李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題

▲川普今到大阪參加G20，與安倍晉三會談。（圖／路透）

●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

G20大阪領導人峰會今日登場，「川習會」確定於29日早上舉行，不僅未演先轟動，也成為眾所矚目的焦點。20國集團（Group of Twenty，簡稱G20）是一個重要的國際經濟合作論壇，於1999年12月16日在德國柏林成立，第1屆峰會在華盛頓舉行。G20最早活動僅是「財政部長及中央銀行行長會議」，按照慣例，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行（Word Bank）同時列席該組織的會議；後來為因應2007引爆的全球金融危機，G20自2008年起召開「領導人峰會」以商討對策，今年為第14屆。G20成員國包括G7（美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大、日本），金磚五國（中國、印度、巴西、俄羅斯、南非），及澳洲、墨西哥、韓國、土耳其、印尼、沙烏地阿拉伯、阿根廷、歐盟等重要的經濟體，人口將近40億，GDP約占全球總量的80%；因此，其對全球經濟的影響力可謂舉足輕重。本屆G20峰會除了「川習會」外，尚有那些焦點議題值得關注？對全球又有何影響？台灣雖非G20會員國，但相關議題卻與台灣息息相關，豈能置身度外？

「川習會」能否達成協議且看明朝

由川普自導自演的「美中貿易戰」大片於去年7月中開演後，劇情時而緩和、時而緊張，高潮迭起，絕無冷場。由於貿易戰對全球貿易、經濟成長及金融市場已釀成鉅大影響；因而，去年11月30日至12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的G20高峰會中，「川習會」動見觀瞻。時隔一年，貿易戰歹戲拖棚，G20也移地舉行，但「川習」依舊擔任主角，全球數億觀眾正屏氣凝神觀賞。此次「川習會」關係著貿易戰是否達成協議，皆大歡喜。近日，各種傳言繪聲繪影。美財政部長米努勤（Steve Mnuchin）於日前表示，美中貿易談判已完成九成的協議，意謂剩下的10%以及雙方難以化解的歧見（如智慧財產權、強迫技術轉讓等結構改革）將成為關鍵。據此判斷，在樂觀情境下可能重演去年G20「川習會」後，雙方同意休兵並恢復談判的劇碼；也就是暫緩針對其餘3,000億美元的中國進口商品課稅，休兵3個月或6個月到年底，並立即重啟後續的談判。第二種情境較為悲觀，但機率也較低。即在雙方仍缺乏互信下，未能達成任何協議；川普宣布加徵關稅，稅率可能為10%或25%，也就川普口中所謂的「B計劃」。坦然言，川普的蠻橫善變，習近平的冷靜堅毅，終究能擦出何種火花，看官們也可能拭目以待。

八個重要焦點議題值得關注

其實，「川習會」並非G20即定的主題活動，而是外掛的插曲，但卻由配角成為主角。揆諸近幾年的G20領導人峰會都有明確的主題與焦點議題。回顧近三年中，2016中國杭州峰會主題「構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟」；重點議題包括，加強政策協調、創新增長方式、更高效的全球經濟金融治理、強勁的國際貿易和投資、包容和聯動式發展、影響世界經濟的其他突出問題等。2017年德國漢堡峰會主題「塑造聯動世界」，主要議題包括，世界經濟形勢、貿易、金融、數字經濟、能源、氣候變化、發展、非洲、衛生、難民移民、反恐等。2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯主題為「為公平與可持續發展凝聚共識」，探討的焦點議題包括，世界經濟、貿易和投資、數字經濟、可持續發展、基礎設施和氣候變化等。衡諸當前，全球經貿面臨嚴峻的貿易保護主義威脅、貿易成長衰退、全球跨國直接投資下降至2008年金融危機以來的最低水準；科技創新合作將為全球經濟發展提供可持續發展的強大助力及促進就業。此外，全球面臨環境及氣候變遷，還有人口老化的威脅依然存在，國際社會殷切期望G20大阪峰會能夠取得積極成果。因此，本屆峰會設定的八個焦點議題圍繞在全球經濟、貿易及投資、創新、環境及能源、就業、女力賦權、可持續發展以及全民健康等方面。

其中，法國總統馬克宏在會前表示，若本年度G20峰會未關注雄心勃勃的氣候變遷目標，法國將不會簽署峰會的任何最終聲明。自工業革命以來，工廠與汽機車排放廢氣所產生的溫室氣體濃度不斷增加，進而產生溫室效應，造成全球暖化並衝擊生態環境，對於人類社經活動與生命安全均造成莫大的衝擊。有感於此，《蒙特婁議定書》、《京都議定書》、《哥本哈根議定書》及《巴黎協議》接續而生。2016中國杭州峰會首度將「綠色金融」列入議題，也是針對氣候變遷問題的重視。然而，川普卻於2017年6月1日宣布，「為履行我保護美國及美國人民的莊嚴義務，美國將退出2015年聯合國峰會所制定的《巴黎氣候協定》，引起各國譁然。東道主日本仍然將環境議題列入討論，並希望全球領袖替一項關於海洋塑膠垃圾的協議背書，希冀在氣候變遷議題上達成共識，也再次凸顯對環境及能源問題的重視。另一方面，近年崛起的女力賦權（Women's Empowerment）亦為本次的焦點議題之一。世界銀行（Word Bank）曾明確指出，若國家愈多女性被排除在經濟領域之外，這個國家愈容易陷入動亂之中，面對威脅時更易讓衝突一觸即發，但當女性賦權，則帶來國家穩定，促進經濟成長。經濟部中小企業處及美國在台協會（AIT）於今年4月共同主辦：「女力經濟賦權高峰會（Women’s Economic Empowerment Summit）」，推動女性在經濟上扮演的角色不容小覷，其重要性可見一斑。

持平而論，全球貿易問題糾結難解，川普主張公平貿易，敦促世界貿易組織（WTO）進行改革與現代化，進而偏向貿易保護；然各國為自身利益，歧見自然不少。而日本身為本屆G20會議主辦國及東道主，除了引領大會討論方向外，安倍要如何化解美國與其他國家的意見分歧，讓大會獲得普遍合理的共識，無非是一項艱鉅的挑戰。

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