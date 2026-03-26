ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結束」

我們想讓你知道…這次延後的中美峰會，不只是單純的外交行程調整，而是與中東戰局、能源安全與大國競爭緊密連動的戰略安排。時間點的選擇，本身就傳遞出美國對戰爭進程與國際秩序的判斷與企圖。

▲。（圖／路透）

▲白宮正式宣布，美國總統川普將於5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行延後的中美峰會。（示意圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

白宮正式宣布，美國總統川普將於5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行延後的中美峰會。這場原訂於3月底至4月初舉行的會談，因美國與以色列於2月28日對伊朗發動軍事行動而被迫推遲。白宮表示，川普當時選擇留在華府，親自坐鎮處理對伊朗戰爭與區域安全局勢。

儘管目前美伊衝突尚未正式結束，甚至仍持續發生軍事行動與能源設施攻擊，美方已明確釋出樂觀訊號。白宮新聞秘書指出，政府預估戰爭將在四到六週內結束，並暗示這與川普訪華時間表相互呼應。換言之，這場尚未落幕的戰事，在政治節奏上已被「預設」即將收官。

這次訪華行程也被視為鞏固美中之間脆弱貿易休戰的重要契機。此前川普政府一方面對中國施壓，要求其在荷姆茲海峽安全問題上發揮更積極角色，甚至動用軍事力量維持石油運輸通道暢通；另一方面，也釋出合作訊號，強調雙方正共同籌備這場「歷史性訪問」。川普本人亦公開表示期待與習近平會面，並稱這將是一場「意義非凡的盛事」。

值得注意的是，這場外交安排與軍事行動高度交織。伊朗近期對荷姆茲海峽周邊能源基礎設施的攻擊，使全球能源供應面臨壓力，也讓美國試圖拉攏包括中國在內的主要大國共同維穩。然而，北京對於是否直接介入軍事行動態度謹慎，使得川普的訪問一度出現變數。最終，雙方仍選擇在5月中旬會面，並規劃習近平未來回訪華府，顯示即使在地緣政治緊張升高之際，美中仍試圖維持基本溝通與戰略穩定。

整體而言，這次延後的中美峰會，不只是單純的外交行程調整，而是與中東戰局、能源安全與大國競爭緊密連動的戰略安排。時間點的選擇，本身就傳遞出美國對戰爭進程與國際秩序的判斷與企圖。

值得觀察的是　川普帶著「未盡全功」狀態想跟習近平交換什麼？

這則快報最值得注意的地方，不是川普要去北京，而是川普敢把訪中時間定下來，就代表華府已經決定如何處理伊朗戰爭的「結局敘事」。請注意，我說的是結局「敘事」，不代表真正的戰爭結束。因為川普時代最鮮明的特色，就是戰爭什麼時候開始、什麼時候結束，不是由戰場現實決定，而是由白宮的政治需要來定義。只要川普認為美國已經達到足夠的表演效果、足夠的震懾作用、足夠的國內宣傳素材，他就可以宣布「我們贏了」，然後抽身去處理下一個更重要的議題。

這也是為什麼，5月中旬川習會日期一公布，外界立刻認定：伊朗這一局，對川普來說已經進入可以準備翻頁的階段。外界也許還會爭論美國到底算不算贏，伊朗是否真的被打服，荷姆茲海峽會不會再出現變數，中東代理人網絡是否還會繼續動盪，但這些問題未必會改變華府的政治定調。

川普只要認定伊朗已經被削弱到不足以立即構成重大威脅，就會告訴盟友：美國已經幫很多了，接下來你們自己看著辦。這其實非常符合川普的世界觀：美國不是來替盟友無限買單的，美國只做能迅速展現力量、又能隨時抽身談交易的事。

從這個角度看，川普政府對伊朗戰爭的思維相當清楚。它不想被拖進另一場真正的中東泥淖，不想為荷姆茲海峽的長期穩定承擔無止境成本，也不想讓伊朗問題繼續佔據美國全球戰略的中心。換句話說，這場戰爭從一開始就不是為了建立新的中東秩序，而是為了展現美國的強大，只是沒想到伊朗比預期中更難纏！

川普不在乎外界如何定義勝利，也不太在乎盟友心中是否仍有疑慮，他更在乎的是，自己是否能在最短時間內，把戰爭包裝成一場由美國主導、由美國決定開始，也由美國決定結束的權力展示。

但這樣的做法也有明顯代價。因為白宮可以宣布戰爭快結束，卻無法保證威脅真的結束。伊朗就算短期內接受現實，不代表它未來不會繼續透過代理人、能源威脅或區域騷擾方式，讓海灣地區持續不安。也就是說，美國表達的其實不是「伊朗已經不危險」，而是「伊朗已經不值得美國再耗下去」。這兩者有很大差別。前者是安全判斷，後者是戰略取捨。川普顯然選擇的是後者。

而接下來更值得觀察的，是川普帶著「未盡全功」的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對北京提出的條件做出妥協！

宣布川習會的日期，美國透過行程安排明白告訴世界，伊朗戰爭，不論是否真正解決，已經準備結束！經歷了伊朗這一戰，更多人看見川普時代的美國，Whenever War, Whenever End，都不是由戰場決定，而是由白宮宣布。不過，川普現在要面對的風險是，美國的對手其實不一定會讓步！

▼川普帶著「未盡全功」的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對北京提出的條件做出妥協。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（示意圖／達志影像／美聯社）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 ►從中共「兩會」　看「新質戰鬥力」的轉譯

►辨識不動產詐騙中的「生基位」詐騙

►鐵幕墜落！　伊朗威懾神話如何引爆全球危機

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結..

川普對伊朗出手　北京默默進牌「但還沒聽牌」

從盧比歐的轉彎　看川普訪中值得觀察的目標

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

川普國情咨文的關鍵留白　美中交易空間是否正在打開？

關鍵字: 翁履中 雲論 川普 川習會 習近平 中國 美國 伊朗 中東

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結..
從中共「兩會」　看「新質戰鬥力」的轉譯
辨識不動產詐騙中的「生基位」詐騙
鐵幕墜落！　伊朗威懾神話如何引爆全球危機
綠色髮夾彎　代價全民買單

推薦閱讀

辨識不動產詐騙中的「生基位」詐騙

從中共「兩會」　看「新質戰鬥力」的轉譯

美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結..

鐵幕墜落！　伊朗威懾神話如何引爆全球危機

國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保..

綠色髮夾彎　代價全民買單

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

工程師治國的篤實精神彌足珍貴　如今安在？

兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

不遵法、不副署、不備詢　「三不政府」恐贏選舉卻失了..

相關文章

美警告祭空前打擊！　伊朗外長鬆口：正審查川普15點停火方案

美警告祭空前打擊！　伊朗外長鬆口：正審查川普15點停火方案

伊朗外交部長阿拉奇25日表示，德黑蘭當局正審查美國透過巴基斯坦轉交的停戰提案，但無意和華府直接談判。儘管德黑蘭官員先前公開嘲諷任何與美國對話..

3小時前

川普想談判「等於承認失敗」　伊朗外長嗆：無對話意願

川普想談判「等於承認失敗」　伊朗外長嗆：無對話意願

川普「打臉自己政見」開轟伊朗害油價飆漲！　支持率跌破新低

川普「打臉自己政見」開轟伊朗害油價飆漲！　支持率跌破新低

軍購條例未過恐沒錢付發價書　顧立雄：跟美協商延後付首期款

軍購條例未過恐沒錢付發價書　顧立雄：跟美協商延後付首期款

伊朗不甩川普喊談判！　專家：德黑蘭已踩穩新底線

伊朗不甩川普喊談判！　專家：德黑蘭已踩穩新底線

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

辨識不動產詐騙中的「生基位」詐..

辨識不動產詐騙中的「生基位」詐..

從中共「兩會」　看「新質戰鬥力..

美中峰會時間確定　川普用時間表..

鐵幕墜落！　伊朗威懾神話如何引..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面