部長呼籲台灣將更多晶片產能轉往美國，台灣政府公開拒絕，凸顯談判中的張力。台北普遍擔憂，川普可能為了與北京達成貿易協議，犧牲台灣的利益。

近期，美國政府對華政策也出現轉向跡象。國防部與國務院官員的言辭趨於溫和，甚至有政策備忘錄建議美國重回「現代版門羅主義」，把重心放在本土安全與西半球，而非印太與台灣。這種戰略調整，使美中台之間的平衡更加不確定。

▼中國是全球最大的大豆買家，去年美國出口至中國價值超過120億美元，但今年9月新行銷季至今，中國尚未購買任何美國大豆，創下1999年以來首次。（圖／路透）

▲▼ 大豆。（圖／路透）

美國政治不敢忽視農民吶喊　但卻聽不見台北的焦慮

大豆比半導體更重要？聽起來荒謬，但這就是現實。因為大豆背後站著美國農民與選票，而半導體背後只有台灣，卻沒有足以影響美國政治的力量。

對川普而言，選舉利益才是唯一的衡量標準。當美國農民大聲抗議，他必須立即回應；而當台灣默默承受，川普就會認定這是一塊「軟土」，可以繼續深掘。

川普的政治邏輯從來不複雜：誰能帶來選票、誰能製造壓力，他就會回應。美國農民能組織遊說、能透過國會議員施壓，還能影響中期選舉；而台灣只能依靠華府的善意與國際同情，無法觸動美國國內政治的天平。結果是，在川普的交易式政治中，半導體的戰略價值，竟不如大豆的選票價值。

更令人警惕的是，川普對北京一再退讓，卻對台灣毫不留情。他高調放話要和習近平談判，實際卻頻頻鬆手：從放棄關稅升級，到默許晶片技術出口中國，再到不執行對伊朗石油的制裁，甚至拖延TikTok禁令，美國的底線一次次後退。

與此同時，台灣卻被當成展示態度的工具——軍售遭拒、高層過境受阻，甚至被指責「偷走美國晶片業務」。背後邏輯很清楚：對北京退讓，是為了談判籌碼；對台灣冷淡，則是因為台灣不敢反抗。

這就是「軟土深掘」的真相。對川普而言，不敢頂嘴、不敢爭取的對象，最容易被壓迫。北京會強硬反擊，所以他選擇讓步；台灣選擇沉默與順從，所以他不斷試探底線。

對台灣來說，川普為了大豆強硬發聲，應該是一記當頭棒喝。低頭、順從，換不來安全；只有勇敢清楚地表達立場，並展現自身不可取代的戰略價值，台灣才不會淪為被邊緣化的棋子。所謂「矽盾」不該只是科技產業的象徵，而必須讓美國看見，支持台灣不只是經濟利益，更是政治與戰略利益。

當川普在APEC桌上為美國農民討價還價時，台灣要警醒：若繼續沉默，努力多年打造的半導體優勢，川普根本不會放在心上。

美國政治從不敢忽視農民的吶喊，但卻往往聽不見台北的焦慮。這，就是最真實、最殘酷的國際政治。

▼對川普而言，不敢頂嘴、不敢爭取的對象，最容易被壓迫。北京會強硬反擊，所以他選擇讓步；台灣選擇沉默與順從，所以他不斷試探底線。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（圖／記者林敬旻攝）

翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

關鍵字: 翁履中 雲論 大豆 半導體 台灣 川普 經濟 農民 共和黨 中國

