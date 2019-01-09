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邱智淵／開放美式初選　國民黨未贏先裂

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▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

●邱智淵／獨立評論人。

九合一地方選舉大勝後，2020年總統大選誰能出線已經成為現今國民黨最受外界關注的議題。

目前浮上檯面的角逐者眾，但是隨著總統大選的日子越來越近，黨內初選機制爭議未休，仍無法定論，除了國民黨既有的黨員30%，民調70%與全民調兩種意見外，如今也有人倡議美式初選方式，以炒熱選舉氣氛，拉攏更多選民參與和認同國民黨。

（編按：美式初選可分為「封閉式」：僅限該黨的黨員可投票、「半封閉式」：開放無黨籍者參與投票，但在投票前必須登記為該黨選民、「開放式」：所有選民可以在投票日，自由選擇要參加的政黨初選，不受黨員身分限制與「半開放式」：選民進投票所前，必須公開宣告要參加的政黨初選後，方可投票。）

美式初選

美式初選活潑熱鬧，能夠炒熱政黨活動的氣氛，也能拉攏支持者，這是現今尤然體質欠佳與認同者不足的國民黨，乃至於泛藍陣營，為了炒熱氣氛，增加支持者認同度可以參考的模式。

尤其美式初選必須巡迴各州舉辦初選，這可以讓政黨的理念與候選人能走遍各地的「接地氣」，並讓地方選民多多認識候選人以及他們的政見。但是，美式初選的方式五花八門，共和與民主兩黨人的得票方式就有五、六種之多，國民黨想要採哪一種呢？加上舉辦初選系列活動曠日廢時，離大選不到一年的時間內，還沒有明確的討論章程，再說如果沒有縝密的規劃，又怎麼能夠做到大家心服口服的狀態，反讓人覺得有心人士刻意伸出小腿，想要拐人馬腳的算計心態。

台美文化不同

美式初選是美國民主演進過程依照地方特色漸進發展而來，加上美國為聯邦制國家，該國初期地廣人稀，地方黨部決定權高於中央黨部，因此歷史演化的結果，光光候選人產生的方式就有六七種之多。有些州還是採最傳統「基層黨團會議」（Caucus）由地方大老仕紳，寡頭壟斷的投票方式；此外，也有由選民投票的選舉制度，只是選民的投票資格一個州狀況特有差異，有純粹黨員投票的封閉式，再到一般選民都可以進入投票的開放式投票機制。正因為美國地方大，各州的人文、經濟與地理條件不一，乃產生這些因地制宜的選舉方式，兩大黨基本上極為依賴地方黨部機制的運作，中央黨部多類似競選辦公室的角色，只有在總統大選時才會發會積極的功能。

由於美國領土遼闊，選民平常要見到中央層級的政治人物不易，所以藉由這樣的初選方式，總統候選人可以認識各州的狀況，也可藉由與選民面對面的溝通，認識候選人，以炒熱選舉的氣氛。

再說，人頭黨員與競爭政黨不當動員問題，由於美國地廣人稀，要前往投票不是很簡單的事情，再加上共和、民主兩黨是同一天投票，不容易有對手陣營的支持者來冒充他黨黨員的狀況，且美國法律對於競選經費的募集與運用有著嚴格的規定，這種操縱的機會其實不大。

不當動員問題

反之，在地狹人稠的台灣，人民移動方便，如果國民黨堅持要採取非黨員也可進入投票的遊戲規則，就必須對於黨員與非黨員票的「價值」予以加成計算，以免競爭政黨為了大選的考量不當動員，造成操控選舉的事情發生。

再說，國內對於黨內初選的競選經費募集與運用沒有限制，這容易造成有錢的候選人容易動員選民，比較容易在初選中拔得頭籌。

人民感受為要

選舉制度本來就是各有優劣，沒有最完美的方案，只要參賽者都能共同接受，社會大眾也覺得公正公平就是好的規則。

現今，國民黨黨內正評論初選時程拖得太晚，原有的黨員30／民調70與「全民調」猶在論戰之際，吳敦義主席天外飛來一筆的「黨員投票比較符合美國制度」的說法後，由於與原來黨內熱議的方向差異極大，當然遭各界解讀為「卡朱」之舉。這也令外界產生九合一選舉後，國民黨不重民生，不管國家大政方針，只懂得爭權奪利，內鬥內耗的印象，這都對國民黨不是好事。

美式初選制度的確有其優點，因為可以鼓舞選民，號召選民，炒熱選戰，也可讓政見主張能夠說裡分明，但是以國民黨現在的財務狀況與大選時程的急迫性，現在要來籌辦一場巡迴初選的確很趕了。更重要的是吳敦義身為主席、又是總統大位參賽者，貿然更改遊戲規則，恐將遭致因人設事、量身訂做的批評。

最後，過往民進黨與新黨皆曾舉辦過開放式初選，但是中間衍生的弊端迄今仍找不到防治之法，使得開放式初選在台灣無疾而終。更重要的是可能衍生的人頭黨員、不當動員、請客吃飯等敗壞選風影響國民黨形象的弊病，甚至是發生敵對陣營可能操作「跨黨投票」或「侵入投票」的掠奪現象等，如果不能找到好的防堵方式，也可能造成候選人彼此口服心不服的心態下，造成黨內心結與裂痕，決策者不可不慎！

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