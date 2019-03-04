李沃牆／「川金會」窺探東北亞經濟圈的崛起

▲ 川金二會談判破局。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

去年6月12日「川金世紀峰會」備受全球矚目，時隔不到一年，「川金二會」再度成為媒體焦點；雙方先禮後休兵，最終以無協議收場，雖留下些許遺憾，但也暗藏玄機。表面上，金正恩承諾未來不再進行核試爆及試射飛彈，但他卻得寸進尺，要求美國解除對北韓的經濟制裁，引起川普不悅而導致協商破局；但深層的意涵，可能川普想藉此作為美中貿易戰的籌碼，故意讓談判破局；而金正恩可能亦非一次完全棄核。究竟，北韓受到那些經濟制裁？北韓若棄核，是否帶動東北亞經濟圈的崛起？值得關注。

北韓核武試爆 多國經濟制裁

經濟制裁（Economic Sanctions）泛指透過貿易中止、物資禁運、人員禁入，以及金融資產的凍結。換言之，貿易、財政及金融上的管制手段均屬經濟制裁範疇。自北韓於 2006年首次進行核武試爆以來，聯合國安理會即對北韓採取經濟制裁，包括禁止北韓軍備和奢侈品出口；2009 年二次試爆，則決議擴大武器制裁；接著於2013、2016、2018年分別通過將北韓逐出國際貨幣金融體系、禁止出口黃金、釩、鈦、稀土金屬；煤碳和鐵、銅、鋅、鎳的出口；並對北韓外貿銀行施加新的制裁、限制原油及成品油、天然氣的進口；除此，也禁止合資企業、紡織品出口。而美國則於2006年凍結北韓在澳門匯業銀行（BDA）約2,500萬美元的非法交易資金；後續又對北韓進行貿易及金融領域制裁。去年「川金一會」後，川普曾表示，全世界又遠離核災一大步，但不久即改口，北韓仍持續帶來非比尋常的威脅；

因此，延長對北韓經濟制裁一年；允許美國從其金融體系中減少或凍結與北韓進行商品、服務或技術貿易的任何公司、企業、組織和個人的資產。其他國家如南韓、澳洲和中國也都曾對北韓採取經濟制裁措施。川普曾於2017年要求中國切斷對北韓的石油供輸，但遭拒絕。值得一提的是，北韓過去在多國經濟制裁下，絲毫不為所動，也不屈服。

北韓豐富礦產 極具開發價值

北韓早期主要以農業和工業維生，經濟規模及成長力道相當有限；但重工業發展受到前蘇聯和中國的支援後，其GDP在1960年代還曾一度領先南韓。金正恩自2011年任北韓領導人後進行經濟轉型，其經濟已連續數年呈現正成長。2016年GDP成長率達3.9%，創下17年來最大成長。但隔年卻創下20年來最大緊縮幅度；北韓主要進口產品為礦產品、動植物性產品、機械、電器電子、紡織類；而主要進口市場國家則有中國、泰國、俄羅斯、新加坡。北韓有豐富的礦產，如茂山的鐵礦砂、惠山的銅礦銀礦、大興的錳、金谷的鋅、金州的稀土、河東的金礦另外東海盆地和西海盆地蘊藏著石油，總價值高達6兆美元，大約新台幣178兆，連接中俄經濟帶。

此外，稀土是高科技電子裝置的重要原料，極富經濟價值。北韓也蘊藏高達2億多噸稀土，是中國稀土儲藏量的6倍之多，開發價值上看65兆美元。金日成時代即設立開發區、經濟特區、自由貿易區；如「羅先自貿區」、「開發工業區」、「新義州特區」，但最後皆宣告失敗。金正恩於2011年底繼任領導人，2013公告了「經濟開發區法」，成立新的經濟特區計畫。在此政策下，舉凡外國公司、個人及經濟團體均可到開發區投資設立公司及辦事處，並給予優惠政策。據悉，北韓還成立一個非政府組織，協助外國人。同年11月亦宣布設立13個經濟開發區；開發區分為工業開發區、農業開發區、旅遊開發區、出口加工區及高新技術開發區。

2016年5月，金正恩提出「國家五年經濟發展計畫」，藉此引導北韓經濟在2016年至2020年間加速改革與擴張，提升人民生活水準。2017年底，北韓宣布在平壤設立「江南經濟開發區」。而南韓的文在寅總統規畫了「泛東海經濟帶」、「停戰區經濟帶」及「泛黃海經濟帶」串接朝鮮半島工業腹地，並延伸到中國及俄羅斯的三條經濟帶。準此以觀，南韓的技術若加上北韓的豐富礦產以及廉價的勞動力，南北韓合體，經濟能量將會相當驚人；且在文金會的「板門店宣言」中包括啓動開城工業園區的第二階段開發、積極促進建設經濟特區等在2007年第二次韓朝首腦會談時簽訂的「10•4韓朝共同宣言」中商定的各項內容。根據「板門店宣言」，擴大經濟合作基礎的京義線等鐵路、公路連接及現代化作業等也有可能將在之後進行，應有可為。

北韓棄核從良 東北亞現商機

不可否認，「文金會」及「川金會」均遞出和平的橄欖枝；不僅有益於朝觧半島的和平，更有助於東北亞經濟圈的崛起。廣義上而言，東北亞區域包含中國、蒙古、日本、朝鮮半島（南北韓）、俄羅斯等六國。「東北亞經濟圈」則是在20世紀80年代被提出，隨著中俄兩國展開大規模區域經濟合作後才逐漸形成和發展。聯合國開發計劃署於1992年制定圖們江地區發展規劃，東北亞才受到重視；2009年，中國大陸批准實施「中國圖們江區域合作開發規劃綱要——以長吉圖為開發開放先導區」，倡導並致力於大力開發東北亞。雖然兩韓人口及GDP相差懸殊。但去年「文金會」及二次的「川金會」後，朝鮮半島由長期對立走向和平，也重新架構韓鮮半島新關係，東北亞經濟圈有望崛起。

熱門文章》

►沒到最後一刻不能當真

►看更多【李沃牆】專欄

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。