錢世傑／如何避開股市陷阱？教你魔球負面股票篩選法

▲一般股票都是採用正面篩選模式，卻因此容易忽略背後的警訊。（圖／YAHOO提供）

●錢世傑Dr. J／低調的法律及投資研究者

2011年上映的電影「魔球」



布萊德‧彼特飾演的比恩擔任美國職棒奧克蘭運動家隊的總經理，然而經費不足的他總是無法挑到頂尖球員，連旗下的球星都被高薪挖走，面對著即將迎來的2002年球季，比恩不知如何是好。

偶然之間，在與別隊高層交易球員的過程中，巧遇耶魯大學經濟學系畢業的彼德‧布蘭特，敏銳嗅覺的他，發現身材微胖的布蘭特居然讓對方總經理言聽計從，經過一番私下詢問，決定立即把他挖角，開啟了數據選才之旅。

傳統挑選球星喜歡以打擊率做為判斷好壞的依據，通常打擊率好，上壘率就會高，但也造成打擊率好的球員價格過於昂貴；在彼德‧布蘭特的建議下，改以「上壘率」為考量依據；這有什麼差異呢？有些打球好手雖然打擊率低，但透過精準的選球依然可以上壘，只要上壘就能增加整體球隊的得分機會，重點是價格便宜。

透過這種冷門分析，找到的一堆便宜的球員，於是組成了超強的球隊，在一段時間磨合後，終於追平美國聯盟紀錄的20連勝，很可惜季後賽一樣在五場比賽後被淘汰；雖然未能贏得冠軍，但隔年波士頓紅襪採用同樣的方法，在2004年拿下世界大賽冠軍。

換個角度篩選股票



一般股票都是採用正面篩選模式，本文來舉一個類似的篩選組合：

1. 10年以上連續配息

2. 本益比<15

3. 每股盈餘（EPS）>3

4. 股東權益報酬率（ROE）> 15%

5. 負債比<50%



這種篩選組合好像是選女婿一樣，人要長得高、口袋要富有、外表長得帥，人稱「高、富、帥」。各位有沒有發現這些條件中少了孝順父母、善良和群、喜好旅遊等篩選條件，甚至於選到的女婿可能是驕縱的富二代、染上吸毒惡習的毒蟲、喜歡到賭場打麻將的賭徒，甚至於是變態殺人魔。

這些外表「高、富、帥」、看似完美的人物，可能會顯露出一些負向特徵值，譬如說看起來很有錢卻到處借錢、買了好幾本深入研究賭術的書籍，或者是開始挖鑿地下室，都可以發現潛在的風險、黑暗面。

股票也是一樣，我自己擅長壞股票數據的分析，並研讀法院判決以了解犯罪者炒股與內線交易的手法，還製作了一個「魔球股-負向分析平台」，總共有十七項指標。

例如「指標1：坑殺小股東」，以有無發行可轉換公司債來判斷。可轉債幾乎都是無息的，有金主願意「無息」借錢給發行可轉債的公司，就是一個很特殊的異常；其次，而在低利率時代，發行可轉債的成本也與向銀行借錢不相上下，但卻有股本膨大的負面效果，這也是異常點。

探究發行可轉債的原因，在於這些債權有一個「機會」可以用較低的價格轉換股票。如果這些金主都是公司經營階層的皇親國戚，一些願意配合的市場派、記者等團體，都可以分到一些可轉債；拿到了可轉債，大家當然希望股價噴漲，遠遠超過「轉換價格」，就可以大撈一筆。

盈餘

每股盈餘(EPS) = ---------------

股本

可憐的是小股東，當債權轉換成股票，導致股本膨脹，如上列公式，將使得每股盈餘（EPS）的分母變大，如果盈餘沒有伴隨著成長，每股盈餘（EPS）就會變差，反映在股價上自然容易走跌，損失的就是小股民了。

換個角度建立篩選指標



「蒸發的股王」一書，於2004年由交大教授葉銀華所著，他也是國內重要的負向指標提倡者，在書中提出十項指標來避開庫藏股，例如大股東陸續出脫持股、長期投資與轉投資過多、董事質押比超過40%、應收帳款的增幅超過營收的增幅、公司重要人事辭任等，我個人也深表認同、從中獲益良多，許多得以用數據呈現者，都納入「魔球股-負向分析平台」。

由於個人對於證券犯罪分析的投入，也找到一些比較炒股集團常用手法，或法律制度更迭所產生新的特殊指標，像是近期比較常見的當沖率就是其一。當沖率偏高的股票，代表較多的短線投資人投入其中，像是7月1日至7月5日就有18檔的週當沖率超過50%，股價會呈現比較不穩定的狀態，搭配上有8檔本益比超過500，有炒股炒過頭的疑慮，都可以避免自己切入買入點過高，並避開一些黑心股票。

▲現股當沖、融資使用率等指標。（圖／錢世傑提供）

投資人希望能穩定獲利，讓自己在本業、副業之外，還能賺取多一點收益，使得未來退休生活可以過得更好。然而，這個市場充滿了洪水猛獸，一堆不是吃素的坑人怪獸，早就在市場等著啃你的骨頭、吃你的肉、喝你的血；使用一些大家常用的指標，很容易掉入別人準備好的陷阱中，若能參考一些魔球股負向指標，就能看到許多不為人知的一面，使得自己比較有機會安穩度過危機四伏的股市。

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