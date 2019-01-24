邱智淵／柯P爭搶泛藍選票　以建總統勝選盤

▲侯友宜、柯文哲互相寒暄。（圖／翻攝侯友宜臉書）

●邱智淵／獨立評論人。

柯文哲以「強盜說」來比喻中美台三角關係的說法，在國內政壇掀起波濤，這樣區隔蔡英文「親美仇中」的兩岸主張，除了希望在兩岸議題上迎合國人希望在美中之間保持中立，維持現狀，避免捲入中美爭端的企求，也在藉由與新潮流的嗆聲互槓，「偷襲」國民黨的選票。

但是國民黨對於柯文哲這樣撩擾泛藍選民的動作，似乎渾然不知，仍然困在「怎麼」初選的迷霧中，這兩、三年來也沒有哪個泛藍的政治人物能夠像韓國瑜一樣，公開支持九二共識，勇敢推動兩岸交流，這就造成相當比例的泛藍選民覺得國民黨擔當不足，而往柯文哲的陣營聚集。

兩岸一家親

柯P數次強調自己是「兩岸一家親」，以展現他是跳脫藍綠，數次強調自己的維持現狀的兩岸務實態度，這樣的表態除了讓中共當局對他擺出友好姿態，央視還曾專文報導他，並強調柯P是擔任台灣地區最高領導人的熱門人選，根據這次市長選舉的多次民調顯現，確實有將近20%到25%的泛藍選民支持柯文哲，這也是這次丁守中在台北市長選舉三足鼎立的戰局中，並未因為泛綠分裂而嚐到好處的原因。

尤其，國民黨係因為太陽花的反中運動而在2014、2016年兩場選舉中慘敗，許多黨內人士更把九二共識視為毒蛇猛藥，敬而遠之，造成國民黨無人敢為「友中」的兩岸政策進行辯護或是不敢大聲批駁綠營的去中國化與逐步推動的「實質台獨」運動，甚至連「一個中國」都漸漸不敢公開討論，這樣推諉迴避的態度，當然讓曾經對國民黨寄予厚望的選民感到沮喪，也讓中國共產黨對於國民黨感到失望，對於國民黨在兩岸和平與友好上可以扮演的角色與發揮的功能不再堅實信任。

相反的，柯文哲的「兩岸一家親」說法，不僅是習近平在推動兩岸和平時提及多次的兩岸關係的根本基調，中共更透過台北與上海「雙城論壇」的順利推動來表達中共支持這樣友好與親善的兩岸氛圍。此外，柯文哲還在台北市長選舉過程中一再的因為兩岸關係而被民進黨抹紅，國民黨的丁守中的兩岸政策反而引不起選民注意，使得柯文哲在兩岸政策上得到中間經濟選民與淺藍支持者的認同，這也是柯文哲能夠險勝丁守中的因素之一。

兩岸政策是決勝關鍵

如果柯文哲最後決定爭取2020年總統寶座，這樣藍白互搶「友好中國」政策的話語權就會決定哪一方能夠贏得總統寶座。

根據各項民意調查顯現，如果柯文哲出征，民進黨不論蔡英文、賴清德誰參選只能得到2成5以下的選票，將由藍白兩股勢力取得7成5的選票，除了要靠地方縣市長拚執政表現外，候選人未來數個月的表現以及藍營或白色力量誰的兩岸政策能讓選民買單，顯然就是這次總統大選的勝負關鍵。

然而，柯文哲除了受到6成以上年輕選民的支持外，在兩岸政策中已靠一句朗朗上口的「兩岸一家親」搶得統獨天平的中間地位，甚至是兩岸政策的優先話語權，這就像蔡英文高唱的「維持現狀」在兩年前的總統選舉中成為主流語言一樣。此外，柯文哲也在選後藉由搶先承辦的雙城論壇塑造他是能突破兩岸官方交流的第一人，佔得機先。

有趣的是，柯文哲的政黨支持度中，有2成的國民黨員支持柯文哲，也有3成5的民進黨員挺他擔任中華民國的總統，這樣的民調趨勢跟台北市選舉的結果相似度很高，這正說明了「友好中國」政策以及經濟優先是選民心目中的主要願望。

可惜國民黨在野後，反而在兩岸政策上畏畏縮縮，無法大開大闔，尤其在中國大陸國家主席習近平今年開春在《告台灣同胞書》四十周年發表重要對台政策演說中，提出「習五條」倡議兩岸走入統一談判的深水區後，無力回絕「一國兩制」，也未能立即捍衛「九二共識」，這除了讓人覺得國民黨在堅定兩岸和平交流的理念上沒有擔當，也讓國民黨在「友中政策」上落後了柯文哲一步。

看看韓國瑜與陸委會主委陳明通對話的場面，韓國瑜義正詞嚴說明開放對於高雄的重要性，陳明通卻像政令宣導的表達中央一切禁止的態度，韓國瑜塑造的有擔當形象，也就是他的人氣居高不下，甚至被視為2020年最強總統候選人的原因了。

再說柯文哲也正藉由和蔡英文的會面，與段宜康的對罵，塑造自己是「討厭民進黨」中敢對綠營開砲的第一人形象，這樣敢戰能硬的態勢，自然就吸引了部分的泛藍支持者的認同。

國民黨不可大意

柯文哲能夠在藍綠對立的台灣中殺出一條血路，正說明了多數的台灣人是以經濟利益為導向的務實選民，他們既不像國民黨明確和中反獨，也不像民進黨仇中反統，而是希望兩岸雙方共具善意，維持現狀並共存共榮，這樣的思維與態度，無疑是要替自己找出一條藍綠之間的新路線，這也是韓國瑜在高雄市長選舉時強調的「人進來，貨出去，高雄發大財」。

國民黨沒有看到這個趨勢，立即在兩岸關係作出與柯文哲的區隔，並且全力協助執政縣市做好地方施政，反而陷於初選制度的爭執中，讓外界覺得國民黨復仇還沒成功就開始慶功，自然處處都落在柯P後面。

柯文哲與段宜康互嗆，藍營或許還有人存著看戲的心態，天真以為柯市長無厘頭的在演一場戲，卻不了解柯文哲是在藉此吸收淺藍選民的支持度，那麼氣勢消長，藍營候選人將發現自己陷入丁守中的困境中。

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