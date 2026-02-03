美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

▲美國總統川普週一宣布，經過數月雙邊談判，美國與印度已達成貿易協議。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普週一宣布，經過數月雙邊談判，美國與印度已達成貿易協議。依川普的說法，美國將把對印度商品的「對等」關稅從25%降至18%，而新德里則承諾把對美國商品的關稅與非關稅壁壘降到「零」，並將大幅提高採購美國能源、科技、農產品、煤炭與其他產品，總額可能超過5,000億美元。

川普還以高度個人化的語言稱讚莫迪是「最親密的朋友之一」，強調這份協議是出於對莫迪的「友誼與尊重」，並宣稱兩國關係將因此更穩固。

這份協議最具爭議、也最具地緣政治指標性的部分，是能源。川普宣稱印度同意停止購買俄羅斯石油。更具體的最新發展是：在川普上月威脅要進一步提高對印度已課徵的50%關稅後，印度將開始從委內瑞拉購買石油，以取代部分俄羅斯原油。

川普週六對記者表示，「協議的概念已經確定」，並稱身為世界第三大石油進口國的印度，願意恢復與拉丁美洲的能源往來。印度去年曾因美國制裁而停止從加拉加斯進口，但如今在關稅壓力下重啟採購，被外界視為印度用「調整供應來源」來換取美國在關稅與市場待遇上的讓步。

這背後也凸顯一個被忽略的事實：川普起初說協議會阻止印度買伊朗原油，但印度早在2019年就因美國制裁停止自伊朗進口；真正讓美國不滿的，是印度在俄烏戰爭後趁俄油被制裁、價格折扣之際大量購買，甚至成為俄羅斯原油的重要買家之一。

川普曾多次警告印度停止買俄油，並以懲罰性關稅施壓，上月更放話若印度不減少採購量，關稅還會再加碼。如今協議看似讓緊張降溫，但關鍵細節仍不完整：印度方面發文致謝並確認18%關稅，但未明確提及俄油、也未正面確認「對美關稅降為零」等川普主張；白宮與印度外交部對部分細節也尚未全面回覆。

值得注意的是，川普不只把委內瑞拉當成「替代俄油」的工具，還暗示願意讓北京參與，稱「歡迎中國」，甚至說中國會在委內瑞拉石油上「做一筆大交易」。

這再次顯示川普對制裁與能源的態度高度工具化：制裁不是道德宣言，而是談判槓桿；能源不是市場商品，而是地緣政治的交換籌碼。

印度並不算是「被川普吃死」 莫迪把關稅壓力轉成對外談判槓桿

這件事再次告訴我們，川普的外交操作沒有「極限」，只有「價碼」。他把關稅當成手段，誰不照做就加壓，誰配合就降稅；他把能源當成交易籌碼，今天要你不買俄油，明天要你改買委內瑞拉，後天還可以「順便」讓美國企業與美國能源出口得到更大的收益。

這就是「美國利益優先」的極致版本：用關稅換別國政策轉向、換市場開放、換美國企業獲利，而且操作上沒有上限，更別以為會有道德限制。

不過，值得思考的是，印度其實並不算是「被川普吃死」。莫迪把關稅壓力轉成對外談判槓桿，靠的不是單純改買一點委內瑞拉的油，而是一整套完整的戰略操作。

因為川普的關稅政策把歐盟逼到牆角，莫迪知道印度有機會推進跟歐盟的談判，而歐盟確實在壓力下加速與印度推進談了20年都難有共識的FTA，而且真的走到可進一步討論協議細節的階段。當印度與歐盟的自由貿易區輪廓逐漸成形，美國反而開始擔心：如果用高關稅把印度逼走，印度可能真的會把未來的產業鏈與市場重心向歐洲傾斜。於是，川普團隊調整談判速度，把關稅談到18%，讓美國跟印度的貿易搶在歐盟跟印度達成協議之前穩住現有局面。

換句話說，印度這次真的不算輸，不是單純因為它願意聽話，而是因為它做到了跟川普打交道必須知道的一件事：讓美國覺得「印度有牌在手」。只要你有替代方案、讓美國擔心失去優勢，就能談得更好、讓得更少。反之，如果你沒有選項、只有依賴，又擺出願意接受一切的樣子，那你就會發現川普的關稅不是談判籌碼，而是毫不手軟的佔盡便宜。

至於歐盟呢？表面上看，歐盟終於談成了一個等待多年的FTA突破，但長期後果未必有利於歐洲。歐盟在川普關稅壓力下被迫加速開放，卻可能在產業競爭與市場讓利上付出更大的結構性成本。印度與美國都能宣稱「有斬獲」，歐盟的收益卻很可能要用多年後才看得出來，而且甚至可能是一張「長期虧損的帳單」。

這就是川普時代的地緣經濟：不是選邊站，而是利益計算；不是價值外交，而是交易。看懂的人，就能把壓力變籌碼；看不懂的人，就會以為讓步是求生的唯一選擇。

▼值得思考的是，印度其實並不算是「被川普吃死」。莫迪把關稅壓力轉成對外談判槓桿，靠的不是單純改買一點委內瑞拉的油，而是一整套完整的戰略操作。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。