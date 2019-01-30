李沃牆／景氣亮藍燈　台股封關後勢如何觀察？

▲台股今日為金狗年封關。（示意圖／路透社）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

春江水暖鴨先知，台股於本月28日為重登萬點，收在10,013.33點；同日，國發會發布去年12月景氣對策信號，綜合判斷分數再降1分，跌至16分，亮出33個月來首次的代表「低迷」的藍燈，顯示景氣將進入嚴冬。股市是經濟的櫥窗，景氣燈號是觀察經濟運行的重要指標；日昨，一則以喜，一則以憂。然市場瞬息萬變，29日受美股大跌影響，加上重量級權值股台積電晶圓良率出包，台股一開盤不久旋即跌逾百點，最後收在9931.59點；萬點行情得而復失，猶如曇花一現。週二蘋果（Apple）公司於盤後發布2019年度第1季（上季）（2018年10至12月）財報，iPhone營收低於預期，Q1營收年減4.5%；四大指數中漲跌互見，道瓊小漲、那斯達克、S&P500及費城半導體仍收黑。台股今日為金狗年封關，不論漲跌如何，皆無法改變景氣下滑的力道；美中貿易協商樂觀中藏隱憂，恐將左右台股新春開紅盤後走勢。

景氣燈號及領先指標已亮警訊

持平而言，全球景氣已走了近十年榮景，按景氣循環定律，加上美中貿易戰影響及中國經濟下行，也該到了「拐點」。國際貨幣基金會（IMF）於1月21日發布最新的全球景氣觀望報告，再次將2019年世界經濟增速預期下調至3.5%，這是近3年來的最低增速。下調原因係基於全球融資環境收緊、貿易不確定性、再加上英國硬脫歐等風險所致；世界銀行也下修全球經濟成長0.1個百分點。那麼，台灣的景氣該如何看？長期以來，景氣對策信號燈一直是觀察景氣變動，也是政府施政的重要指標。主要由批發、零售及餐飲業營業額、實質貨幣總計數 M1B、股價指數、工業生產指數、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點、非農業部門就業人數、海關出口值及機械及電機設備進口值九項指標所組成。每項指標分數為1-5分，9項指標總分則介於9至45分之間。9-16分為藍燈，代表景氣衰退、17-22分為黃藍燈，代表景氣趨於衰退、23-31分則為綠燈，代表景氣穩定、32-37分為黃紅燈，代表景氣快要過熱、38-45分則意謂景氣已經過熱。如表1所示，去年8月起由代表景氣穩定的綠燈開始轉向趨於衰退的黃藍燈，12月更是藍色的憂鬱。

▲（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：國發會）

其中，批發、零售及餐飲業營業額分數下降顯示國內消費狀況不佳。而內需消費是經濟成長重要的引擎，影響甚大；另由實質貨幣總計數M1B、製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、建築物開工樓地板面積、股價指數、實質半導體設備進口值及工業及服務業受僱員工淨進入率等七項指標所構成的領先指標亦自去年7月一路下降，11月首次跌破基準分100，宣告未來至少半年內的景氣走緩。去年11月外銷訂單衰退2.1%、12月急跌10.5%，其中來自大陸及香港訂單金額年減10.3%，為2016年5月以來最大跌幅，以機械、化學及資通訊及電子產品減少最多。11及12月的出口連續2個月負成長，總計全年出口減少3%，更是一項警訊。台灣經濟研究院於1月25日首開第一槍，公布2019台灣經濟成長率最新預測值為 2.12%，較 11 月預測微幅下修 0.08 個百分點；下調原因除了出口因素外，內需消費僅持平，加上政經情勢紛擾不明。

台股新春開紅盤後走勢如何觀察？

全球股市歷經去年10月股災後受傷慘重，而由11月反彈至12月初的G20「川習會」後，美中雙方同意休兵90天；結果僅1天行情，隨即因川普不斷以口頭抨擊，警告不要「再次犯錯」地提高利率及金融市場動盪下，美聯準會（Fed）於台灣時間12月20日凌晨仍決議宣布升息，全球股市再度重挫。其中，S&P500在12月的跌幅逾7%，創下近1931年以來12月報酬最差紀錄，投資人恐慌情緒升高。台股於1月2日開紅盤，但行情不如市場預期，開盤不久即隨著港股和陸股跳水殺盤，加權指數持續探底，終場跌173.27點收在9,554.14 點。

俗話說，屋漏偏逢連夜雨，1月初蘋果（Apple）公司下修第一季財報預測後．科技股慘跌後，進而吹皺全球股市一池春水。台積電在1月4日盤中出現206.5低點；直自美中副部級於1月7至9日在北京的貿易談判出現樂觀氛圍下，美股才由7日的23,531.35點展開反彈至1月25日的24,737.2點，連三週上漲；而台股亦由9,382.51波段低點開始反轉，外資在農曆封關前大買台股，推升台股指數重返萬點大關，功不可沒。台積電亦強彈至1月28日盤中229.5高點，期間漲幅11.13%，超越大盤6.72%漲幅；而29日卻跳空大跌，終場收到222.5元，跌幅2.84%，貢獻台股約56.7點跌點，成為摜壓指數重心。投資人當前最關心的，莫過於新春開紅盤後台股走勢會如何?根據近10年（2009至2018）的統計，封關日漲的機率是80%；而且新春開盤後10天的上漲機率更高達90%；

不過，要注意的是，近10年是景氣及股市大多頭，今明二年可能面臨景氣走緩及股市走空風險，建議投資人宜觀察及衡酌底下的利多、利空因素，審慎進出股市為宜。綜合來看，利多因素包括；1、台股基本面仍佳，殖利率逾4%，具吸引力。2、因應年終獎金發放，年前央行增加通貨發行；在資金效應下，台股有望於2月11日開出紅盤；又歷史經驗顯示，台股2月上漲機率較高，豬年「紅包行情」可期。3、美中貿易協商短期露出曙光、川普暫時結束政府關門，有機會激勵國際股市走揚，外資加碼台股機率不低。

4、美聯準會（Fed）貨幣政策偏向鴿派言論，3月升息機率降低。至於利空因素則包括：1／主要國家PMI自去年底開始下降，經濟成長趨緩逐漸明顯；特別是中國大陸經濟下行對台灣影響甚鉅。2／伴隨全球貿易增長疲軟，不僅美股及陸股企業財報不佳，國內企業龍頭獲利營收轉趨保守。3／近期台股成交量能不及千億，始終不見起色，難起推波助瀾之效。4／美國司法部已正式起訴華為與財務長孟晚舟，華為若遭美國政府禁運制裁，對台廠的華為供應鏈相關個股影響不容小覷。

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