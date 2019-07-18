回應柯市長：貿然砍紅色供應鏈　傷害中國遠大於台灣

▲川普打貿易戰的目標其中之一是為了重新分配供應鏈，不過度依賴中國。（示意圖／達志影像／美聯社）



●作者／水鏡政經學院



雖然本院眾奇對柯文哲市長的喜好不一。但有個共識：柯市長勤奮、聰明、清廉，身為地方市長為地方之福，但若放在中央位置，不管幕僚以及柯市長本人，皆有許多不足...

17日風傳媒專訪柯市長，柯市長指出：台灣是中國『紅色供應鏈』一部分，2018年出超830億美金（約合2.6兆新台幣），倘若有一天，經濟法則、最有效率的垂直分工不再是（中國）唯一考量，自認禁得起打消耗戰，下定決心把供應鏈全部斷掉，自己從頭做到尾；而台灣失去對中國830億美金的出超，『欸凍咧？（台語：撐得住嗎？）』」

這段論述有幾個問題：

影響台灣出口真正關鍵是美國需求

中國雖然佔台灣出口40％，但出口的多數是中間產品，出口至對岸後，利用其相對便宜的人工、土地、廠房，生產成終端產品，最後絕大多數還是出口美國。

因此，只要「美國需求」存在，不管中共是否砍斷供應鏈，台灣供應鏈只要質量夠、價格好，一樣可以生存，差別只是能否在中國以外找到足夠便宜的人工土地，解決管理問題、製造足夠大的產能。

貿然砍去紅色供應鏈 傷害中國遠大於台灣

如同柯市長說的：「中國對美國輸出前20名、台商就占9家，前100名裡台商占37家。」。這不只是中國對台灣的重要性，更是台商深深影響中國。

如果眼前把所有台商在對岸的供應鏈都砍死，影響會是甚麼？

首先，這些供應鏈的台商、股東，在來不及出走的狀況下，會有鉅額損失。以整體台灣來說，除了台商、股東的損失，另外就是這些人因為損失而影響其在台灣的消費力。但對岸的供應鏈砍死，台商勢必在尋求新的生產地，部分供應鏈的回流，也會提供台灣就業機會。

若砍死所有供應鏈，真正慘的會是對岸，在產業鏈還沒建立之前就砍死台灣在中國的供應鏈，失業問題直接衝擊上千萬戶家庭，消費力影響更是達上億人，後續對景氣的打擊、治安的危害更是難以評估。除非中共打算鎖國清洗低端人口，不然砍死台商在中供應鏈就是個不存在的議題！

台商過度依賴中國生產 在中美冷戰中是高風險選項

目前中美貿易戰暫緩，但中美兩陣營的冷戰正方興未艾。

美國的國家安全戰略指出，經濟也是國安的一部分。川普打貿易戰的目標有幾個：平衡美中貿易逆差；將部分工作機會回流到美國；最後則是重新分配供應鏈，不過度依賴中國。

因此，不管對岸砍不砍供應鏈，基於關稅、基於貿易安全，本來就不該把雞蛋放在同一個籃子裡，分流到東南亞或回流台灣本就當為。

▲在中美貿易戰方興未艾下，外資開始轉移部分供應鏈產能至其它東南亞國家。（圖／達志影像／美聯社）

而目前台商於對岸的供應鏈也於前兩年開始撤出部分產能，如蘋果等美資也要求台灣供應鏈部分產能外移。部分台灣公司甚至做好陸廠內銷，其他廠則銷中國以外市場的準備。

若擔心對岸不管經濟，而直接砍台商供應鏈，那不是更該分散生產地，而非更加依賴、討好對岸！

非紅供應崛起 台商轉型契機

固然台廠在對岸已經融為整體供應鏈的一環。但多年來，對岸透過強制技術轉讓、竊取全球外資陸廠技術、國家補助，長期的不公平競爭及有計畫地扶植陸商，早已讓部分對岸公司成為台灣的強力競爭廠商。

對岸對外資（含台港商）的態度是，可以吃你技術就吃，吃不下先給你做，以後慢慢吃。不然就是生意給你做，但你要配合中共的政策，或統戰、或技術轉移。

因此台灣轉移部分供應鏈產能，在對岸技術崛起下，做好技術保護、尋求歐美日技術合作與轉移、解決新供應鏈生產管理問題更是關鍵。

而不是身在對岸，就該百般忍耐、甚至配合對方政策回頭統戰台灣，以尋求訂單。不然只要對方技術追上，或你不配合中共政策，中共一樣可以砍掉你。

▲在對岸技術崛起下，做好技術保護、尋求歐美日技術合作與轉移、解決新供應鏈生產管理問題更是關鍵。（示意圖／路透）



台灣人民期待主政者勤奮、聰明、親民愛民。在此背景下許多不滿藍綠的民眾，將期待放在柯市長身上。

但與此同時，我們更要了解，人有其限制，柯文哲先生放在台北市長的位置，或許符合大家的期待。但如果要往更高的中央層級，以目前柯及其團隊的兩岸觀、國際觀與財經觀，都是令人憂心且遠遠不足的。

還是希望柯市長能多加油，讓台灣政壇多些良性競爭！

熱門文章》



►台企海外生產數字值得重視

►蔡英文是美方最佳的台灣牌？



►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「水鏡政經學院」粉絲專頁，請勿直接轉載。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。

<