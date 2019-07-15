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【國民黨初選】單厚之／韓國瑜為何能大贏17％？

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▲國民黨公布初選民調結果後，韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

國民黨初選結果出爐，韓國瑜以44.805%：27.730%，大勝郭台銘超過17%。一個月前，蔡英文以8.2%的差距擊敗賴清德，就已經跌碎一堆人的眼鏡；如今國民黨的初選結果，恐怕已經不是跌碎眼鏡可以形容的。

這次藍綠兩黨的初選，採用的是接近的遊戲規則，國民黨比民進黨多了15%的「黨內互比」，比民進黨少了「手機民調」。在這樣的遊戲規則下，一個願意排除萬難、守在電話前的鋼鐵粉，抵得過10個以上的一般選民。而在國民黨的遊戲規則裡，一個有市話的長者，又抵得過100個只有手機的年輕人。

於是我們看到，在民進黨的初選中，原本外界認為蔡英文和賴清德的支持度應該在伯仲之間，最後蔡英文卻以8.2%的差距勝出。當時，藍營對這樣的結果一片譁然，認為必定是蔡英文把賴清德「做掉」。事隔一個月之後，歷史不僅重演，而且還更加誇張。

時至今日，仍然有部份人堅持，韓國瑜的大勝，完全是韓粉的威力，與綠營支持者介入無關。但根據《蘋果日報》民調分析，韓粉的人數約在200萬左右，而蔡英文總統的「英粉」則約在300萬之譜。如果沒有綠營支持者的介入，何以用同樣的方式操作，有300萬鐵粉的蔡英文，勝出的幅度還不如韓國瑜。

理論上，敵對政黨支持者的確沒有那麼強的動力回家等電話，為欺騙對手付出太高的代價；但如果剛好接到電話，難免有部分的支持者願意欺騙民調，營造對自己支持政黨有利的態勢。

但在民進黨的初選中，藍營支持者很難去判斷什麼是「有利的狀況」，賴清德民調看起來略高於蔡英文，但蔡英文有執政的優勢，兩人誰比較弱、誰比較好打，恐怕連國民黨中央都算不出來。但這次民進黨高層比較樂見韓國瑜出來，希望支持者「有魚（瑜）吃魚、沒魚吃菜（蔡）」，已經透過媒體清楚傳達給支持者，讓綠營支持者有明確的方向可以照做。

從國民黨初選民調結果來看，「非韓不投」當然還是韓國瑜勝出的最主要原因。一個月的民進黨初選民調，蔡英文、韓國瑜、柯文哲的競選組合總表態率是82.89%；換成賴清德、韓國瑜、柯文哲總表態率則降為78.34%。這中間4%的差異，理論上就是「唯一支持蔡英文」的結果。

而這次國民黨初選民調對比的部分，表態率的落差更大。在韓國瑜、蔡英文、柯文哲組合的表態率是81.5%，換成郭台銘的組合則降到57.9%，換成朱立倫則變成55.1%，而周錫瑋組合的表態率是50.2%、張亞中參選組合的總表態率是48.8%。也就是說，有大約2成5的受訪者，在沒有韓國瑜的選項時，就選擇不回答或不投票。

韓粉的總數不如英粉，但韓粉的強度跟貫徹能力，似乎還超過英粉，才能達成這樣的戰果。韓粉的強悍作風，也幫韓國瑜在黨內樹立了太多敵人。韓國瑜當選之後，很多媒體評論都勸韓國瑜必須要節制韓粉，才能促進黨內的團結。不過如果沒有韓粉，就沒有今天的韓國瑜，要韓國瑜節制韓粉，根本是不可能的任務。

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