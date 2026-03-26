美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結束」

▲白宮正式宣布，美國總統川普將於5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行延後的中美峰會。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

白宮正式宣布，美國總統川普將於5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行延後的中美峰會。這場原訂於3月底至4月初舉行的會談，因美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事行動而被迫推遲。白宮表示，川普當時選擇留在華府，親自坐鎮處理對伊朗戰爭與區域安全局勢。

儘管目前美伊衝突尚未正式結束，甚至仍持續發生軍事行動與能源設施攻擊，美方已明確釋出樂觀訊號。白宮新聞秘書指出，政府預估戰爭將在四到六週內結束，並暗示這與川普訪華時間表相互呼應。換言之，這場尚未落幕的戰事，在政治節奏上已被「預設」即將收官。

這次訪華行程也被視為鞏固美中之間脆弱貿易休戰的重要契機。此前川普政府一方面對中國施壓，要求其在荷姆茲海峽安全問題上發揮更積極角色，甚至動用軍事力量維持石油運輸通道暢通；另一方面，也釋出合作訊號，強調雙方正共同籌備這場「歷史性訪問」。川普本人亦公開表示期待與習近平會面，並稱這將是一場「意義非凡的盛事」。

值得注意的是，這場外交安排與軍事行動高度交織。伊朗近期對荷姆茲海峽周邊能源基礎設施的攻擊，使全球能源供應面臨壓力，也讓美國試圖拉攏包括中國在內的主要大國共同維穩。然而，北京對於是否直接介入軍事行動態度謹慎，使得川普的訪問一度出現變數。最終，雙方仍選擇在5月中旬會面，並規劃習近平未來回訪華府，顯示即使在地緣政治緊張升高之際，美中仍試圖維持基本溝通與戰略穩定。

整體而言，這次延後的中美峰會，不只是單純的外交行程調整，而是與中東戰局、能源安全與大國競爭緊密連動的戰略安排。時間點的選擇，本身就傳遞出美國對戰爭進程與國際秩序的判斷與企圖。

值得觀察的是 川普帶著「未盡全功」狀態想跟習近平交換什麼？

這則快報最值得注意的地方，不是川普要去北京，而是川普敢把訪中時間定下來，就代表華府已經決定如何處理伊朗戰爭的「結局敘事」。請注意，我說的是結局「敘事」，不代表真正的戰爭結束。因為川普時代最鮮明的特色，就是戰爭什麼時候開始、什麼時候結束，不是由戰場現實決定，而是由白宮的政治需要來定義。只要川普認為美國已經達到足夠的表演效果、足夠的震懾作用、足夠的國內宣傳素材，他就可以宣布「我們贏了」，然後抽身去處理下一個更重要的議題。

這也是為什麼，5月中旬川習會日期一公布，外界立刻認定：伊朗這一局，對川普來說已經進入可以準備翻頁的階段。外界也許還會爭論美國到底算不算贏，伊朗是否真的被打服，荷姆茲海峽會不會再出現變數，中東代理人網絡是否還會繼續動盪，但這些問題未必會改變華府的政治定調。

川普只要認定伊朗已經被削弱到不足以立即構成重大威脅，就會告訴盟友：美國已經幫很多了，接下來你們自己看著辦。這其實非常符合川普的世界觀：美國不是來替盟友無限買單的，美國只做能迅速展現力量、又能隨時抽身談交易的事。

從這個角度看，川普政府對伊朗戰爭的思維相當清楚。它不想被拖進另一場真正的中東泥淖，不想為荷姆茲海峽的長期穩定承擔無止境成本，也不想讓伊朗問題繼續佔據美國全球戰略的中心。換句話說，這場戰爭從一開始就不是為了建立新的中東秩序，而是為了展現美國的強大，只是沒想到伊朗比預期中更難纏！

川普不在乎外界如何定義勝利，也不太在乎盟友心中是否仍有疑慮，他更在乎的是，自己是否能在最短時間內，把戰爭包裝成一場由美國主導、由美國決定開始，也由美國決定結束的權力展示。

但這樣的做法也有明顯代價。因為白宮可以宣布戰爭快結束，卻無法保證威脅真的結束。伊朗就算短期內接受現實，不代表它未來不會繼續透過代理人、能源威脅或區域騷擾方式，讓海灣地區持續不安。也就是說，美國表達的其實不是「伊朗已經不危險」，而是「伊朗已經不值得美國再耗下去」。這兩者有很大差別。前者是安全判斷，後者是戰略取捨。川普顯然選擇的是後者。

而接下來更值得觀察的，是川普帶著「未盡全功」的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對北京提出的條件做出妥協！

宣布川習會的日期，美國透過行程安排明白告訴世界，伊朗戰爭，不論是否真正解決，已經準備結束！經歷了伊朗這一戰，更多人看見川普時代的美國，Whenever War, Whenever End，都不是由戰場決定，而是由白宮宣布。不過，川普現在要面對的風險是，美國的對手其實不一定會讓步！

▼川普帶著「未盡全功」的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對北京提出的條件做出妥協。（示意圖／達志影像／美聯社）

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