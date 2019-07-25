揭仲／中國2019國防白皮書對台透露哪些訊息？

▲這本《新時代的中國國防》就成為習近平推動軍事改革，與2016年民進黨執政後，中國所公布的第一本國防白皮書。（圖／中新社）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員。

中國國防部在7月24日上午，公布了2019年版國防白皮書《新時代的中國國防》。由於中國上一版的國防白皮書，是公布於2015年5月；當時習近平尚未正式開始推動軍事改革，台灣也還是由國民黨執政。因此，這本《新時代的中國國防》就成為習近平推動軍事改革，與2016年民進黨執政後，中國所公布的第一本國防白皮書。在台灣已逐漸進入2020總統大選熱季的此刻，這本白皮書對台灣、特別是台獨的描述，及其所透露的訊息，就格外值得我們注意。

若將這本2019年版的《新時代的中國國防》，與習近平2012年11月15日接掌大權後，中國國防部所公布的另外二本國防白皮書-2013年4月《中國武裝力量的多樣化運用》及2015年5月《中國的軍事戰略》-相較；可發現在2019年版中直接提及台灣獨立的部分，不僅出現的章節變多、字數大幅增加、遣詞用字也遠較強烈且極具針對性。

2019年版台獨出現的章節變多、字數亦大幅增加

例如在2013年版白皮書中，只有在第一部分「新形勢、新挑戰、新使命」直接提到「反台獨」，且全部含標點符號也僅有31個字，在其餘部分可能涉及反台獨意涵者，皆以概括性的「維護領土完整」來帶過。至於2015年版白皮書，是在第一部分「國家安全形勢」直接提到「反台獨」，字數則增加為103個字；雖然在第二部分「軍隊使命」與第三部分「戰略方針」中，出現與反台獨意涵相關的部分，但也和2013年版一樣，以「捍衛祖國統一」等概括性的陳述方式處理。

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／央視）



但2019年版中，則在第一部分「國際安全形勢」、第二部分「新時代中國防禦性國防政策」與第三部分「履行新時代軍隊使命任務」等章節，都出現直接提到「反台獨」的陳述；且字數分別為142個、313個與54個，合計達509個，分別是2015年與2013年的5倍及16倍。這直接反映出在當前中國高層眼中，台獨已成為中國在國家安全方面的主要風險，反台獨和遏制台獨勢力發展成為中國國防政策的重要、根本目標，而遏制台獨勢力發展已成為中國軍方的主要任務。

2019年版對台獨的針對性極為強烈、警告意味濃厚

在2013年版與2015年版中，雖曾提到「台獨分裂勢力及其分裂活動」是「兩岸關係和平發展的最大威脅」，但並未直接點出所防範的對象，也未描述分裂活動的具體內容，甚至讓人感到只是「照本宣科」。

但在2019年的版本中，不僅直接點名民進黨，也將「去中國化」、「漸進台獨」與「法理台獨」建立關聯，甚至把「挾洋自重」也視為分裂活動之一環。在談到「軍隊任務」時，也直指「組織艦機繞島巡航」的目的，是「對台獨分裂勢力發出嚴正警告」。

從2019年版白皮書中，反台獨出現的章節變多、字數大幅增加、遣詞用字強烈且具針對性等現象，這反映出中國高層對當前兩岸情勢的發展、尤其是台灣問題逐漸與華府抑制北京的舉措連動，感到不滿與不安。因此打算透過國防白皮書的相關陳述，對台北與北京進行嚇阻。

2019年版對台獨警告意味雖濃，卻無新內容

但值得注意的是，2019年版白皮書雖然對台獨警告意味濃厚，陳述內容也遠較多，但實際上僅為重申中國中央、特別是習近平本人已經公開發佈過的內容。對動武的條件、動武的方式，和對台作戰整備等，並未提出新的、有別與以往中國其他官方文件或談話的內容。在提到承平時期共軍如何遏制台獨勢力發展時，也僅提到早已被宣傳過的「繞島巡航」，刻意避談「軍機穿越中線」和「針對性演習」等中國軍方曾經實施過的行動。

這或許代表，北京方面雖然有意藉白皮書的公布，來警告台北與華府；但在台灣即將進入大選熱季，且與美國關係緊張之際，仍小心避免出現與以往不同，或中國官方未曾公布過的陳述，以免節外生枝，導致緊張情勢不必要的升高。

熱門點閱》



►網路聲量與民調的落差



►檢視ECFA十年大限將到期

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。