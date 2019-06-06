黃竣民／鎖台利器！「S-400」型防空系統

▲睽違12年後的戰備道起降科目，也讓F-16V型戰鬥機首次執行。（圖／青年日報）

●黃竣民／「James的軍事寰宇」粉絲專頁主編。

日前國軍年度大操演「漢光35號」，再度將高速公路戰備道上戰機起降的操演科目搬上檯面，這個睽違12年之後的戰機露營秀，除了磨練極少數飛行員在今日台海戰場的環境下，幾乎算是用不上的飛行技巧；與滿足大批航迷拍飛機的心理渴望外，其對於實戰狀態下的實用性，難免又會落入花拳繡腿耍花槍的口舌爭辯中。暫且不管軍方對於防空作戰的戰備整備，是否該以滿足軍事迷或航迷們對於空軍的激情，或是只是為了拍攝雄壯威武的畫面，但總不能與實際作戰景況落差太多吧！為了滿足民眾看飛機的「想要」，不得不在擺陣上遷就，這也就讓演習往往與實戰景況脫節而遭人詬病。

▲中國若在福建沿海部署S-400型防空飛彈系統，也會迫使台灣的E-2K空中預警管制機得向東飛行，以免暴露在其威脅之下。（圖／青年日報）

與其相對的，是近期中國大陸不僅在海軍力量上的擴張，大批新式艦艇投入服役行列，受到全球的高度關注，相較於對台灣的空防威脅，千萬也別忽略了火箭軍新接裝服役的裝備動態。中國人民解放軍在接收第一批S-400型防空飛彈系統之後，最快在今年秋季可望接收到第二批的同型飛彈系統，如果比起海上水面作戰艦對台灣的威脅，這種名為「凱旋」（Triumph），北約代號為「咆哮」（Growler）的S-400型防空飛彈系統，比起先前部署在福建內的S-300-PMU2型長程防空飛彈，其威脅性不再只有涵蓋整個北台灣，而是幾乎將整個台灣封鎖掉，因此對台灣空防造成的壓力的確是有過之而無不及！

回顧先前中國為了達到「攻勢防空」的戰略目標，在本世紀的初期，已不惜重金（金額約40億美金）引進俄羅斯的S-300型防空飛彈系列，規模達到25個營；其中的陣地已有部署在福建省龍田一帶，也就是說，在這種防空武器的威脅下，台灣戰機如果失去了西部的機場，想要在高速公路搞起降，基本上也是都在它的直接威脅之下，這讓飛行員感到極度的不安全感，那種一起飛就被飛彈鎖定的心理壓力，卻是恰巧與航迷們拍照的心態相反。

▲S-400型防空飛彈系統是俄羅斯軍方現役中最先進的防空利器，具備在大氣層內進行遠程攔截高速目標的能力。（圖／Pavel Wang）

早在2015年中國便與俄羅斯簽署協議，以30億美元購買6套第四代的S-400型防空飛彈系統，而首批已在2018年3月運抵中國，雖然交付的過程有點意外，但迄今已證實解放軍完成至少2次成功的實彈試射，而且公佈的靶機速度超過8倍音速、距離超過250公里，也間接證實其具備反戰術地對地飛彈的截擊能力。俄羅斯媒體在早前就曾報導過，俄方交付予中國的S-400型防空飛彈系統，將包括射程達250公里的48N6E3長程導彈。若資訊屬實，那部署在福建沿海地區的話，其射程範圍將覆蓋台北、新竹、桃園、等台灣北部地區的城市和周邊地區，並借助S-400型防空飛彈系統截擊戰機的能力，搶得這些地區空域的制空權。

台灣的空防安全危慮，現在除了中國各型軍機與日遽增的繞台飛行外，對於反制能力將來也是每況愈下，主要是因為中國接收到俄羅斯現役中，最先進的全空域、機動式防空飛彈系統-S-400型防空飛彈。它比起前一代的S-300型防空飛彈而言射程更遠（使用40N6型飛彈可達400公里）、搜索能力更強大（長程監視雷達搜索距離600公里）、抗干擾能力更優化，還能因任務使用不同的飛彈型式（40公里內的9M96E型短程飛彈、120公里內的9M96E2型中程導彈、250公里內的48N6E3型長程飛彈，以及遠達400公里的40N6型長程飛彈）而可以自成「分層防禦」的能力，並同時可以鎖定80個目標（包括飛機、戰術巡弋飛彈、無人機…等種類）進行攻擊，尤其是後兩款長程飛彈，一旦在未來想要進行反制，國軍恐怕得要認真思索才行！撇開俄羅斯軍備專家的觀點，中國會用S-400型防空飛彈系統實施要點防空外，針對解放軍一再宣稱的反航母利劍-「東風系列彈道飛彈」也將納在其防護的目標之一；而機動部署在領土邊緣用來對付日本、南韓或是台灣，也都不無可能性。由於射程遠，台灣的戰機只要一起飛之後，便直接會受到S-400型防空飛彈系統的威脅。

▲紅場閱兵中的S-400型防空飛彈車，而中國是這一款裝備的第一個海外用戶。（圖／Pavel Wang）

如果說美國的F-35型戰鬥機是許多國家空軍的夢幻機種，那俄羅斯的S-400型防空飛彈系統，也是許多國家渴望的防空神盾，除了中國、土耳其、印度之外，還有大約十個國家排隊等著搶購；尤其是土耳其為了能獲得該項裝備，也不惜跟美國鬧得不愉快。而中國除了是這一項防空武器的第一個海外用戶外，在去年有了第一批飛彈試射後的信心後，解放軍訂購的第二批S-400型防空飛彈系統，預訂於7月底透過海運方式，由至少3艘貨輪進行裝載，從波羅的海出海轉運至中國，預計這會比合約中的交付期程提早了半年，至於關鍵的射程高達400公里的40N6型長程飛彈是否交付，則是攸關台灣未來空防的重點。

空軍可別只贏了「戰技」、而在「戰術」和「戰略」上敗在開打之前！

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