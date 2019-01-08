李沃牆／經濟紅利應以「還債」優先

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

總統蔡英文元旦談話宣示，將讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利，一時之間，街談巷議、眾說紛紜。行政院副院長施俊吉、財政部長蘇建榮於今（8）日早上召開記者會宣布「分享經濟紅利」計畫將從長計議、謹慎處理。財政部估歲計賸餘約386億元，未來將應用於促進經濟發展、照顧弱勢、預留非洲豬瘟防疫經費等三原則。有道是，數據會說話；台灣財政漸趨惡化，債務逐年增加；加上今明二年景氣可能衰退；如今，政府能及時回頭是岸，總算也呼應民意，但筆者以為，經濟紅利應用三原則，不如優先用於還債。

1／促進經濟發展、照顧弱勢、非洲豬瘟防疫應早有預算編列

如表1所列，政府每年所編列預算中，經濟發展支出就是用於促進經濟建設發展，2018年度占總預算的12.3%，共計2,334.05億台幣（以下同）；而且，促進經濟發展理應透過寬鬆的貨幣及刺激性的財政政策，並非是藉由補助、撤錢；如過去實施的消費券，目前的擴大觀光補助，其實對整體消費及經濟成長並無顯著效益。再者，照顧弱勢、老幼等項，亦早有編列龐大的社福的預算支出；如2018年社福預算高達24.7%（4,910.76億），為經濟發展支出的2倍；已是政府相當大的財政負擔，未來隨著人口老化，這項支出有增無減。至於非洲豬瘟防疫，農委會原本就有編列農業收入特別基金、農業天然災害救助基金因應；應無需左支右絀。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財政部公告資料。）

2／有歲計賸餘應優先還債，勿債留子孫

政府每年會編財政預算，若實際執行的歲入超過歲出，則為超收；反之，則為超支。如表2所列，單是近4年（2014-2017）因全球景氣回溫，中央政府總預算稅課收入決算數，較預算數合計增加5,204億元；但近10年（2008-2017）扣除超支年度，總計超收僅3,040億元。然而，大家要知道，目前最新的國債鐘顯示，中央政府1年以上債務未償餘額高達5.3121兆、短期債務有510億元，合計5.3631兆，平均每人負擔債務為22.7萬元。另還有前瞻建設計畫特別預算8,800億債務呢！

再者，受美中貿易戰及全球經濟可衰退影響，中經院於去年10月19日預估，台灣2019年全年經濟成長率則預估為2.18%；台經院於去年11月12日發布最新經濟預測，預估 2019年經濟成長率僅2.20%，正式進入「保2」保衛戰；主計處於去年11月30日下修台灣2018年經濟成長率至2.66%，經濟成長放緩，並預估2019年經濟成長率為2.41%。若今年預算編列時未考慮美中貿易戰的衝擊對經濟衝擊力道，可能會讓稅收減少，如營業稅、關稅、貨物稅都是與景氣相關的稅目；另去年及今年全球股市動盪、股災瀕傳，預估去年及今年證交稅收入也將不符預期。

政府財政有稅收超支，為何不先用於還債，而要債留子孫？再者，預算法規定，歲計賸餘係用於彌補歲入歲出的差短，以減少舉債及債息支出。若將歲計賸餘消耗殆盡，下一年度起的歲入歲出差短只能舉債，仍是向後代子孫伸手拿錢；尤有進者，用自己或子孫的未來債務來支付現在的經濟紅利，以後恐寅吃卯糧；建議政府應三思。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財政部公告資料。）

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